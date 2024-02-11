Тур: 18. Стадион: Райффайзен Арена.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
20'
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
11 Коне МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
29 матчей
58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
3
2.9
Среднее время на гол
30
31
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Среднее время на гол
76
74
Всего голов
56
52
Голов в среднем за матч
1.93
1.79
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|7
|0.39
|Любичич Марин
|4
|0.22
|Хавель Элиас
|2
|0.11
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.11
|Цирайс Филипп
|2
|0.11
|Усор Мозес
|2
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Балик Гусейн
|1
|0.06
|Хорват Саша
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|8
|0.44
|Andy Irving
|3
|0.17
|Florian Jaritz
|3
|0.17
|Верницниг Кристофер
|1
|0.06
|Kosmas Gezos
|1
|0.06
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Nicolas Binder
|1
|0.06
|Бенателли Рико
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|1
|0.06
|Бонна Соломон
|1
|0.06
|Aaron Schwarz
|1
|0.06
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Nikola Djoric
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Бонна Соломон
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
3
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
10
10
ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
5
42%
2
15%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
30%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
9
38%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
5
33%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0
ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2
Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
44
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
710
413
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7
|Альтах
|Йегер Лукас
|7