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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:2
Первый тайм: 31'
Андерлехт
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Ван Клеемпут Жюль
0:2
29' Гол
Дольберг Каспер

Ход матча

6'
0:1
Ван Клеемпут Жюль
29'
0:2
Дольберг Каспер
(Азар Торган)
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Андерлехт
9.50
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4.50
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1.38
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
98
Петрис
Жереми
4
Ван
Клеемпут
Жюль
37
Дари
Ашраф
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
17
Бернье
Антуан
26
Илаймахаритра
Марко
5
Камара
Этьен
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
1
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
61
Арнстад
Кристиан
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Спортинг Шарлеруа
4-1-4-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Андерлехт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.16
Даббаг Одай 4 0.16
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.16
Зоргане Адем 2 0.08
Драгснес Ветле 2 0.08
Бернье Антуан 2 0.08
Youssuf Sylla 2 0.08
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 14 (3) 0.56
Дольберг Каспер 10 (2) 0.4
Васкес Луис 4 0.16
Леони Тео 3 0.12
Струйкенс Марио 3 0.12
Амузу Френсис 3 0.12
Азар Торган 2 0.08
Вертонген Ян 2 0.08
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
10
Спортинг Шарлеруа
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

0
25
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Андерлехт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

6
35

Голы по времени матча

Забито

19
19
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
11%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
10
53%
4
21%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
5
31%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 12
1
20%
4
16%
1-15
1
20%
1
4%
16-30
1
20%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
1
20%
7
28%
76-90

Пропущено

20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
5
25%
1
9%
76-90

Забито

24
44
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
3
13%
7
16%
1-15
2
8%
5
11%
16-30
2
8%
9
20%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
4
17%
6
14%
61-75
11
46%
11
25%
76-90

Пропущено

39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
3
8%
6
22%
61-75
11
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Андерлехт

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
9
3
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
23
1
5
19
1.5
15
9
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 2:0 25 14 9 2 47 - 26 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Генк
 25 9 10 6 45 - 26 37
7.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 25 6 6 13 24 - 41 24
14.
РВДМ 47
 25 5 7 13 27 - 53 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 2:0 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 13 6 3 4 19 - 21 21
9.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 2:0 13 5 6 2 22 - 15 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
7.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Андерлехт
9.50
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4.50
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1.38
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Спортинг Шарлеруа
Андерлехт
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