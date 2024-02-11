Сака на навес от партнера с левого края сейчас откликнулся. Сумел головой он в дальний угол пробить, но мяч просвистел рядом со стойкой.

МОМЕНТ! Как Сака не забивает? Классная комбинация от "Арсенала". Троссар играет на Эдегора, тот катит на Сака. Последний подсекает снаряд над вратарем, но в створ не попадает!

ПЕНАЛЬТИ! Сака вырвался на ворота соперника после передачи от Троссара. Успел игрок "Арсенала" прокинуть мяч мимо Ареола, который зацепил ногу оппонента, чем спровоцировал свисток рефери.

Да, получает еще и карточку Ареола, разумеется. Но там какие-то сомнения у судей есть относительно выхода Сака к воротам. Там игрок в офсайде мог оказаться.

Нет, не было офсайда. Стало быть, пенальти пробьет "Арсенал". Сака имеет прекрасный шанс удвоить преимущество "Арсенала".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 0:2! Забивает "Арсенал" второй гол! В правый от себя угол пробил игрок "канониров", и сфера оказалась в сетке. Голкипер не угадал!

Совсем как-то "Вест Хэм" утратил всяческую способность атаковать. Мне что-то подсказывает, что Мойес уже в перерыве будет-то кого-то меня в составе своего коллектива.

Снова Эдегор получил мяч, отдал на сей раз сферу Сака, и последний с правого края штрафной пробил в голову защитнику. Заблокирована угроза!

Снова левым флангом атаковал "Вест Хэм", но Эмерсон какую-то непонятную подачу в центр штрафной выполнил. Мяч в руки голкиперу прилетел.

33% против 67% - таков процент владения мячом к этой минуте. Футболисты "Арсенала" по этому компоненту впереди. Ну, кто бы сомневался.

Снова угловой подали игроки "Вест Хэма" с левого края, но на выходе спокойно сыграл голкипер, которому удалось до мяча добраться.

Мартинелли с левого края вошел в штрафную соперника и стремительно прострелил на ближнюю штангу - снова до снаряда успевает добраться защитник, который сыграл на вынос.

Цоуфал головой прерывает подачу соперника в штрафную. Какой уже там по счету угловой в матче зарабатывают игроки "Арсенала"? Слева будет подача.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛИБА! 0:1! И вот количество стандартов перерастает в качество! Райс от углового выполнил подачу на дальнюю штангу. Ареола помешали выйти из ворот соперники, а Салиба головой переправил сферу в створ, замкнув прекрасный навес от партнера.

Да, "Арсенал" сильно играет сегодня, в хорошей форме к игре подошла команда, и в первом тайме смогла забить важнейший гол в рамку оппонента.

23' МОМЕНТ! Ареола спасает! Снова идет подача с фланга на Троссара, который с близкого расстояния расстреливает Ареола, но тот успевает среагировать, отбив мяч из-под перекладины на угловой!

22' МОМЕНТ! Сака сделал красивый навес с правого края в центр штрафной. Там на опережении до снаряд успел добраться Троссар, который нанес выстрел чуть выше цели.

21' Троссар с дужки штрафной отдавал передачу на партнера. Тот пытался отправить снаряд в сетку с 20-ти метров, но угодил в игрока "Вест Хэма".

20' 20 минут отыграли команды, но пока мы не увидели по-настоящему опасные моменты. Удар Боуэна из офсайда я не рассматриваю по понятным причинам.

19' Боуэн из-за пределов штрафной пробил сейчас по рамке соперника, и мяч полетел в этой ситуации слишком слабо. Рикошет сделал его еще более удобным для того, чтобы мог сыграть по нему вратарь.

17' Угловой разыграли хозяева. Соучека там в центре штрафной Эдегор прихватил за футболку и повалил на газон. Судья на это падение внимание не обратил.

16' Теперь контратаку уже "Вест Хэм" провел по левому флангу. Кивёр успел в центре штрафной до мяча дотянуться и выбить его на угловой.

15' "Вест Хэм" сейчас просто держит мяч, отодвигая игру от своих ворот. Все-таки стараются "молотки" играть безопасно в последние минуты встречи.

14' Теперь уже хозяева активную работу без мяча показывают, прессингуют своего соперника и заставляют его действовать несколько нестандартно.