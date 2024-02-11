Тур: 20. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
1:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПюлюлю Афимико
1:1
11' ГолПавловски Бартоломей
16' Желтая карточкаЗелиньски Павел
22' Желтая карточкаСачек Михал
1:2
33' ГолDominik Marczuk
1:3
50' ГолИмас Хесус
90' Желтая карточкаЛевицки Якуб
90'+7
Ход матча
9'
0:1
11'
16'
22'
33'
1:2
50'
1:3
90'
92
Нунеш
Фабиу
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
70
101
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.25
|Санчез Джорди
|4
|0.2
|Альварес Франциско
|3
|0.15
|Цыганик Андрей
|2
|0.1
|Рондич Имад
|2
|0.1
|Нунеш Фабиу
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.45
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.35
|Имас Хесус
|6
|0.3
|Наранхо Хосе
|6
|0.3
|Нене III
|5
|0.25
|Хансен Кристоффер
|5
|0.25
|Dominik Marczuk
|3
|0.15
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.1
|Левицки Якуб
|2
|0.1
|Wojciech Laski
|1
|0.05
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Зелиньски Павел
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
11
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ягеллония Белосток
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
7
25
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Ягеллония Белосток
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
9
36
Голы по времени матча
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
10%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
40%
2
10%
31-45
2
20%
5
24%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
4
19%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
18%
3
12%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
3
27%
5
20%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
45%
5
20%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
21
46
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
14%
8
17%
1-15
1
5%
8
17%
16-30
7
33%
7
15%
31-45
2
10%
7
15%
46-60
1
5%
7
15%
61-75
7
33%
9
20%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
16%
4
13%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
8
27%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
6
19%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0
Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
4
5 раз 25%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
81
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
28
74
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
182
515
155
218
1010
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8