Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Кёльн

44' Вегхорст Ваут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Сков Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

42' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

40' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Финкгрефе Макс из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Бебу Ила - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

26' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бейер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

23' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Удар от ворот произведет Кёльн

14' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кадержабек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

8' Тилманн Ян не смог попасть в створ ударом издали

8' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кёльн

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Шабо Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля