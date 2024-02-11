  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Видзев Лодзь
1:2
Первый тайм: 45+'
Ягеллония Белосток
0'
0:1
9' Гол
Пюлюлю Афимико
1:1
11' Гол
Павловски Бартоломей
17' Желтая карточка
Зелиньски Павел
22' Желтая карточка
Сачек Михал
1:2
33' Гол
Dominik Marczuk

Ход матча

9'
0:1
Пюлюлю Афимико
(Нене III)
11'
Павловски Бартоломей
(Цыганик Андрей)
1:1
17'
Зелиньски Павел
 
22'
 
Сачек Михал
33'
1:2
Dominik Marczuk
(Нене III)
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ягеллония Белосток
6.40
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
33
Jan
Krzywanski
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
14
Кубицки
Ярослав
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Видзев Лодзь
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
2:0
Э
1:1
Э
0:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:3
Э
4:1
OE
2:0
КЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.25
Санчез Джорди 4 0.2
Альварес Франциско 3 0.15
Цыганик Андрей 2 0.1
Рондич Имад 2 0.1
Нунеш Фабиу 1 0.05
Стемпиньски Мариуш 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Antoni Klimek 1 0.05
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.45
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.35
Наранхо Хосе 6 0.3
Нене III 5 0.25
Имас Хесус 5 0.25
Хансен Кристоффер 5 0.25
Dominik Marczuk 3 0.15
Скшипчак Матеуш 2 0.1
Левицки Якуб 2 0.1
Wojciech Laski 1 0.05
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 2 0
Зелиньски Павел 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 6 1
Нене III 5 0
Купиш Томаш 3 0
Сачек Михал 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Дигес Адриан 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Левицки Якуб 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
11
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

7
25
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ягеллония Белосток
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

8
36

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
2
17%
3
14%
76-90

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
18%
3
12%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
3
27%
5
20%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
45%
5
20%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Забито

20
43
10 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
10%
7
16%
1-15
1
5%
8
19%
16-30
7
35%
6
14%
31-45
2
10%
6
14%
46-60
1
5%
7
16%
61-75
7
35%
9
21%
76-90

Пропущено

29
29
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
8
28%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
7
24%
4
14%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0
Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
8
1
1
8
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
14
5
2
17
2.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 2:1 20 12 5 3 47 - 28 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 1:2 20 6 4 10 23 - 29 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 1:2 10 5 0 5 11 - 13 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Ягеллония Белосток
 2:1 11 4 4 3 21 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 1:2 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • 9'
    Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Ягеллония Белосток.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.50. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.50 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ягеллония Белосток
6.40
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:2 Ягеллония Белосток онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный