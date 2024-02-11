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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Вольфсбергер
0:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
12' Пенальти
Грюлль Марко
20' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
22' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
38' Желтая карточка
Гргич Лукас
61' Желтая карточка
Ибертсбергер Лукас
0:2
75' Гол
Фалли Маюлу
85' Желтая карточка
90'+5
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
19
Алтунашвили
Сандро
6
Тиджани
Самсон
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
9
Циммерманн
Бернхард
23
Ридер
Флориан
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
Вольфсбергер
3-4-3
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Рапид Вена

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

44 матча

34.1%
25%
40.9%
15 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
10 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:2
К
1:3
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.1

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

44
42

Голов в среднем за матч

2.1
1.83

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

81
65

Голов в среднем за матч

1.84
1.48

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.33
Augustine Boakye 5 0.28
Балло Тьерно 4 (1) 0.22
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.11
Забитцер Томас 1 0.06
Ридер Флориан 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Омич Эрвин 1 0.06
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 6 (3) 0.33
Бургшталлер Гвидо 5 0.28
Зайдль Маттиас 4 0.22
Фалли Маюлу 4 (1) 0.22
Кверфельд Леопольд 3 0.17
Кюн Николас 2 0.11
Гргич Лукас 2 0.11
Байич Анте 1 0.06
Ауэр Йонас 1 0.06
Морманн Мартин 1 0.06
Гэйл Тььерри 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 7 0
Верачниг Николас 5 1
Бамба Мохаммед 5 0
Augustine Boakye 3 1
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Кеннеди Скотт 2 0
Писингер Симон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Ибертсбергер Лукас 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Конголо Теренс 0 2
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Гргич Лукас 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Зайдль Маттиас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

11
12
Вольфсбергер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

14
5
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
1
20%
61-75
2
14%
1
20%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
6
43%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

21
31
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
14%
6
19%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
4
19%
2
6%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
5
24%
8
26%
76-90

Пропущено

28
19
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
25%
7
37%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1
Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Рапид Вена

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
9
9
4
14
2.5
5
13
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
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Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
Альтах Йегер Лукас 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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