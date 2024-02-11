  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Базель
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
46' Красная карточка
Вейга Ренату
1:0
63' Гол
Барри Тьерно
90'+6

Ход матча

46'
Вейга Ренату
 
53'
Джака Таулант
Каде Антон
 
54'
 
Nikolaj Moeller
Шуберт Фабиан
57'
Ван Бремен Финн
Фрай Фабиан
 
63'
Барри Тьерно
(Ван Бремен Финн)
1:0
74'
 
Мамбимби Феликс
Шмидт Исаак
74'
 
Corsin Konietzke
Patrick Sutter
85'
 
Красничи Альбин
Тома Бастьен
85'
 
Jason Parente
Окороджи Чима
86'
Рюэгг Кевин
Кололли Беньямин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 13
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 459
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
20
Фрай
Фабиан
26
Баришич
Адриан-Леон
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
33
Гауто
Карлос
Хуан
7
Кололли
Беньямин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
6
Patrick
Sutter
64
Стеванович
Михайло
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
24
Тома
Бастьен
7
Шуберт
Фабиан
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.7%
27%
28 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

63 матча

50.8%
23.8%
25.4%
32 победы 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.5%
44.4%
19.1%
23 победы 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
34.9%
20.7%
28 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
SC
0:0
КШ
1:3
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

56
71

Голов в среднем за матч

1.87
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

100
106

Голов в среднем за матч

1.59
1.68

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 86%
Меньше 14%
9
43
Больше 68%
Меньше 32%
20
25
Больше 40%
Меньше 60%
38
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
8
Больше 13%
Меньше 87%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
60

Среднее время на гол

56
53

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 3 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.13
Йованович Джордже 2 0.09
Ван Бремен Финн 2 0.09
Дубасин Жонатан 2 0.09
Каде Антон 2 0.09
Вейга Ренату 2 0.09
Сигуа Габриэль 2 0.09
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.09
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.35
Жеббель Виллем 6 (1) 0.26
Шуберт Фабиан 3 0.13
Стеванович Михайло 3 0.13
Фалльци Альберт 3 0.13
Шмидт Исаак 2 0.09
Christian Witzig 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Ван Бремен Финн 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Каде Антон 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 7 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Christian Witzig 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
5
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

8
23
Базель
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Санкт-Галлен
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
5
38%
5
31%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
15%
3
12%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
23%
7
28%
61-75
3
23%
3
12%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Забито

29
35
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
4
14%
4
11%
1-15
5
17%
8
23%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
8
28%
8
23%
61-75
7
24%
7
20%
76-90

Пропущено

34
29
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
5
15%
4
14%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
8
24%
7
24%
61-75
10
29%
29%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1

Результаты матчей

Базель
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Базель
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
8
3
1
11
2.5
4
7
1
11
3.5
3
8
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
1
11
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
9
14
3
20
2.5
5
18
1
22
3.5
4
19
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 23 11 3 9 35 - 29 36
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 23 9 5 9 42 - 47 32
8.
Ивердон
 23 8 6 9 31 - 45 30
9.
Базель
 23 8 4 11 28 - 35 28
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
9.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
10.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
11.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Весь список
  • 53'
    Каде Антон уходит с поля. Джака Таулант выходит вместо него
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Вейга Ренату увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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