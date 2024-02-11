Тур: 23. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
1:0
Конец матча
Ход матча
46'
63'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 13
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 459
-
45 Владение мячом, % 55
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
24
Тома
Бастьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
24 Тома БастьенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
65 Mischa Beeli
-
-
62 Fabio Lymann
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.7%
27%
28 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
63 матча
50.8%
23.8%
25.4%
32 победы 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.5%
44.4%
19.1%
23 победы 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.4%
34.9%
20.7%
28 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
71
Голов в среднем за матч
1.87
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
100
106
Голов в среднем за матч
1.59
1.68
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 86%
Меньше 14%
9
43
Больше 68%
Меньше 32%
20
25
Больше 40%
Меньше 60%
38
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
8
Больше 13%
Меньше 87%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
Среднее время на гол
56
53
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|3
|0.13
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Йованович Джордже
|2
|0.09
|Ван Бремен Финн
|2
|0.09
|Дубасин Жонатан
|2
|0.09
|Каде Антон
|2
|0.09
|Вейга Ренату
|2
|0.09
|Сигуа Габриэль
|2
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.09
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.35
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.26
|Шуберт Фабиан
|3
|0.13
|Стеванович Михайло
|3
|0.13
|Фалльци Альберт
|3
|0.13
|Шмидт Исаак
|2
|0.09
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|7
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
5
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
8
23
Базель
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Санкт-Галлен
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Пропущено
13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
5
38%
5
31%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
15%
3
12%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
23%
7
28%
61-75
3
23%
3
12%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Забито
29
35
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
4
14%
4
11%
1-15
5
17%
8
23%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
8
28%
8
23%
61-75
7
24%
7
20%
76-90
Пропущено
34
29
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
5
15%
4
14%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
8
24%
7
24%
61-75
10
29%
29%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1
Результаты матчей
Базель
Санкт-Галлен
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Базель
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
83
111
47
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
38
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
167
716
914
320
518
122
419
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|8 (4)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4