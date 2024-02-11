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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Варта Познань
2:1
Конец матча
Ракув
0'
1:0
3' Гол
Шмыт Каетан
2:0
20' Гол
Савич Стефан
35' Желтая карточка
Берггрен Густав
40' Желтая карточка
Луиш Мигел
45' Желтая карточка
Визингер Дарио
2:1
45' Пенальти
Новак Бартош
51' Желтая карточка
Межграни Мохамед
57' Желтая карточка
Журавски Мачей
90' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
90' Желтая карточка
Арсенич Зоран
90'+7
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
4
Ставропулос
Димитрис
47
Пржикрыл
Томаш
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
77
Савич
Стефан
V
20
Межграни
Мохамед
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
77
Цебуля
Марчин
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Варта Познань
3-5-2
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.8

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.35
Журавски Мачей 4 0.2
Савич Стефан V 2 0.1
Купчак Матеуш 2 0.1
Луиш Мигел 2 0.1
Эппель Мартон 2 (1) 0.1
Визингер Дарио 1 0.05
Пржикрыл Томаш 1 0.05
Ставропулос Димитрис 1 0.05
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 (2) 0.32
Зволински Лукаш 4 (2) 0.21
Замора Джон 3 0.16
Кочергин Владислав 3 0.16
Драчал Давид 3 0.16
Киттель Сонни 3 0.16
Раковитан Богдан 3 0.16
Црнац Анте 2 0.11
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Папаниколау Яннис 2 0.11
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 6 0
Ставропулос Димитрис 6 0
Журавски Мачей 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Межграни Мохамед 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Плавшич Срджан 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Ракув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
9
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

13
20
Варта Познань
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ракув
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

8
15
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
5
33%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

12
20
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
5
25%
1-15
5
42%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
7
35%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
4
27%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Забито

23
35
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
6
26%
4
11%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
3
13%
8
23%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
7
28%
1-15
7
27%
4
16%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
7
27%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0

Результаты матчей

Варта Познань
Ракув

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
8
12
1.5
9
10
1
19
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 2:1 20 12 5 3 47 - 28 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 1:2 20 6 4 10 23 - 29 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 1:2 10 5 0 5 11 - 13 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Ягеллония Белосток
 2:1 11 4 4 3 21 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 1:2 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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