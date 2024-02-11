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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Штутгарт
3:1
Конец матча
Майнц
0'
1:0
45' Гол
Миттельштедт Максимилиан
2:0
45' Гол
Левелинг Джейми
3:0
73' Гол
Ундав Дениз
3:1
76' Гол
Ажорк Людовик
82' Желтая карточка
Каразор Атакан
84' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
90'+5

Ход матча

45'
Миттельштедт Максимилиан
(Штенцель Паскаль)
1:0
45'
Левелинг Джейми
(Штенцель Паскаль)
2:0
46'
 
Баррейро Леандро
Кор Доминик
46'
 
Рихтер Марко
Нганкам Жессик
46'
 
Ли Чхэ-Сон
Папела Мервиль
61'
Руо Антони
Фюрих Крис
 
62'
Гирасси Серу
Левелинг Джейми
 
62'
Вагноман Жоша
Штенцель Паскаль
 
70'
 
Краусс Том
Ханше-Ольсен Андреас
73'
Ундав Дениз
(Руо Антони)
3:0
76'
Дауд Махмуд
Штиллер Анджело
 
76'
3:1
Ажорк Людовик
(Гилавоги Жошуа)
79'
Чжон Ву-Ён
Ундав Дениз
 
82'
Каразор Атакан
 
84'
 
Гилавоги Жошуа
84'
 
Груда Брайан
Гилавоги Жошуа

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 686 Количество передач 419
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Штутгарт 96.3% (131)
X 2.9% (4)
Майнц 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
23
Гилавоги
Жошуа
3
Ван
дер
Берг
Сепп
24
Папела
Мервиль
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
29
Буркардт
Джонатан
18
Амири
Надим
11
Нганкам
Жессик
17
Ажорк
Людовик
Штутгарт
4-2-3-1
Майнц
3-3-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Майнц

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

7.7%
80.8%
11.5%
2 победы 21 ничья 3 победы

Второй тайм

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:2
К
3:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.69
1.35

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 0.81
Ундав Дениз 14 0.67
Фюрих Крис 6 0.29
Мийо Энцо 3 (1) 0.14
Мвумпа Силас 3 0.14
Миттельштедт Максимилиан 2 0.1
Левелинг Джейми 2 0.1
Вагноман Жоша 1 0.05
Загаду Дан-Аксель 1 0.05
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 2 0.1
Чхэ-Сон Ли II 2 0.1
Каси Антони 2 0.1
Баррейро Леандро 2 0.1
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Ван дер Берг Сепп 1 0.05
Буркардт Джонатан 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Амири Надим 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 6 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 3 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Фюрих Крис 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Каси Антони 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Рихтер Марко 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Центнер Робин 2 0
Баркок Аймен 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Амири Надим 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Майнц
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
8
Штутгарт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

14
5
Штутгарт
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
14% (3)
24% (5)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

35
8
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
3%
1
13%
1-15
9
26%
1
13%
16-30
7
20%
2
25%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
10
29%
2
25%
61-75
5
14%
2
25%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
6
38%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Забито

51
16
24 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
4
8%
1
6%
1-15
11
22%
3
19%
16-30
9
18%
4
25%
31-45
5
10%
0
0%
46-60
12
24%
4
25%
61-75
10
20%
4
25%
76-90

Пропущено

25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
12%
8
23%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
4
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1
Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0

Результаты матчей

Штутгарт
Майнц

Точный счет

3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
1
9
7
4
2.5
3
8
3.5
3
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
5
1.5
2
9
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
15
6
1.5
3
18
10
11
2.5
3
18
3.5
3
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 21 7 5 9 37 - 40 26
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 1:0 Заявка 21 4 6 11 15 - 34 18
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 19 9
16.
Кёльн
 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Кёльн
 1:0 Заявка 11 2 3 6 6 - 19 9
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Штутгарт: 55%, Майнц: 45%.
  • 95'
    Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Энтони Руо успешно блокирует удар.
  • 94'
    Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Энтони Руо успешно блокирует удар.
  • 93'
    Груда Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Рихтер Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Штутгарт контролирует мяч.
  • 92'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Амири Надим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Контроль мяча: Штутгарт: 56%, Майнц: 44%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 90'
      Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Майнц контролирует мяч.
    • 89'
      Штутгарт начинает контратаку
    • 89'
      Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Штутгарт 96.3% (131)
    X 2.9% (4)
    Майнц 0.7% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Майнц

    Исход игры
    Штутгарт
    96.3% (131)
    Ничья
    2.9% (4)
    Майнц
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.81% (76)
    Меньше
    37.19% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.5% (72)
    Нет
    40.5% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    33.1% (45)
    2:0 Штутгарт
    23.5% (32)
    3:1 Штутгарт
    13.2% (18)
    1:0 Штутгарт
    7.4% (10)
    3:0 Штутгарт
    5.1% (7)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Штутгарт
    2.2% (3)
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