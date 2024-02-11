Тур: 23. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
0:1
20' ГолАнтунес Алексис
27' Красная карточкаКривелли Энцо
1:1
29' ГолОморуйи Кевин
45' Желтая карточкаКутеса Дерек
Ход матча
20'
27'
29'
1:1
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
20
Маньен
Тео
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Ивердон
Серветт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.3
|Ташар Варол
|6
|0.26
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.17
|Evans Maurin
|3
|0.13
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.13
|Лунгой Кристофер
|2
|0.09
|Сотье Антони
|1
|0.04
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.43
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.22
|Кутеса Дерек
|4
|0.17
|Гийемено Джереми
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|3
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.09
|Стеванович Мирослав
|2
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Лунгой Кристофер
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
8
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
5
24
Ивердон
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
10
32
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
5
25%
5
31%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
7
35%
3
19%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Забито
10
24
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
20%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
8
33%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
8
32%
1
8%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
2
17%
76-90
Забито
30
40
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
7
23%
9
23%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
2
7%
3
8%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
9
30%
11
28%
76-90
Пропущено
43
25
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
7%
3
12%
1-15
10
23%
4
16%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
4
9%
5
20%
46-60
7
16%
5
20%
61-75
11
26%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
Серветт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Серветт
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
83
38
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
202
814
1210
319
517
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|1:1
|23
|11
|9
|3
|40 - 27
|42
|3.
|0:0
|23
|11
|4
|8
|35 - 28
|37
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|10
|4
|9
|32 - 34
|34
|7.
|23
|9
|5
|9
|42 - 47
|32
|8.
|1:1
|23
|7
|7
|9
|30 - 45
|28
|9.
|0:0
|23
|7
|5
|11
|27 - 35
|26
|10.
|23
|7
|4
|12
|29 - 30
|25
|11.
|23
|5
|7
|11
|29 - 37
|22
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|0:0
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|5.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|6.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|21 - 19
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|8 (4)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7