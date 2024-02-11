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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Тренчин
4:1
Второй тайм: 79'
Кошице
0'
5' Красная карточка
Голиков Александр
1:0
6' Гол
Гонг Хилари
9' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
26' Желтая карточка
Шинделарж Мартин
38' Желтая карточка
Медвед Жан
2:0
43' Гол в свои ворота
Кружляк Доминик
45' Желтая карточка
Samuel Kozlovsky
3:0
58' Гол
Холли Доминик
3:1
70' Гол
Фабиш Лукаш
4:1
71' Гол
Гайдош Артур
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
10
Гонг
Хилари
23
Холли
Доминик
7
Eynel
Soares
13
Перрейра
Криштиану
33
Michal
Jonec
24
Кружляк
Доминик
18
Шинделарж
Мартин
19
Фабиш
Лукаш
17
Голиков
Александр
8
Галлович
Давид
34
Грессак
Лукас
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
Тренчин
4-3-3
Кошице
3-4-2-1

История личных встреч

Тренчин
Кошице

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.11

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.32
Eynel Soares 5 0.26
Гонг Хилари 4 0.21
Rahim Ibrahim 4 0.21
Samuel Kozlovsky 2 0.11
Кмет Матуш 1 0.05
Холли Доминик 1 0.05
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 0.26
Пачинда Эрик 2 0.11
Фашко Михал 1 0.05
Галлович Давид 1 0.05
Лачны Милош 1 0.05
Грессак Лукас 1 0.05
Петрак Бернард 1 0.05
Анаане Тиджани 1 0.05
Marcel Vasil 1 0.05
Фабиш Лукаш 0 0
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кошице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Кошице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

5
5
Тренчин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Кошице
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
13%
6
27%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
3
38%
5
23%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
2
10%
4
25%
76-90

Пропущено

24
38
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
2
8%
9
24%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
5
21%
5
13%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
8
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0
Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0
Кошице
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0
Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0

Результаты матчей

Тренчин
Кошице

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
2
5 раз 28%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
10
9
9
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 19 12 2 5 37 - 27 38
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 19 10 2 7 39 - 32 32
5.
Дукла Банска-Бистрица
 19 9 5 5 36 - 26 32
6.
Тренчин
 4:1 19 9 5 5 30 - 20 32
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 19 6 7 6 21 - 28 25
9.
Скалица
 19 6 3 10 17 - 22 21
10.
Кошице
 1:4 19 3 3 13 16 - 43 12
11.
Михаловце
 19 0 6 13 14 - 39 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 4:1 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 1:4 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 4:1 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
9.
Скалица
 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 1:4 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Samuel Kozlovsky получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Г О О О О Л - Кружляк Доминик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 38'
    Медвед Жан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Шинделарж Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Гонг Хилари бьет в цель!
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Голиков Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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