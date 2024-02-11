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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ивердон
1:1
Перерыв
Серветт
0'
0:1
20' Гол
Антунес Алексис
27' Красная карточка
Кривелли Энцо
1:1
29' Гол
Оморуйи Кевин
45' Желтая карточка
Кутеса Дерек

Ход матча

20'
0:1
Антунес Алексис
(Болла Бендегуз)
27'
 
Кривелли Энцо
29'
Оморуйи Кевин
1:1
45'
 
Кутеса Дерек

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Серветт
4.80
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
9
Аке
Марли
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
20
Маньен
Тео
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Ивердон
4-3-3
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Ивердон
Серветт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.3
Ташар Варол 6 0.26
Махиус Аймен 4 (1) 0.17
Evans Maurin 3 0.13
Сеспедес Борис 3 (1) 0.13
Лунгой Кристофер 2 0.09
Сотье Антони 1 0.04
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.43
Кривелли Энцо 5 (2) 0.22
Кутеса Дерек 4 0.17
Гийемено Джереми 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Антунес Алексис 3 0.13
Конья Тимоте 2 0.09
Стеванович Мирослав 2 0.09
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 5 1
Лунгой Кристофер 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сотье Антони 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

5
24
Ивердон
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

10
32

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
5
25%
5
31%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
7
35%
3
19%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
20%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
8
33%
76-90

Пропущено

25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
8
32%
1
8%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
2
17%
76-90

Забито

30
40
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
7
23%
9
23%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
2
7%
3
8%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
9
30%
11
28%
76-90

Пропущено

43
25
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
7%
3
12%
1-15
10
23%
4
16%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
4
9%
5
20%
46-60
7
16%
5
20%
61-75
11
26%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
Серветт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1

Результаты матчей

Ивердон
Серветт

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
8
3
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
12
10
3
19
2.5
5
17
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 1:1 23 11 9 3 40 - 27 42
3.
Санкт-Галлен
 0:0 23 11 4 8 35 - 28 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 23 9 5 9 42 - 47 32
8.
Ивердон
 1:1 23 7 7 9 30 - 45 28
9.
Базель
 0:0 23 7 5 11 27 - 35 26
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 0:0 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
5.
Серветт
 1:1 11 6 4 1 23 - 13 22
6.
Ивердон
 1:1 12 6 4 2 21 - 19 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
9.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 0:0 12 4 3 5 14 - 14 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:1 12 5 5 2 17 - 14 20
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 0:0 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 0:0 12 2 4 6 10 - 15 10
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 1:1 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 8 (4)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
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