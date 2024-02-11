Тур: 18. Стадион: Тиволи Ной.
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
54' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
73' Желтая карточкаМюллер Валентино
0:1
74' ГолDario Grujic
90' Желтая карточкаNamory Cisse
90' Желтая карточкаТомич Денис
0:2
90' ГолNamory Cisse
90' Вторая желтая карточкаNamory Cisse
90'+7
Ход матча
54'
73'
74'
0:1
90'
90'
90'
0:2
90'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
55
Майзль
Лука
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
12 Leo Mikic
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.82
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.28
|Кронбергер Лука
|3
|0.17
|Диарра Мамаду
|2
|0.11
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.11
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|Огринец Санди
|1
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.17
|Anthony Schmid
|2
|0.11
|Диаби Ядали
|2
|0.11
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.11
|Dario Grujic
|1
|0.06
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|7
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Байла
|3
|1
|Dario Grujic
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Pius Grabher
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Аустрия Лустенау
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
4
Сваровски Тироль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Аустрия Лустенау
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
26
Упущенные победы
6
0
Сваровски Тироль
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
26
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
22
11
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
5
23%
1
9%
61-75
6
27%
5
45%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
5
36%
3
12%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
36
37
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
6
17%
4
11%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
9
25%
6
16%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
10
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1
Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
12 раз 67%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
612
513
414
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7
|Альтах
|Йегер Лукас
|7