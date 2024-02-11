Тур: 23. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
9' Желтая карточкаДиаби Сулейман
0:1
25' ПенальтиГрбич Адриан
50' Желтая карточкаSeverin Ottiger
51' Желтая карточкаШеттин Тобиас
1:1
64' ГолЛтайеф Сайфалла
Ход матча
25'
0:1
50'
51'
64'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
22
Ульрих
Дарио
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Винтертур
Люцерн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
19
Голов в среднем за матч
0.5
1.36
Среднее время на гол
180
66
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
2.07
2.75
Среднее время на гол
43
32
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|7
|0.3
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.26
|Samuel Ballet
|5
|0.22
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.22
|Randy Schneider
|3
|0.13
|Буркарт Нишан
|3
|0.13
|Adrian Gantenbein
|2
|0.09
|Стильхарт Базиль
|2
|0.09
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.09
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Шеттин Тобиас
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.22
|Яшари Ардон
|4
|0.17
|Lars Villiger
|4
|0.17
|Шадер Софьян
|4
|0.17
|Дорн Пиус
|3
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.13
|Severin Ottiger
|2
|0.09
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.09
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Буркарт Нишан
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Samir Ramizi
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Luca Jaquez
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Люцерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
8
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
11
17
Винтертур
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Люцерн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
22%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
28%
8
40%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
17%
3
23%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
31%
61-75
11
38%
4
31%
76-90
Забито
39
30
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
6
15%
1
3%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
13
33%
8
27%
76-90
Пропущено
47
33
21 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
9
19%
6
18%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
7
15%
1
3%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
6
13%
12
36%
61-75
15
32%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0
Результаты матчей
Винтертур
Люцерн
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
5:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
74
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
29
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
193
139
913
418
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|22
|11
|8
|3
|39 - 26
|41
|3.
|22
|11
|3
|8
|35 - 28
|36
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|1:1
|23
|10
|5
|8
|32 - 33
|35
|6.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|7.
|1:1
|23
|8
|6
|9
|41 - 47
|30
|8.
|22
|7
|6
|9
|29 - 44
|27
|9.
|22
|7
|4
|11
|27 - 35
|25
|10.
|23
|7
|4
|12
|29 - 30
|25
|11.
|23
|5
|7
|11
|29 - 37
|22
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|20 - 18
|21
|7.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7