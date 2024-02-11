Тур: 20. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw. Главный судья: Марциняк Шимон
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГамбоа Жоау
50' Желтая карточкаОльсен Патрик
0:1
72' ГолУльвестад Фредрик
78' Желтая карточкаВальквист Линус
90' Желтая карточкаКужава Рафал
90' Желтая карточкаШварц Петр
90'+14
Ход матча
27'
50'
72'
78'
90'
90'
17
Шварц
Петр
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Погонь Щецин
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.42
Среднее время на гол
66
63
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.71
Среднее время на гол
72
126
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.7
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.2
|Науэль Матиас
|4
|0.2
|Шварц Петр
|2
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.1
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|8 (3)
|0.4
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.4
|Горгон Александр
|5
|0.25
|Бичахчян Ваан
|4
|0.2
|Ульвестад Фредрик
|3
|0.15
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.1
|Захович Лука
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Шварц Петр
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
0
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
15
16
Шленск Вроцлав
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Погонь Щецин
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
6
38%
3
14%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
38%
6
33%
76-90
Забито
31
34
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
3
10%
1
3%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
10
32%
5
15%
76-90
Пропущено
16
24
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3
Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
73
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
911
119
317
614
119
218
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (6)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8