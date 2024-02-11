Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

59' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

59' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Папела Мервиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Майнц

55' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оооо... вот это был удар! Левелинг Джейми должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Штиллер Анджело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Г О О О О Л - Левелинг Джейми забивает с левой ноги!

49' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Миттельштедт Максимилиан забивает с левой ноги!

46' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [15] минут(а)

42' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Нганкам Жессик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Штутгарт

36' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Майнц

27' Каразор Атакан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Штутгарт

22' Оооо... вот это был удар! Папела Мервиль должен был забить с этой позиции.

22' Папела Мервиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Нганкам Жессик из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Судья начинает матч

21' Матч прерван

13' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

13' Матч возобновлен

9' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

7' Папела Мервиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Штутгарт

2' ШТАНГА! Так было близко к голу - Каси Антони нанес удар в каркас ворот!

2' Буркардт Джонатан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Мийо Энцо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля