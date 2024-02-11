Тур: 20. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Франковски Бартож
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолШмыт Каетан
2:0
20' ГолСавич Стефан
35' Желтая карточкаБерггрен Густав
40' Желтая карточкаЛуиш Мигел
45' Желтая карточкаВизингер Дарио
2:1
45' ПенальтиНовак Бартош
51' Желтая карточкаМежграни Мохамед
57' Желтая карточкаЖуравски Мачей
90' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
90' Желтая карточкаАрсенич Зоран
90'+7
Ход матча
3'
1:0
20'
2:0
35'
40'
45'
45'
2:1
51'
57'
90'
16
Луиш
Мигел
26
Оума
Эрик
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Варта Познань
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.8
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.35
|Журавски Мачей
|4
|0.2
|Савич Стефан V
|2
|0.1
|Купчак Матеуш
|2
|0.1
|Луиш Мигел
|2
|0.1
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.1
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.05
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.05
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6 (2)
|0.32
|Зволински Лукаш
|4 (2)
|0.21
|Замора Джон
|3
|0.16
|Кочергин Владислав
|3
|0.16
|Драчал Давид
|3
|0.16
|Киттель Сонни
|3
|0.16
|Раковитан Богдан
|3
|0.16
|Црнац Анте
|2
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.11
|Папаниколау Яннис
|2
|0.11
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|6
|0
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Межграни Мохамед
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Ракув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
9
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
13
20
Варта Познань
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ракув
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
8
15
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
5
33%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Пропущено
12
20
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
5
25%
1-15
5
42%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
7
35%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
4
27%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Забито
23
35
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
6
26%
4
11%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
3
13%
8
23%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
7
28%
1-15
7
27%
4
16%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
7
27%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Результаты матчей
Варта Познань
Ракув
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
812
910
119
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|2:1
|20
|12
|5
|3
|47 - 28
|41
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|5.
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|12.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|13.
|1:2
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|14.
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|1:2
|10
|5
|0
|5
|11 - 13
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|2:1
|11
|4
|4
|3
|21 - 21
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|6.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|1:2
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8