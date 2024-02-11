Тур: 25. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
12' Желтая карточкаЭль-Уади Закария
0:1
32' ГолАрокодаре Толуваласе
1:1
38' ГолСхоофс Роб
66' Желтая карточкаМукау Нгалаэль
72' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
90'+6
Ход матча
12'
32'
38'
1:1
66'
72'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Вратарь
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Мехелен
Генк
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
28 матчей
25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
39
13
Голов в среднем за матч
2.79
0.93
Среднее время на гол
32
96
Всего голов
62
23
Голов в среднем за матч
2.21
0.82
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
40
109
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.24
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.16
|Мрабти Керим
|3
|0.12
|Флюке Патрик
|3
|0.12
|Бассетте Норман
|3
|0.12
|Фулон Дам
|2
|0.08
|Лаубербах Лион
|2
|0.08
|Антонио Билл
|2
|0.08
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|7
|0.28
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.24
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.2
|Муньос Даниэль
|5
|0.2
|Сор Коллинс
|5
|0.2
|Зекири Анди
|4
|0.16
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.12
|Фадера Алию
|3
|0.12
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Мукау Нгалаэль
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
7
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
10
24
Мехелен
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Генк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
17
19
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
8
47%
4
21%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
2
8%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
4
33%
6
25%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
29
43
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
1
3%
3
7%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
6
21%
8
19%
61-75
12
41%
10
23%
76-90
Пропущено
30
28
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
5
17%
7
25%
61-75
6
20%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2
Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3
Результаты матчей
Мехелен
Генк
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
49
75
310
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
39
58
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
718
1213
520
916
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|2:0
|25
|14
|9
|2
|47 - 26
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|25
|9
|10
|6
|45 - 26
|37
|7.
|24
|11
|3
|10
|33 - 29
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|11.
|25
|6
|8
|11
|38 - 47
|26
|12.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|13.
|0:2
|25
|6
|6
|13
|24 - 41
|24
|14.
|25
|5
|7
|13
|27 - 53
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|2:0
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|0:2
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|0:2
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8