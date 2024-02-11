Тур: 19. Стадион: На Сихоти.
0'
5' Красная карточкаГоликов Александр
1:0
6' ГолГонг Хилари
9' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
26' Желтая карточкаШинделарж Мартин
38' Желтая карточкаМедвед Жан
2:0
43' Гол в свои воротаКружляк Доминик
45' Желтая карточкаSamuel Kozlovsky
3:0
58' ГолХолли Доминик
3:1
70' ГолФабиш Лукаш
4:1
71' ГолГайдош Артур
Ход матча
6'
1:0
26'
38'
43'
2:0
45'
58'
3:0
70'
3:1
71'
4:1
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Тренчин
Кошице
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.11
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.32
|Eynel Soares
|5
|0.26
|Гонг Хилари
|4
|0.21
|Rahim Ibrahim
|4
|0.21
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.11
|Кмет Матуш
|1
|0.05
|Холли Доминик
|1
|0.05
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5
|0.26
|Пачинда Эрик
|2
|0.11
|Фашко Михал
|1
|0.05
|Галлович Давид
|1
|0.05
|Лачны Милош
|1
|0.05
|Грессак Лукас
|1
|0.05
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|Анаане Тиджани
|1
|0.05
|Marcel Vasil
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кошице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Кошице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
5
5
Тренчин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Кошице
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
13%
6
27%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
3
38%
5
23%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
2
10%
4
25%
76-90
Пропущено
24
38
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
2
8%
9
24%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
5
21%
5
13%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
8
33%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0
Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0
Кошице
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0
Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0
Результаты матчей
Тренчин
Кошице
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
2
5 раз 28%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
54
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
810
99
612
315
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|19
|12
|2
|5
|37 - 27
|38
|3.
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|19
|10
|2
|7
|39 - 32
|32
|5.
|19
|9
|5
|5
|36 - 26
|32
|6.
|4:1
|19
|9
|5
|5
|30 - 20
|32
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|8.
|19
|6
|7
|6
|21 - 28
|25
|9.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|10.
|1:4
|19
|3
|3
|13
|16 - 43
|12
|11.
|19
|0
|6
|13
|14 - 39
|6
|12.
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|4:1
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|1:4
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|4:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|9.
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|1:4
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6