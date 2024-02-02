Тур: 1.
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Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Канвон
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Канвон - Кимпхо Ситизен 2:1 Кимпхо Ситизен - Канвон 0:0 Сувон Самсунг Блювингс - Канвон 0:0 Канвон - Сувон Сити 2:0
Тэджон Ситизен - Канвон 0:1 Канвон - Чеджу Юнайтед 1:1 Сеул - Канвон 2:1 Кванджу - Канвон 1:0 Канвон - Тэджон Ситизен 1:1 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Тэгу - Канвон 1:0 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Канвон - Сувон Сити 1:2 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Чеджу Юнайтед - Канвон 1:1 Канвон - Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Канвон - Сеул 1:1 Тэгу - Канвон 0:0 Канвон - Кванджу 1:1