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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Астон Вилла
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 43
Астон Вилла 48.8% (21)
X 27.9% (12)
Манчестер Юнайтед 23.3% (10)
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Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

33 матча

12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
КЛ
4:2
ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Среднее время на гол

96
95

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

2.35
1.81

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 11 0.48
Бэйли Леон 7 0.3
Соарес Дуглас 6 (4) 0.26
Макгинн Джон 6 0.26
Диаби Мусса 4 0.17
Кэш Мэтти 2 0.09
Морено Алекс 2 0.09
Дуран Джон 2 0.09
Торрес Пау II 2 0.09
Тилеманс Юри 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 0.26
Гарначо Алехандро 5 0.22
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.22
Хёйлунн Расмус 4 0.17
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Далот Диогу 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Рамси Джакоб 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 5 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
3
Астон Вилла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

16
17
Астон Вилла
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

29
14
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
7%
2
14%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
9
31%
5
36%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
15%
1
6%
1-15
8
40%
3
17%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
3
17%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
7
39%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

49
32
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
10%
3
9%
1-15
14
29%
6
19%
16-30
3
6%
2
6%
31-45
6
12%
5
16%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
12
24%
11
34%
76-90

Пропущено

30
31
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
13%
3
10%
1-15
5
17%
8
26%
16-30
3
10%
2
6%
31-45
10
33%
5
16%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
4
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
6
7
4
2.5
3
9
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
3
8
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
9
14
9
14
2.5
5
18
4
19
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 23 15 6 2 52 - 22 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 22 15 4 3 54 - 25 49
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 22 6 4 12 32 - 39 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (5)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Астон Вилла 48.8% (21)
    X 27.9% (12)
    Манчестер Юнайтед 23.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.22
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    3.90
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    48.8% (21)
    Ничья
    27.9% (12)
    Манчестер Юнайтед
    23.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    32.6% (14)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    20.9% (9)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    3:1 Астон Вилла
    7% (3)
    1:0 Астон Вилла
    7% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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