Тур: 21. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
0'
1:0
45' ГолМиттельштедт Максимилиан
2:0
45' ГолЛевелинг Джейми
3:0
73' ГолУндав Дениз
3:1
76' ГолАжорк Людовик
82' Желтая карточкаКаразор Атакан
84' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
90'+5
Ход матча
45'
45'
61'
73'
3:0
76'
3:1
82'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
686 Количество передач 419
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
18
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Майнц
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
7.7%
80.8%
11.5%
2 победы 21 ничья 3 победы
Второй тайм
42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.69
1.35
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|0.81
|Ундав Дениз
|14
|0.67
|Фюрих Крис
|6
|0.29
|Мийо Энцо
|3 (1)
|0.14
|Мвумпа Силас
|3
|0.14
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.1
|Левелинг Джейми
|2
|0.1
|Вагноман Жоша
|1
|0.05
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.05
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|2
|0.1
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.1
|Каси Антони
|2
|0.1
|Баррейро Леандро
|2
|0.1
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.05
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|6
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Майнц
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
8
Штутгарт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
14
5
Штутгарт
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
14% (3)
24% (5)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
35
8
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
3%
1
13%
1-15
9
26%
1
13%
16-30
7
20%
2
25%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
10
29%
2
25%
61-75
5
14%
2
25%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
6
38%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
51
16
24 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
4
8%
1
6%
1-15
11
22%
3
19%
16-30
9
18%
4
25%
31-45
5
10%
0
0%
46-60
12
24%
4
25%
61-75
10
20%
4
25%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
12%
8
23%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
4
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1
Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0
Результаты матчей
Штутгарт
Майнц
Точный счет
3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
3:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
19
74
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
55
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
156
318
1011
318
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|0:1 Заявка
|21
|7
|5
|9
|37 - 40
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|1:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|15 - 34
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 19
|9
|16.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Майнц
Исход игры
Штутгарт
96.3% (131)
Ничья
2.9% (4)
Майнц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.81% (76)
Меньше
37.19% (45)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
33.1% (45)
2:0 Штутгарт
23.5% (32)
3:1 Штутгарт
13.2% (18)
1:0 Штутгарт
7.4% (10)
3:0 Штутгарт
5.1% (7)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Штутгарт
2.2% (3)
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