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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Хоффенхайм
0:1
Второй тайм: 83'
Кёльн
0'
32' Желтая карточка
Бебу Ила
55' Желтая карточка
Шмиц Бенно
76' Желтая карточка
Шабо Юлиан
76' Желтая карточка
Майна Линтон
78' Желтая карточка
Стах Антон
0:1
79' Гол
Финкгрефе Макс
81' Желтая карточка
Гриллич Флориан

Ход матча

32'
Бебу Ила
 
55'
 
Шмиц Бенно
58'
 
Майна Линтон
Кайнц Флориан
68'
Акпогума Кевин
Кадержабек Павел
 
68'
Крамарич Андрей
Вегхорст Ваут
 
68'
Стах Антон
Тохумджу Умут
 
74'
 
Тиггес Штеффен
Алиду Фариде
76'
 
Шабо Юлиан
76'
 
Майна Линтон
78'
Стах Антон
 
79'
0:1
Финкгрефе Макс
81'
Гриллич Флориан
 
82'
Журасек Давид
Сков Роберт
 
82'
Конте Бамбасе
Бебу Ила
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 291 Количество передач 228
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 126
Хоффенхайм 78.6% (99)
X 19.8% (25)
Кёльн 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Кёльн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
40
Тохумджу
Умут
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
7
Любичич
Деян
29
Тилманн
Ян
Хоффенхайм
3-4-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Кёльн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.29
1.73

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.72
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 8 0.38
Крамарич Андрей 7 (5) 0.33
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.24
Прёмель Гриша 3 0.14
Сков Роберт 3 0.14
Бебу Ила 3 0.14
Кабак Озан 2 0.1
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.24
Кайнц Флориан 3 (3) 0.14
Вальдшмидт Лука 2 0.1
Алиду Фариде 2 0.1
Майна Линтон 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 6 0
Кабак Озан 6 0
Брукс Джон 5 0
Гриллич Флориан 5 0
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Стах Антон 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 5 1
Любичич Деян 4 0
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кёльн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
4
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

17
7
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Кёльн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

28
11

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
5
31%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

18
19
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
7
39%
6
32%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
17%
6
32%
76-90

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
4
19%
1
11%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Пропущено

21
15
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
7
33%
5
33%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Забито

37
14
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 9
6
16%
1
7%
1-15
7
19%
2
14%
16-30
6
16%
3
21%
31-45
8
22%
3
21%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
6
16%
3
21%
76-90

Пропущено

39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
2
5%
3
9%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
9
23%
6
18%
31-45
6
15%
4
12%
46-60
8
21%
8
24%
61-75
7
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1
Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Кёльн

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

2:3
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
8
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
4
1.5
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
11
9
11
9
1.5
2
18
7
13
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 21 7 5 9 37 - 40 26
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 1:0 Заявка 21 4 6 11 15 - 34 18
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 19 9
16.
Кёльн
 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Кёльн
 1:0 Заявка 11 2 3 6 6 - 19 9
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 78'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 78'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Шабо Юлиан ошибается в защите.
    • 77'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Рефери не любит споров - именно за это Майна Линтон сейчас получил желтую
    • 76'
      Шабо Юлиан получил желтую карточку от судьи
    • 76'
      Безумный фол. Шабо Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Бебу Ила
    • 76'
      Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Хоффенхайм 78.6% (99)
    X 19.8% (25)
    Кёльн 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Кёльн
    4.00
    4.40
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Кёльн

    Исход игры
    Хоффенхайм
    78.6% (99)
    Ничья
    19.8% (25)
    Кёльн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (72)
    Меньше
    40% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    50% (63)
    1:1 Ничья
    16.7% (21)
    1:0 Хоффенхайм
    11.9% (15)
    2:0 Хоффенхайм
    8.7% (11)
    3:1 Хоффенхайм
    2.4% (3)
    3:2 Хоффенхайм
    1.6% (2)
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