Тур: 24. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
33 матча
12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Среднее время на гол
96
95
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
2.35
1.81
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|11
|0.48
|Бэйли Леон
|7
|0.3
|Соарес Дуглас
|6 (4)
|0.26
|Макгинн Джон
|6
|0.26
|Диаби Мусса
|4
|0.17
|Кэш Мэтти
|2
|0.09
|Морено Алекс
|2
|0.09
|Дуран Джон
|2
|0.09
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|6
|0.26
|Гарначо Алехандро
|5
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|4
|0.17
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
3
Астон Вилла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
16
17
Астон Вилла
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
29
14
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
7%
2
14%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
9
31%
5
36%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
15%
1
6%
1-15
8
40%
3
17%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
3
17%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
7
39%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
49
32
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
10%
3
9%
1-15
14
29%
6
19%
16-30
3
6%
2
6%
31-45
6
12%
5
16%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
12
24%
11
34%
76-90
Пропущено
30
31
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
13%
3
10%
1-15
5
17%
8
26%
16-30
3
10%
2
6%
31-45
10
33%
5
16%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
4
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
66
74
39
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
66
38
210
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
167
1310
914
914
518
419
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|52 - 22
|51
|2.
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|54 - 25
|49
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|32 - 39
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
48.8% (21)
Ничья
27.9% (12)
Манчестер Юнайтед
23.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
32.6% (14)
1:2 Манчестер Юнайтед
20.9% (9)
1:1 Ничья
16.3% (7)
2:2 Ничья
9.3% (4)
3:1 Астон Вилла
7% (3)
1:0 Астон Вилла
7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!