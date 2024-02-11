  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Варта Познань
2:1
Второй тайм: 60'
Ракув
0'
1:0
3' Гол
Шмыт Каетан
2:0
20' Гол
Савич Стефан
35' Желтая карточка
Берггрен Густав
40' Желтая карточка
Луиш Мигел
45' Желтая карточка
Визингер Дарио
2:1
45' Пенальти
Новак Бартош
52' Желтая карточка
Межграни Мохамед
57' Желтая карточка
Журавски Мачей

Ход матча

3'
Шмыт Каетан
1:0
20'
Савич Стефан
(Визингер Дарио)
2:0
35'
 
Берггрен Густав
40'
Луиш Мигел
 
45'
Визингер Дарио
 
45'
2:1
Новак Бартош
52'
Межграни Мохамед
 
57'
Журавски Мачей
 
57'
Купчак Матеуш
Луиш Мигел
 
57'
Кьельб Якуб
Межграни Мохамед
 
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ракув
5.40
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, pari.ru
5.20
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
4
Ставропулос
Димитрис
47
Пржикрыл
Томаш
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
77
Савич
Стефан
V
20
Межграни
Мохамед
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
77
Цебуля
Марчин
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Варта Познань
3-5-2
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.8

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.35
Журавски Мачей 4 0.2
Савич Стефан V 2 0.1
Купчак Матеуш 2 0.1
Луиш Мигел 2 0.1
Эппель Мартон 2 (1) 0.1
Визингер Дарио 1 0.05
Пржикрыл Томаш 1 0.05
Ставропулос Димитрис 1 0.05
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 (2) 0.32
Зволински Лукаш 4 (2) 0.21
Замора Джон 3 0.16
Кочергин Владислав 3 0.16
Драчал Давид 3 0.16
Киттель Сонни 3 0.16
Раковитан Богдан 3 0.16
Црнац Анте 2 0.11
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Папаниколау Яннис 2 0.11
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 6 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Журавски Мачей 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Межграни Мохамед 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Плавшич Срджан 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ракув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
8
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

13
20
Варта Познань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Ракув
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
5
36%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

11
18
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
4
22%
1-15
5
45%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
7
39%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
27%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
5
24%
4
12%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
4
19%
4
12%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
6
26%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
7
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0

Результаты матчей

Варта Познань
Ракув

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
3
5
1
9
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
7
12
1.5
9
9
1
18
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Ракув
 1:2 19 9 5 5 36 - 24 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
14.
Варта Познань
 2:1 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 1:2 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 2:1 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
6.
Варта Познань
 2:1 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 1:2 9 2 2 5 15 - 20 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Новак Бартош из команды Ракув забивает с точки!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ракув
5.40
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, pari.ru
5.20
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 2:1 Ракув онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Варта Познань
Ракув
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный