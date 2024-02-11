  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Винтертур
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
9' Желтая карточка
Диаби Сулейман
0:1
25' Пенальти
Грбич Адриан
50' Желтая карточка
Severin Ottiger
51' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
1:1
64' Гол
Лтайеф Сайфалла
82' Вторая желтая карточка
Severin Ottiger
2:1
83' Гол
Шеттин Тобиас
90'+6

Ход матча

9'
Диаби Сулейман
 
25'
0:1
Грбич Адриан
46'
Фофана Бубакар
Стильхарт Базиль
 
46'
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
 
50'
 
Severin Ottiger
51'
Шеттин Тобиас
 
64'
Лтайеф Сайфалла
(Randy Schneider)
1:1
66'
 
Шадер Софьян
Teddy Okou
66'
 
Спадануда Кевин
Ульрих Дарио
70'
Сидлер Сильван
Randy Schneider
 
73'
 
Leny Meyer
Фрыдек Мартин
73'
 
Кадак Якуб
Клиджэ Тибо
82'
 
Severin Ottiger
83'
Thibault Corbaz
Янкевиц Александр
 
83'
Шеттин Тобиас
(Granit Lekaj)
2:1
89'
Samir Ramizi
Лтайеф Сайфалла
 
89'
 
Lars Villiger
Симани Денис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 488 Количество передач 335
  • 58 Владение мячом, % 42
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
4
Стильхарт
Базиль
70
Лтайеф
Сайфалла
6
Randy
Schneider
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
22
Ульрих
Дарио
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
9
Грбич
Адриан
Винтертур
4-2-3-1
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Винтертур
Люцерн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

2
19

Голов в среднем за матч

0.5
1.36

Среднее время на гол

180
66

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

2.07
2.75

Среднее время на гол

43
32

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.35
Ди Джусто Маттео 6 0.26
Samuel Ballet 5 0.22
Туркес Алдин 5 (1) 0.22
Randy Schneider 3 0.13
Буркарт Нишан 3 0.13
Adrian Gantenbein 2 0.09
Шеттин Тобиас 2 0.09
Стильхарт Базиль 2 0.09
Буэсс Роман 2 (1) 0.09
Дзуффи Лука 1 0.04
Арнольд Ремо 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.22
Яшари Ардон 4 0.17
Lars Villiger 4 0.17
Шадер Софьян 4 0.17
Дорн Пиус 3 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.13
Severin Ottiger 2 0.09
Кадак Якуб 2 (1) 0.09
Teddy Okou 1 0.04
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Буркарт Нишан 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Granit Lekaj 1 1
Samir Ramizi 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Luca Jaquez 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Pascal Loretz 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Люцерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
9
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

11
17
Винтертур
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Люцерн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
30%
2
15%
61-75
7
35%
3
23%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
21%
3
14%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
26%
9
41%
61-75
4
21%
5
23%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
7
33%
5
28%
76-90

Пропущено

29
13
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
17%
3
23%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
31%
61-75
11
38%
4
31%
76-90

Забито

41
31
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
6
15%
1
3%
1-15
3
7%
8
26%
16-30
7
17%
4
13%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
17%
6
19%
61-75
14
34%
8
26%
76-90

Пропущено

48
35
22 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
9
19%
6
17%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
7
15%
1
3%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
6
13%
13
37%
61-75
15
31%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0

Результаты матчей

Винтертур
Люцерн

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

5:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
7
4
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
2
10
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
20
3
14
9
1.5
9
14
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 1:1 23 11 9 3 40 - 27 42
3.
Санкт-Галлен
 0:0 23 11 4 8 35 - 28 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 23 9 5 9 42 - 47 32
8.
Ивердон
 1:1 23 7 7 9 30 - 45 28
9.
Базель
 0:0 23 7 5 11 27 - 35 26
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 0:0 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
5.
Серветт
 1:1 11 6 4 1 23 - 13 22
6.
Ивердон
 1:1 12 6 4 2 21 - 19 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
9.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 0:0 12 4 3 5 14 - 14 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:1 12 5 5 2 17 - 14 20
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 0:0 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 0:0 12 2 4 6 10 - 15 10
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 1:1 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Г О О О О Л - Грбич Адриан из команды Люцерн забивает с точки!
    • 9'
      Диаби Сулейман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 2:1 Люцерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный