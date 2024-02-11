Тур: 24. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Поусон Крейг
0'
9' Желтая карточкаАльварес Эдсон
0:1
32' ГолСалиба Вильям
38' Желтая карточкаАреола Альфонс
0:2
41' ПенальтиСака Букайо
0:3
44' ГолГабриэль дос Сантос
Ход матча
32'
0:1
38'
41'
0:2
44'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Нванери ИтанПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Арсенал
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
33 матча
12.1%
18.2%
69.7%
4 победы 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.2%
15.2%
63.6%
7 побед 5 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.59
Среднее время на гол
68
153
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
2.06
2.25
Среднее время на гол
43
40
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.7
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.46
|Кудус Мохаммед
|6
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.21
|Соучек Томаш
|5
|0.21
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Антонио Майкл
|2
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|8 (2)
|0.33
|Нкетиа Эдди
|5
|0.21
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.21
|Троссар Леандро
|5
|0.21
|Жезус Габриэль
|4
|0.17
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.17
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.17
|Райс Деклан
|3
|0.13
|Салиба Вильям
|2
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.08
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.04
|Уайт Бен
|1
|0.04
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
|Кивёр Якуб
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|8
|0
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|5
|1
|Пакета Лукас
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Соучек Томаш
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|6
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Арсенал
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
4
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Арсенал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
13
29
Вест Хэм
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Арсенал
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
6%
4
14%
1-15
4
22%
3
10%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
6
33%
6
21%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
17%
9
31%
76-90
Пропущено
25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
20%
3
25%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
3
25%
76-90
Забито
36
46
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
5
14%
6
13%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
5
14%
5
11%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
7
19%
14
30%
76-90
Пропущено
36
23
12 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
3
8%
4
17%
1-15
5
14%
5
22%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
9
25%
7
30%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
11
31%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2
Результаты матчей
Вест Хэм
Арсенал
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
65
102
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
75
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
203
1310
149
419
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|3:0 Заявка
|24
|16
|4
|4
|50 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|0:3 Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 39
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|3:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|0:3 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|3:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|0:3 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:3 Арсенал
Исход игры
Вест Хэм
2.8% (4)
Ничья
8.5% (12)
Арсенал
88.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
77.31% (92)
Меньше
22.69% (27)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
51.8% (73)
0:1 Арсенал
8.5% (12)
1:3 Арсенал
6.4% (9)
1:1 Ничья
5% (7)
0:2 Арсенал
4.3% (6)
2:3 Арсенал
2.1% (3)
2:1 Вест Хэм
2.1% (3)
1:4 Арсенал
1.4% (2)
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