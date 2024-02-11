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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 31'
Аустрия Клагенфурт
0'
20' Желтая карточка

Ход матча

20'
 
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.75
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Все Коэффициенты
1
Лаваль
Тобиас
33
Люкенедер
Феликс
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
9
Любичич
Марин
17
Усор
Мозес
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
11
Сото
Себастьян
14
Christopher
Cvetko
10
Sinan
Karweina
9
Nicolas
Binder
ЛАСК
3-4-1-2
Аустрия Клагенфурт
4-5-1

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

29 матчей

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

3
2.9

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Среднее время на гол

76
74

Всего голов

56
52

Голов в среднем за матч

1.93
1.79

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 7 0.39
Любичич Марин 4 0.22
Хавель Элиас 2 0.11
Гойгингер Томас 2 (1) 0.11
Цирайс Филипп 2 0.11
Усор Мозес 2 0.11
Флеккер Флориан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Балик Гусейн 1 0.06
Хорват Саша 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 8 0.44
Andy Irving 3 0.17
Florian Jaritz 3 0.17
Верницниг Кристофер 1 0.06
Kosmas Gezos 1 0.06
Christopher Cvetko 1 0.06
Nicolas Binder 1 0.06
Бенателли Рико 1 0.06
Nicolas Wimmer 1 0.06
Бонна Соломон 1 0.06
Aaron Schwarz 1 0.06
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Стойкович Филип 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Любичич Марин 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Пинто Ленни 1 0
Хавель Элиас 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Thorsten Mahrer 3 0
Andy Irving 3 0
Sinan Karweina 3 0
Nikola Djoric 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Бонна Соломон 1 0
Aaron Schwarz 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
3
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

10
10
ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
5
42%
2
15%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
30%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
9
38%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
5
33%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0
ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2
Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4
3
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
Альтах Йегер Лукас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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ЛАСК
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.75
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4.50
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6.55
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ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
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