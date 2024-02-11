Тур: 21. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:1
Второй тайм: 83'
0'
32' Желтая карточкаБебу Ила
55' Желтая карточкаШмиц Бенно
76' Желтая карточкаШабо Юлиан
76' Желтая карточкаМайна Линтон
78' Желтая карточкаСтах Антон
0:1
79' ГолФинкгрефе Макс
81' Желтая карточкаГриллич Флориан
Ход матча
32'
55'
76'
76'
78'
79'
0:1
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
291 Количество передач 228
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
45 Диль ЮстинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Кёльн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.29
1.73
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.14
Среднее время на гол
75
78
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.72
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.38
|Крамарич Андрей
|7 (5)
|0.33
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.24
|Прёмель Гриша
|3
|0.14
|Сков Роберт
|3
|0.14
|Бебу Ила
|3
|0.14
|Кабак Озан
|2
|0.1
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.24
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.14
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.1
|Алиду Фариде
|2
|0.1
|Майна Линтон
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Любичич Деян
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Брукс Джон
|5
|0
|Гриллич Флориан
|5
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|5
|1
|Любичич Деян
|4
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кёльн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
4
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
17
7
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Кёльн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
28
11
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
5
31%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
18
19
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
7
39%
6
32%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
17%
6
32%
76-90
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
4
19%
1
11%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Пропущено
21
15
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
7
33%
5
33%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Забито
37
14
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 9
6
16%
1
7%
1-15
7
19%
2
14%
16-30
6
16%
3
21%
31-45
8
22%
3
21%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
6
16%
3
21%
76-90
Пропущено
39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
2
5%
3
9%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
9
23%
6
18%
31-45
6
15%
4
12%
46-60
8
21%
8
24%
61-75
7
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1
Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Кёльн
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
2:3
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
74
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
119
119
218
713
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|0:1 Заявка
|21
|7
|5
|9
|37 - 40
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|1:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|15 - 34
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 19
|9
|16.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Кёльн
Исход игры
Хоффенхайм
78.6% (99)
Ничья
19.8% (25)
Кёльн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (72)
Меньше
40% (48)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50% (63)
1:1 Ничья
16.7% (21)
1:0 Хоффенхайм
11.9% (15)
2:0 Хоффенхайм
8.7% (11)
3:1 Хоффенхайм
2.4% (3)
3:2 Хоффенхайм
1.6% (2)
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