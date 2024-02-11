Тур: 18. Стадион: Лавантталь Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ПенальтиГрюлль Марко
20' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
22' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
38' Желтая карточкаГргич Лукас
61' Желтая карточкаИбертсбергер Лукас
0:2
75' ГолФалли Маюлу
90'+5
Ход матча
12'
0:1
38'
75'
0:2
85'
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбергер
Рапид Вена
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
44 матча
34.1%
25%
40.9%
15 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
10 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.1
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
44
42
Голов в среднем за матч
2.1
1.83
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
81
65
Голов в среднем за матч
1.84
1.48
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.33
|Augustine Boakye
|5
|0.28
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.22
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.11
|Забитцер Томас
|1
|0.06
|Ридер Флориан
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|6 (3)
|0.33
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.28
|Зайдль Маттиас
|4
|0.22
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.22
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.17
|Кюн Николас
|2
|0.11
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|Байич Анте
|1
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.06
|Морманн Мартин
|1
|0.06
|Гэйл Тььерри
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|7
|0
|Верачниг Николас
|5
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Augustine Boakye
|3
|1
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Ибертсбергер Лукас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Конголо Теренс
|0
|2
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
11
12
Вольфсбергер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
14
5
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
1
20%
61-75
2
14%
1
20%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
6
43%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
21
31
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
14%
6
19%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
4
19%
2
6%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
5
24%
8
26%
76-90
Пропущено
28
19
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
25%
7
37%
61-75
6
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1
Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Рапид Вена
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
45
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
45
54
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
711
99
414
513
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7
|Альтах
|Йегер Лукас
|7