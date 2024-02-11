Тур: 20. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Франковски Бартож
2:1
Второй тайм: 60'
0'
1:0
3' ГолШмыт Каетан
2:0
20' ГолСавич Стефан
35' Желтая карточкаБерггрен Густав
40' Желтая карточкаЛуиш Мигел
45' Желтая карточкаВизингер Дарио
2:1
45' ПенальтиНовак Бартош
52' Желтая карточкаМежграни Мохамед
57' Желтая карточкаЖуравски Мачей
Ход матча
3'
1:0
20'
2:0
35'
40'
45'
45'
2:1
52'
57'
16
Луиш
Мигел
26
Оума
Эрик
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Варта Познань
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.8
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.35
|Журавски Мачей
|4
|0.2
|Савич Стефан V
|2
|0.1
|Купчак Матеуш
|2
|0.1
|Луиш Мигел
|2
|0.1
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.1
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.05
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.05
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6 (2)
|0.32
|Зволински Лукаш
|4 (2)
|0.21
|Замора Джон
|3
|0.16
|Кочергин Владислав
|3
|0.16
|Драчал Давид
|3
|0.16
|Киттель Сонни
|3
|0.16
|Раковитан Богдан
|3
|0.16
|Црнац Анте
|2
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.11
|Папаниколау Яннис
|2
|0.11
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|6
|0
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Журавски Мачей
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Межграни Мохамед
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ракув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
8
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
13
20
Варта Познань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Ракув
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
5
36%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
4
22%
1-15
5
45%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
7
39%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
27%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Забито
21
34
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
5
24%
4
12%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
4
19%
4
12%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
6
26%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
7
28%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Результаты матчей
Варта Познань
Ракув
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
35
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
712
99
118
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|5.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|12.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|13.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|14.
|2:1
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|1:2
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|6.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|1:2
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8