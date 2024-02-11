Тур: 23. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
9' Желтая карточкаДиаби Сулейман
0:1
25' ПенальтиГрбич Адриан
50' Желтая карточкаSeverin Ottiger
51' Желтая карточкаШеттин Тобиас
1:1
64' ГолЛтайеф Сайфалла
82' Вторая желтая карточкаSeverin Ottiger
2:1
83' ГолШеттин Тобиас
90'+6
Ход матча
25'
0:1
50'
51'
64'
82'
83'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
488 Количество передач 335
-
58 Владение мячом, % 42
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
22
Ульрих
Дарио
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Винтертур
Люцерн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
19
Голов в среднем за матч
0.5
1.36
Среднее время на гол
180
66
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
2.07
2.75
Среднее время на гол
43
32
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.35
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.26
|Samuel Ballet
|5
|0.22
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.22
|Randy Schneider
|3
|0.13
|Буркарт Нишан
|3
|0.13
|Adrian Gantenbein
|2
|0.09
|Шеттин Тобиас
|2
|0.09
|Стильхарт Базиль
|2
|0.09
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.09
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.22
|Яшари Ардон
|4
|0.17
|Lars Villiger
|4
|0.17
|Шадер Софьян
|4
|0.17
|Дорн Пиус
|3
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.13
|Severin Ottiger
|2
|0.09
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.09
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Буркарт Нишан
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Samir Ramizi
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Luca Jaquez
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Люцерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
9
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
11
17
Винтертур
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Люцерн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
30%
2
15%
61-75
7
35%
3
23%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
21%
3
14%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
26%
9
41%
61-75
4
21%
5
23%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
17%
3
23%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
31%
61-75
11
38%
4
31%
76-90
Забито
41
31
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
6
15%
1
3%
1-15
3
7%
8
26%
16-30
7
17%
4
13%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
17%
6
19%
61-75
14
34%
8
26%
76-90
Пропущено
48
35
22 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
9
19%
6
17%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
7
15%
1
3%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
6
13%
13
37%
61-75
15
31%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0
Результаты матчей
Винтертур
Люцерн
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
5:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
75
74
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
210
29
111
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
203
149
914
419
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|1:1
|23
|11
|9
|3
|40 - 27
|42
|3.
|0:0
|23
|11
|4
|8
|35 - 28
|37
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|10
|4
|9
|32 - 34
|34
|7.
|23
|9
|5
|9
|42 - 47
|32
|8.
|1:1
|23
|7
|7
|9
|30 - 45
|28
|9.
|0:0
|23
|7
|5
|11
|27 - 35
|26
|10.
|23
|7
|4
|12
|29 - 30
|25
|11.
|23
|5
|7
|11
|29 - 37
|22
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|0:0
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|5.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|6.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|21 - 19
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|8 (4)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7