Тур: 19. Стадион: На Сихоти.
0'
5' Красная карточкаГоликов Александр
1:0
6' ГолГонг Хилари
9' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
26' Желтая карточкаШинделарж Мартин
38' Желтая карточкаМедвед Жан
2:0
43' Гол в свои воротаКружляк Доминик
3:0
58' ГолХолли Доминик
3:1
70' ГолФабиш Лукаш
4:1
71' ГолГайдош Артур
90'+3
Ход матча
6'
1:0
26'
38'
43'
2:0
58'
3:0
70'
3:1
71'
4:1
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Тренчин
Кошице
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.11
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.32
|Eynel Soares
|5
|0.26
|Гонг Хилари
|4
|0.21
|Rahim Ibrahim
|4
|0.21
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.11
|Кмет Матуш
|1
|0.05
|Гайдош Артур
|1
|0.05
|Холли Доминик
|1
|0.05
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5
|0.26
|Пачинда Эрик
|2
|0.11
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Фашко Михал
|1
|0.05
|Галлович Давид
|1
|0.05
|Лачны Милош
|1
|0.05
|Грессак Лукас
|1
|0.05
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|Анаане Тиджани
|1
|0.05
|Marcel Vasil
|1
|0.05
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Кошице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
8
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Кошице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
5
5
Тренчин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Кошице
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Пропущено
10
25
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
10%
7
28%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
3
30%
5
20%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
13%
4
22%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
25%
4
22%
61-75
2
8%
4
22%
76-90
Пропущено
26
41
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
2
8%
10
24%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
6
23%
5
12%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
8
31%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0
Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0
Кошице
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0
Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0
Результаты матчей
Тренчин
Кошице
Точный счет
4:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
55
36
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
54
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
910
109
613
415
118
316
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6