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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шленск Вроцлав
0:1
Второй тайм: 81'
Погонь Щецин
0'
27' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
50' Желтая карточка
Ольсен Патрик
0:1
73' Гол
Ульвестад Фредрик
78' Желтая карточка

Ход матча

27'
 
Гамбоа Жоау
50'
Ольсен Патрик
 
62'
 
Горгон Александр
Бичахчян Ваан
62'
 
Вендрыховски Марцел
Пшиборек Адриан
73'
0:1
Ульвестад Фредрик
(Гросицки Камил)
78'
 
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Шленск Вроцлав
Ничья
Погонь Щецин
4.10
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Погонь Щецин

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.42

Среднее время на гол

66
63

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.71

Среднее время на гол

72
126

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.7
Самец-Талар Пётр 4 0.2
Науэль Матиас 4 0.2
Шварц Петр 2 0.1
Индже Бурак 2 0.1
Палюшек Александр 1 0.05
Кончковски Мартин 1 0.05
Жуховски Михал 1 0.05
Patryk Szwedzik 1 0.05
Бейгер Лукаш 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 8 (3) 0.4
Кулурис Эфтимос 8 0.4
Горгон Александр 5 0.25
Бичахчян Ваан 4 0.2
Ульвестад Фредрик 3 0.15
Форнальчик Мариуш 2 0.1
Захович Лука 1 0.05
Лонкар Даниель 1 0.05
Смолиньски Кацпер 1 0.05
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Шварц Петр 2 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 4 0
Гамбоа Жоау 4 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Захович Лука 2 0
Вальквист Линус 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
0
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
16
Шленск Вроцлав
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Погонь Щецин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
6
38%
3
14%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
38%
6
33%
76-90

Забито

31
33
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
3
10%
1
3%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
10
32%
5
15%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
5
33%
2
8%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3
Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
7
3
2
7
2.5
4
6
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
11
8
3
16
2.5
6
13
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 20 12 5 3 48 - 28 41
2.
Шленск Вроцлав
 0:1 20 12 5 3 31 - 16 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Погонь Щецин
 1:0 20 10 3 7 35 - 23 33
6.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 0:1 10 5 3 2 15 - 8 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 1:0 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:1 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 1:0 10 6 1 3 14 - 5 19
3.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Гамбоа Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Погонь Щецин
4.10
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3.30
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4.15
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