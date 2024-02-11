Тур: 20. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
9' ГолПюлюлю Афимико
1:1
11' ГолПавловски Бартоломей
17' Желтая карточкаЗелиньски Павел
22' Желтая карточкаСачек Михал
1:2
33' ГолDominik Marczuk
Ход матча
9'
0:1
11'
17'
22'
33'
1:2
92
Нунеш
Фабиу
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
70
101
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.25
|Санчез Джорди
|4
|0.2
|Альварес Франциско
|3
|0.15
|Цыганик Андрей
|2
|0.1
|Рондич Имад
|2
|0.1
|Нунеш Фабиу
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.45
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.35
|Наранхо Хосе
|6
|0.3
|Нене III
|5
|0.25
|Имас Хесус
|5
|0.25
|Хансен Кристоффер
|5
|0.25
|Dominik Marczuk
|3
|0.15
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.1
|Левицки Якуб
|2
|0.1
|Wojciech Laski
|1
|0.05
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Зелиньски Павел
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
11
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
7
25
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ягеллония Белосток
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
8
36
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
2
17%
3
14%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
18%
3
12%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
3
27%
5
20%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
45%
5
20%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
20
43
10 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
10%
7
16%
1-15
1
5%
8
19%
16-30
7
35%
6
14%
31-45
2
10%
6
14%
46-60
1
5%
7
16%
61-75
7
35%
9
21%
76-90
Пропущено
29
29
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
8
28%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
7
24%
4
14%
61-75
6
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0
Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
81
18
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
28
64
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
514
145
217
910
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|2:1
|20
|12
|5
|3
|47 - 28
|41
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|5.
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|12.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|13.
|1:2
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|14.
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|1:2
|10
|5
|0
|5
|11 - 13
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|2:1
|11
|4
|4
|3
|21 - 21
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|6.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|1:2
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8