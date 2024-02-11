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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Вест Хэм
0:3
Первый тайм: 45+'
Арсенал
0'
9' Желтая карточка
Альварес Эдсон
0:1
32' Гол
Салиба Вильям
38' Желтая карточка
Ареола Альфонс
0:2
41' Пенальти
Сака Букайо
0:3
44' Гол
Габриэль дос Сантос

Ход матча

9'
Альварес Эдсон
 
32'
0:1
Салиба Вильям
(Райс Деклан)
38'
Ареола Альфонс
 
41'
0:2
Сака Букайо
44'
0:3
Габриэль дос Сантос
(Райс Деклан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 139
Вест Хэм 2.9% (4)
X 8.6% (12)
Арсенал 88.5% (123)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
2
Джонсон
Бен
20
Боуэн
Джаррод
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
Вест Хэм
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

33 матча

12.1%
18.2%
69.7%
4 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.2%
15.2%
63.6%
7 побед 5 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.59

Среднее время на гол

68
153

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

2.06
2.25

Среднее время на гол

43
40

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.7
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.46
Кудус Мохаммед 6 0.25
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.21
Соучек Томаш 5 0.21
Пакета Лукас 2 (1) 0.08
Антонио Майкл 2 0.08
Зума Курт 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 8 (2) 0.33
Нкетиа Эдди 5 0.21
Мартинелли Габриэл 5 0.21
Троссар Леандро 5 0.21
Жезус Габриэль 4 0.17
Эдегор Мартин 4 (2) 0.17
Хаверц Кай 4 (1) 0.17
Райс Деклан 3 0.13
Салиба Вильям 2 0.08
Габриэль дос Сантос 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Кивёр Якуб 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 8 0
Эмерсон Палмиери 7 0
Цоуфал Владимир 5 1
Пакета Лукас 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Агер Наиф 2 1
Соучек Томаш 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Арсенал
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
4
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Арсенал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

13
29
Вест Хэм
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Арсенал
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

18
33

Голы по времени матча

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
6%
4
14%
1-15
4
22%
3
10%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
6
33%
6
21%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
17%
9
31%
76-90

Пропущено

25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
20%
3
25%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
3
25%
76-90

Забито

36
46
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
5
14%
6
13%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
5
14%
5
11%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
7
19%
14
30%
76-90

Пропущено

36
23
12 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
3
8%
4
17%
1-15
5
14%
5
22%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
9
25%
7
30%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
11
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
10
2
3
8
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
20
3
13
10
1.5
14
9
4
19
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 3:0 Заявка 24 16 4 4 50 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 0:3 Заявка 24 10 6 8 36 - 39 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 3:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 0:3 Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 3:0 Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 0:3 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Совсем как-то "Вест Хэм" утратил всяческую способность атаковать. Мне что-то подсказывает, что Мойес уже в перерыве будет-то кого-то меня в составе своего коллектива.
  • Пенальти
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 0:2!
    Забивает "Арсенал" второй гол! В правый от себя угол пробил игрок "канониров", и сфера оказалась в сетке. Голкипер не угадал!
  • 40'
    Нет, не было офсайда. Стало быть, пенальти пробьет "Арсенал". Сака имеет прекрасный шанс удвоить преимущество "Арсенала".
  • Желтая карточка
    39'
    Да, получает еще и карточку Ареола, разумеется. Но там какие-то сомнения у судей есть относительно выхода Сака к воротам. Там игрок в офсайде мог оказаться.
  • Пенальти!
    38'
    ПЕНАЛЬТИ! Сака вырвался на ворота соперника после передачи от Троссара. Успел игрок "Арсенала" прокинуть мяч мимо Ареола, который зацепил ногу оппонента, чем спровоцировал свисток рефери.
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТ! Как Сака не забивает? Классная комбинация от "Арсенала". Троссар играет на Эдегора, тот катит на Сака. Последний подсекает снаряд над вратарем, но в створ не попадает!
  • 35'
    Сака на навес от партнера с левого края сейчас откликнулся. Сумел головой он в дальний угол пробить, но мяч просвистел рядом со стойкой. 
  • 34'
    Да, "Арсенал" сильно играет сегодня, в хорошей форме к игре подошла команда, и в первом тайме смогла забить важнейший гол в рамку оппонента. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛИБА! 0:1!
    И вот количество стандартов перерастает в качество! Райс от углового выполнил подачу на дальнюю штангу. Ареола помешали выйти из ворот соперники, а Салиба головой переправил сферу в створ, замкнув прекрасный навес от партнера. 
  • Угловой
    31'
    Цоуфал головой прерывает подачу соперника в штрафную. Какой уже там по счету угловой в матче зарабатывают игроки "Арсенала"? Слева будет подача. 
  • 29'
    Мартинелли с левого края вошел в штрафную соперника и стремительно прострелил на ближнюю штангу - снова до снаряда успевает добраться защитник, который сыграл на вынос. 
  • Угловой
    28'
    Снова угловой подали игроки "Вест Хэма" с левого края, но на выходе спокойно сыграл голкипер, которому удалось до мяча добраться.
  • 27'
    33% против 67% - таков процент владения мячом к этой минуте. Футболисты "Арсенала" по этому компоненту впереди. Ну, кто бы сомневался.
  • 26'
    Снова левым флангом атаковал "Вест Хэм", но Эмерсон какую-то непонятную подачу в центр штрафной выполнил. Мяч в руки голкиперу прилетел.
  • Опасный момент
    25'
    Снова Эдегор получил мяч, отдал на сей раз сферу Сака, и последний с правого края штрафной пробил в голову защитнику. Заблокирована угроза!
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    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Ареола спасает! Снова идет подача с фланга на Троссара, который с близкого расстояния расстреливает Ареола, но тот успевает среагировать, отбив мяч из-под перекладины на угловой!
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Сака сделал красивый навес с правого края в центр штрафной. Там на опережении до снаряд успел добраться Троссар, который нанес выстрел чуть выше цели.
    • 21'
      Троссар с дужки штрафной отдавал передачу на партнера. Тот пытался отправить снаряд в сетку с 20-ти метров, но угодил в игрока "Вест Хэма".
    • 20'
      20 минут отыграли команды, но пока мы не увидели по-настоящему опасные моменты. Удар Боуэна из офсайда я не рассматриваю по понятным причинам. 
    • 19'
      Боуэн из-за пределов штрафной пробил сейчас по рамке соперника, и мяч полетел в этой ситуации слишком слабо. Рикошет сделал его еще более удобным для того, чтобы мог сыграть по нему вратарь.
    • Судья
      17'
      Угловой разыграли хозяева. Соучека там в центре штрафной Эдегор прихватил за футболку и повалил на газон. Судья на это падение внимание не обратил.
    • Угловой
      16'
      Теперь контратаку уже "Вест Хэм" провел по левому флангу. Кивёр успел в центре штрафной до мяча дотянуться и выбить его на угловой. 
    • 15'
      "Вест Хэм" сейчас просто держит мяч, отодвигая игру от своих ворот. Все-таки стараются "молотки" играть безопасно в последние минуты встречи.
    • 14'
      Теперь уже хозяева активную работу без мяча показывают, прессингуют своего соперника и заставляют его действовать несколько нестандартно.
    • 13'
      Кивёр сейчас упускает снаряд за пределы поля. Мяч действительно ушел в аут тут, так что сфера останется у "Вест Хэма". Хозяева пытаются отвечать. 
    • Угловой
      11'
      Угловой удар снова "Арсенал" заработал на правом фланге. Розыгрыш корнера, и Сака подает на дальнюю штангу - получается слишком сильно.
    • Угловой
      10'
      Пытается "Арсенал" давить на ворота соперника. Сака сейчас нанес удар по воротам соперника, но попал он в игрока соперника. Это будет второй корнер для "канониров".
    • Желтая карточка
      9'
      Доводят до удара дело игроки "Арсенала", и быстро вбрасывает снаряд в игру вратарь. Сака добрался до снаряда, но того снес Альварес с ног. Желтая карточка игроку "молотков". 
    • Угловой
      8'
      Сегодня заполнены трибуны на стадионе. Бегут под крики и поддержку "Вест Хэма" в атаку "канониры", зарабатывая угловой удар на левом фланге. 
    • 6'
      Кудус с левого края выполнял передачу в штрафную оппонента, но на выходе уверенно действовал вратарь, который сумел в высоченном прыжке добраться до снаряда. 
    • Офсайд
      5'
      Офсайд теперь у противоположных ворот. Сака в момент передачи Хаверца оказался во "вне игры" на правом фланге. Боковой тут же флажок поднял. 
    • Опасный момент
      4'
      УФФФ! Опасно был, но тут офсайд! По левому краю в атаку Боуэн убежал. Нанес он удар в ближний угол, и вратарь "Арсенала" мяч потащил на угловой. Но там было "вне игры", так что мяч останется "канонирам".
    • 3'
      Кивёр на Цоуфала отдал передачу. Последовала передача в штрафную соперника, и по высокой траектории мяч прилетел в руки голкиперу.
    • 2'
      Футболисты "Вест Хэма" вышли сегодня на поле в бордово-голубых футболках и трусах, а игроки "Арсенала" предстали перед нами в желто-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:3 Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    2.8% (4)
    Ничья
    8.5% (12)
    Арсенал
    88.7% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.31% (92)
    Меньше
    22.69% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    51.8% (73)
    0:1 Арсенал
    8.5% (12)
    1:3 Арсенал
    6.4% (9)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    0:2 Арсенал
    4.3% (6)
    2:3 Арсенал
    2.1% (3)
    2:1 Вест Хэм
    2.1% (3)
    1:4 Арсенал
    1.4% (2)
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