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Тур: 1.
Сочи
2:1
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
0:1
9' Гол
Давила Виктор
1:1
11' Гол
Бурмистров Никита
28' Желтая карточка
2:1
40' Гол
47' Желтая карточка
47' Желтая карточка
Сочи
ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
84

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1
Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Мусаев у ЦСКА получает жёлтую карточку. Только появился форвард на поле вместо Заболотного и сразу же отмахнулся от Литвинова во время борьбы за мяч. 
  • Угловой
    48'
    Угловой на левом фланге заработали сочинцы. Крамарич выполнил кросс в центр штрафной, сфера отскочила к правой штанге, откуда мимо ближнего угла пробил Литвинов. 
  • Замена
    47'
    Как это часто бывает во время товарищеских матчей, в перерыве случилось много замен в составах команд. Сложно пока разобраться, кто вместо кого появился. Будем разбираться в процессе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Сочи" - ЦСКА 2-1. 
  • 45'
    Бурмистров с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Виллиан Роша неудачно сбросил на Крамарича, который такого подарка от защитника ЦСКА не ожидал. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КРАМАРИЧ! Юсупов с правого полуфланга выполнил зрячий навес на дальний край вратарской, Крамарич остался без опеки и в одно касание чётко пробил в дальний угол! 
  • Фол, нарушение
    43'
    Марсело Алвес довольно-таки грубо подтолкнул в спину Заболотного на своей половине поля. Неприятный эпизод, с трудом поднимается форвард ЦСКА на ноги. 
  • Угловой
    42'
    Угловой в предыдущем моменте заработали москвичи. Давила с левого фланга исполнил навес, Виллиан Роша выиграл верховое единоборство, но пробил выше перекладины! 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Давила с левого фланга выполнил мягкий кросс в центр штрафной, Обляков в одно касание пробил в левый нижний угол, Заболотный парировал очень непростой выстрел! 
  • 40'
    Подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. "Армейцы" в концовке первого тайма активизировались и пытаются снова выйти вперёд. 
  • 39'
    Рядно взял на себя инициативу, с левого фланга вошёл в штрафную сочинцев и смог нанести удар в ближний угол. Получилось немного неточно, да и Заболотный всё контролировал. 
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Заболотный получил игровой снаряд у правого края штрафной и мощно пробил в дальний верхний угол. Получилось немного неточно, а прыжок голкипера добавил эффектности этому эпизоду! 
  • Замена
    37'
    Замена у ЦСКА. Вместо Гайича на поле появился Глебов. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Макарчук шикарной передачей вывел Юсупова на рандеву с голкипером, пытался футболист "Сочи" протолкнуть снаряд под Акинфеевым, но Игорь свою команду выручил! 
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    • Травма, повреждение
      35'
      Гайич получил повреждение у ЦСКА. Непонятно в какой ситуации это произошло, однако придётся вторую вынужденную замену произвести Владимиру Федотову. 
    • 34'
      Крамарич здорово сыграл на чужой половине поля и отдал пас на левый фланг, Макарчук рвался вперёд, но его в шикарном подкате сумел остановить Виллиан Роша. 
    • 33'
      Юсупов появился на поле у сочинского коллектива вместо Арутюняна. Посмотрим, сможет ли опытный футболист изменить игру своей команды. Пока очень много без мяча играет "Сочи". 
    • Желтая карточка
      32'
      Макарчук получает жёлтую карточку у "Сочи". Обляков по правому флангу убегал в перспективную атаку, а футболист сочинцев схватил его за плечо. 
    • Замена
      31'
      Замена у сочинцев. Покинул поле Арутюнян. Будет разбираться сейчас, кто вместо него появился. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Зделар пытался прорваться по правому флангу, но против него правила нарушил Юкич. Много краями играют "армейцами", пытаются они использовать навесы на Заболотного. 
    • 28'
      Обляков в одно касание пытался выполнить обостряющий пас на правый фланг, вот только эту попытку заблокировали игроки "Сочи". Очень спокойно протекает наш матч. 
    • Офсайд
      27'
      Гайич с правого края штрафной выполнил навес в центр, Давила головой пробил точно в руки Заболотному. Зафиксировано положение вне игры у одного из футболистов ЦСКА в этой атаке. 
    • 26'
      Марсело Алвес со своей половины поля выполнил перспективный пас на правый фланг, пришёл снаряд к Юкичу, который сделал неудачную скидку в центр. 
    • Угловой
      25'
      Угловой на левом фланге заработали москвичи. Давила выполнил кросс к линии вратарской, Рядно головой смог нанести удар, вот только получилось пробить вдоль ворот! 
    • 24'
      Давила от левой бровки выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки. Литвинов оказался первым на мяче и легко выбил его к центральному кругу. 
    • Судья
      23'
      Кисляк, уже имеющий жёлтую карточку, опасно в центре поля прыгнул в ноги Юкичу. Главный арбитр оставил этот эпизод без внимания. Могли и в меньшинстве остаться "армейцы". 
    • 22'
      Бурмистров с правого фланга классный навес исполнил в центр штрафной, Кордова уже ждал мяч, но его опередил Акинфеев, вовремя вышедший из ворот. 
    • 21'
      Рядно с левого фланга выполнил прострел на ближний край вратарской, Литвинов сумел прервать полёт мяча, а затем снаряд прилетел в перчатки голкиперу "Сочи". 
    • 20'
      Справились сочинцы с первым кроссом в свою штрафную, однако атака продолжилась. Дивеев головой сделал перспективную скидку к вратарской, но там защитники смогли прервать этот пас. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Заболотный получил мяч на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Начо, подтолкнувший нападающего москвичей в спину. Перспективный стандарт заработали "армейцы". 
    • 18'
      Дивеев со своей половины поля выполнил сильный заброс к левому краю штрафной, Рядно рвался к этой передаче, однако сохранить снаряд в пределах поля не удалось. 
    • 17'
      Ещё один длинный заброс за спину защитникам ЦСКА, вот только на этот раз здорово сыграл Мойзес и головой сумел скинуть сферу своему голкиперу. 
    • 16'
      Повреждение, судя по всему, получил Агапов в одном из предыдущих эпизодов. Надеемся, что ничего серьёзного у молодого футболиста ЦСКА. 
    • Замена
      15'
      А вот и первая замена в нашем матче. У "армейцев" вместо Агапова на поле появился Рядно. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БУРМИСТРОВ! Быстро сравняли счёт сочинцы! Бурмистров чуть правее центра получил игровой снаряд в штрафной соперника и нанёс точный удар в дальний нижний угол!
    • 12'
      Удалось "армейцам" быстро открыть счёт в этой встрече. Зевнула оборона сочинской команды атаку соперника. Возможно, Заболотный находился в положении вне игры, однако VAR на этом матче отсутствует. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДАВИЛА! Обляков отдал шикарный пас в правую часть штрафной, Заболотный сферу получил и прострелил вдоль ворот, а Давила спокойно замкнул в пустой створ!
    • Фол, нарушение
      10'
      Против Зделара в центре поля нарушены правила. Наступил ему футболист "Сочи" на ногу, однако главный арбитр решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 9'
      Медведев рванул вперёд по правой бровке, однако слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд, и его сумел опередить Мойзес, вернувший владение своей команде. 
    • Угловой
      8'
      Угловой в предыдущей ситуации заработали "армейцы". Давила с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, а там сочинцы смогли спокойно отбиться. 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Кисляк с дальней дистанции нанёс классный удар в левый нижний угол, Заболотный с огромным трудом парировал этот выстрел, готов был добить Давила, но у него снаряд в последний момент выбил Литвинов! 
    • 6'
      Гайич с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной сочинцев, но там никого кроме защитников не было, и Литвинов головой спокойно выбил сферу. 
    • 5'
      Спокойно начинается наша встреча. Определённое преимущество пока за москвичами, однако опасных моментов у владений Заболотного мы пока не наблюдаем. 
    • Желтая карточка
      4'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Кисляк наказан у ЦСКА предупреждением. Крамарич рвался вперёд по левой бровке, а футболист москвичей "срубил" его в подкате. 
    • Дождь
      3'
      Сразу стоит отметить, что довольно дождливо сегодня в Турции. Думаю, что такая погода внесёт определённые корректировки в эту встречу. Ждём много дальних ударов. 
    • 2'
      Сочинцы вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, "армейцы" играют в привычном домашнем комплекте красно-синего цвета. Ворота Акинфеева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли сочинцы. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на товарищеском матче, в котором встретятся "Сочи" и ЦСКА. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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