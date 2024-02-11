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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:2
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
29' Желтая карточка
Osarenren Okungbowa
54' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
73' Желтая карточка
Мюллер Валентино
0:1
74' Гол
Dario Grujic
90' Желтая карточка
Namory Cisse
90' Желтая карточка
Томич Денис
0:2
90' Гол
Namory Cisse
90' Вторая желтая карточка
Namory Cisse
90'+7
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
23
Скрбо
Стефан
27
Domenik
Schierl
3
Боатенг
Кеннеди
6
Dario
Grujic
55
Майзль
Лука
28
Оливейра
Андерсон
4
Tobias
Berger
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
25
Шато
Патерсон
10
Lukas
Fridrikas
22
Диаби
Ядали
Сваровски Тироль
4-3-3
Аустрия Лустенау
5-3-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:2
Б
2:1
ТМК
1:1
К
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.82
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 5 0.28
Кронбергер Лука 3 0.17
Диарра Мамаду 2 0.11
Эртльталер Юлиус 2 0.11
Скрбо Стефан 1 0.06
Шульц Кофи 1 0.06
Огринец Санди 1 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.06
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Namory Cisse 3 0.17
Anthony Schmid 2 0.11
Диаби Ядали 2 0.11
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.11
Dario Grujic 1 0.06
Оливейра Андерсон 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 7 0
Гугганиг Давид 5 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Felix Bacher 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Байла 3 1
Dario Grujic 4 0
Torben Rhein 4 0
Pius Grabher 2 1
Namory Cisse 2 1
Domenik Schierl 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Маак Маттиас 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Бобциен Бен 1 0
Диаби Ядали 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Аустрия Лустенау
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
4
Сваровски Тироль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Аустрия Лустенау
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
26

Упущенные победы

6
0
Сваровски Тироль
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
26

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
5
23%
1
9%
61-75
6
27%
5
45%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
5
36%
3
12%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

36
37
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
6
17%
4
11%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
9
25%
6
16%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
10
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1
Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
12 раз 67%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
6
12
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
Альтах Йегер Лукас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Namory Cisse получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    Г О О О О Л - Namory Cisse бьет в цель!
  • 90'
    Томич Денис получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Namory Cisse получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Anderson уходит с поля. Fabian Gmeiner выходит вместо него
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    • 66'
      Горцель Нико уходит с поля. Anthony Schmid выходит вместо него
    • 54'
      Зульцбахер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Osarenren Okungbowa получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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