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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Мехелен
1:1
Конец матча
Генк
0'
12' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
0:1
32' Гол
Арокодаре Толуваласе
1:1
38' Гол
Схоофс Роб
66' Желтая карточка
Мукау Нгалаэль
72' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
90'+6
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
20
Лаубербах
Лион
19
Мрабти
Керим
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
5
Галарса
Матиас
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
99
Арокодаре
Толуваласе
Мехелен
3-4-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Генк

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

28 матчей

25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПОЗПВЛЕ
4:2
ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

39
13

Голов в среднем за матч

2.79
0.93

Среднее время на гол

32
96

Всего голов

62
23

Голов в среднем за матч

2.21
0.82

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

40
109

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 6 0.24
Хайреманс Джеффри 4 (3) 0.16
Мрабти Керим 3 0.12
Флюке Патрик 3 0.12
Бассетте Норман 3 0.12
Фулон Дам 2 0.08
Лаубербах Лион 2 0.08
Антонио Билл 2 0.08
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 7 0.28
Пейнтсил Джозеф 6 0.24
Хейнен Бриан 5 (2) 0.2
Муньос Даниэль 5 0.2
Сор Коллинс 5 0.2
Зекири Анди 4 0.16
Эль-Ханнус Билаль 3 0.12
Фадера Алию 3 0.12
Кайембе Йорис 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Бафдили Билал 2 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Мукау Нгалаэль 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

10
24
Мехелен
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Генк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

17
19
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
8
47%
4
21%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
2
8%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

29
43
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
1
3%
3
7%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
6
21%
8
19%
61-75
12
41%
10
23%
76-90

Пропущено

30
28
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
5
17%
7
25%
61-75
6
20%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2
Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3

Результаты матчей

Мехелен
Генк

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
7
5
3
10
2.5
6
6
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
5
8
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
7
18
1.5
12
13
5
20
2.5
9
16
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 2:0 25 14 9 2 47 - 26 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Генк
 25 9 10 6 45 - 26 37
7.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 25 6 6 13 24 - 41 24
14.
РВДМ 47
 25 5 7 13 27 - 53 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 2:0 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 13 6 3 4 19 - 21 21
9.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 2:0 13 5 6 2 22 - 15 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
7.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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