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Тур: 1.
Сочи
 
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ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
84

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2
Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



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