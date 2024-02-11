Тур: 25. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
15' ПенальтиАлдервейрельд Тоби
0:2
35' ГолЯнссен Винсент
39' Желтая карточкаСампайо Филипе
0:3
45' ГолОндрейка Якоб
0:4
63' ПенальтиАлдервейрельд Тоби
65' Вторая желтая карточкаСампайо Филипе
70' Желтая карточкаГейе Махтар
90'+6
Ход матча
15'
35'
0:2
39'
45'
0:3
63'
65'
70'
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
89
Вела
Карлос
34
Батай
Йелле
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
17 Ilay Camara
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Антверпен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.32
|Бирон Микаэль
|5 (1)
|0.2
|Ilay Camara
|3
|0.12
|Мерсье Ксавье
|2
|0.08
|Мбуп Пате
|2
|0.08
|Да Сильва Флоран
|2
|0.08
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.4
|Иленикена Джордж
|6
|0.24
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.2
|Муйя Арбнор
|5
|0.2
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.12
|Эджуке Чидера
|2
|0.08
|Ондрейка Якоб
|2
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Корбани Кобе
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Ilay Camara
|4
|1
|Двомо Пьер
|5
|0
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Антверпен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
РВДМ 47
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Антверпен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
6
27
РВДМ 47
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Антверпен
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
1
Упущенные победы
14
34
Голы по времени матча
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
25%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
25%
3
20%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Забито
15
27
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
6
22%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
2
13%
9
33%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
7
47%
7
26%
76-90
Пропущено
27
11
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
7%
2
18%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
3
11%
2
18%
31-45
2
7%
1
9%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
10
37%
3
27%
76-90
Забито
29
45
12 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
0
0%
8
18%
1-15
6
21%
3
7%
16-30
6
21%
13
29%
31-45
3
10%
3
7%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
8
28%
11
24%
76-90
Пропущено
51
26
25 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
8
16%
4
15%
1-15
8
16%
2
8%
16-30
9
18%
5
19%
31-45
4
8%
2
8%
46-60
9
18%
5
19%
61-75
13
25%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1
Результаты матчей
РВДМ 47
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
6:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
49
75
112
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
39
58
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
196
718
1213
223
817
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8