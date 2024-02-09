Как это часто бывает во время товарищеских матчей, в перерыве случилось много замен в составах команд. Сложно пока разобраться, кто вместо кого появился. Будем разбираться в процессе.

Угловой на левом фланге заработали сочинцы. Крамарич выполнил кросс в центр штрафной, сфера отскочила к правой штанге, откуда мимо ближнего угла пробил Литвинов.

Мусаев у ЦСКА получает жёлтую карточку. Только появился форвард на поле вместо Заболотного и сразу же отмахнулся от Литвинова во время борьбы за мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КРАМАРИЧ! Юсупов с правого полуфланга выполнил зрячий навес на дальний край вратарской, Крамарич остался без опеки и в одно касание чётко пробил в дальний угол!

Бурмистров с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Виллиан Роша неудачно сбросил на Крамарича, который такого подарка от защитника ЦСКА не ожидал.

ОПАСНО! Макарчук шикарной передачей вывел Юсупова на рандеву с голкипером, пытался футболист "Сочи" протолкнуть снаряд под Акинфеевым, но Игорь свою команду выручил!

Замена у ЦСКА. Вместо Гайича на поле появился Глебов.

МОМЕНТ! Заболотный получил игровой снаряд у правого края штрафной и мощно пробил в дальний верхний угол. Получилось немного неточно, а прыжок голкипера добавил эффектности этому эпизоду!

Рядно взял на себя инициативу, с левого фланга вошёл в штрафную сочинцев и смог нанести удар в ближний угол. Получилось немного неточно, да и Заболотный всё контролировал.

Подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. "Армейцы" в концовке первого тайма активизировались и пытаются снова выйти вперёд.

ОПАСНО! Давила с левого фланга выполнил мягкий кросс в центр штрафной, Обляков в одно касание пробил в левый нижний угол, Заболотный парировал очень непростой выстрел!

Угловой в предыдущем моменте заработали москвичи. Давила с левого фланга исполнил навес, Виллиан Роша выиграл верховое единоборство, но пробил выше перекладины!

Марсело Алвес довольно-таки грубо подтолкнул в спину Заболотного на своей половине поля. Неприятный эпизод, с трудом поднимается форвард ЦСКА на ноги.

35' Гайич получил повреждение у ЦСКА. Непонятно в какой ситуации это произошло, однако придётся вторую вынужденную замену произвести Владимиру Федотову.

34' Крамарич здорово сыграл на чужой половине поля и отдал пас на левый фланг, Макарчук рвался вперёд, но его в шикарном подкате сумел остановить Виллиан Роша.

33' Юсупов появился на поле у сочинского коллектива вместо Арутюняна. Посмотрим, сможет ли опытный футболист изменить игру своей команды. Пока очень много без мяча играет "Сочи".

32' Макарчук получает жёлтую карточку у "Сочи". Обляков по правому флангу убегал в перспективную атаку, а футболист сочинцев схватил его за плечо.

31' Замена у сочинцев. Покинул поле Арутюнян. Будет разбираться сейчас, кто вместо него появился.

30' Зделар пытался прорваться по правому флангу, но против него правила нарушил Юкич. Много краями играют "армейцами", пытаются они использовать навесы на Заболотного.

28' Обляков в одно касание пытался выполнить обостряющий пас на правый фланг, вот только эту попытку заблокировали игроки "Сочи". Очень спокойно протекает наш матч.

27' Гайич с правого края штрафной выполнил навес в центр, Давила головой пробил точно в руки Заболотному. Зафиксировано положение вне игры у одного из футболистов ЦСКА в этой атаке.

26' Марсело Алвес со своей половины поля выполнил перспективный пас на правый фланг, пришёл снаряд к Юкичу, который сделал неудачную скидку в центр.