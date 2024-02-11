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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
РВДМ 47
0:1
Первый тайм: 23'
Антверпен
0'
0:1
13' Пенальти
Алдервейрельд Тоби

Ход матча

13'
0:1
Алдервейрельд Тоби
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Антверпен
5.30
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5.40
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1.72
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Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
94
Сампайо
Филипе
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
6
Двомо
Пьер
30
Мерсье
Ксавье
29
Сарр
Мамаду-Наби
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
89
Вела
Карлос
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
84
Mahamadou
Doumbia
19
Эджуке
Чидера
24
Эккеленкамп
Юрген
17
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
РВДМ 47
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Антверпен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.32
Бирон Микаэль 5 (1) 0.2
Ilay Camara 3 0.12
Мерсье Ксавье 2 0.08
Мбуп Пате 2 0.08
Да Сильва Флоран 2 0.08
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (1) 0.36
Иленикена Джордж 6 0.24
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.2
Муйя Арбнор 5 0.2
Эккеленкамп Юрген 5 0.2
Алдервейрельд Тоби 2 (1) 0.08
Эджуке Чидера 2 0.08
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Корбани Кобе 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 1
Ilay Camara 4 1
Двомо Пьер 5 0
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сампайо Филипе 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Батай Йелле 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Антверпен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
7
РВДМ 47
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Антверпен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

6
27
РВДМ 47
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (5)
67% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Антверпен
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
1

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
3
15%
5
33%
76-90

Забито

15
27
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
6
22%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
2
13%
9
33%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
7
47%
7
26%
76-90

Пропущено

27
11
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
7%
2
18%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
3
11%
2
18%
31-45
2
7%
1
9%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
10
37%
3
27%
76-90

Забито

29
41
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
0
0%
7
17%
1-15
6
21%
3
7%
16-30
6
21%
11
27%
31-45
3
10%
3
7%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
8
28%
11
27%
76-90

Пропущено

47
26
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
7
15%
4
15%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
7
15%
5
19%
31-45
4
9%
2
8%
46-60
8
17%
5
19%
61-75
13
28%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
6:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
6
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
11
13
2
22
2.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 1:0 25 12 8 5 45 - 23 44
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
13.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
14.
РВДМ 47
 0:1 25 5 7 13 27 - 50 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 1:0 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 0:1 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Антверпен
 1:0 13 4 4 5 15 - 15 16
7.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 0:1 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Антверпен
5.30
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5.40
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1.72
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РВДМ 47
Антверпен
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