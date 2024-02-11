Тур: 25. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:2
Первый тайм: 31'
Ход матча
6'
29'
0:2
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Андерлехт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|4
|0.16
|Даббаг Одай
|4
|0.16
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.16
|Зоргане Адем
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|2
|0.08
|Бернье Антуан
|2
|0.08
|Youssuf Sylla
|2
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|14 (3)
|0.56
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.4
|Васкес Луис
|4
|0.16
|Леони Тео
|3
|0.12
|Струйкенс Марио
|3
|0.12
|Амузу Френсис
|3
|0.12
|Азар Торган
|2
|0.08
|Вертонген Ян
|2
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
10
Спортинг Шарлеруа
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
0
25
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Андерлехт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
6
35
Голы по времени матча
Забито
19
19
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
11%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
10
53%
4
21%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
5
31%
76-90
Забито
5
25
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 12
1
20%
4
16%
1-15
1
20%
1
4%
16-30
1
20%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
1
20%
7
28%
76-90
Пропущено
20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Забито
24
44
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
3
13%
7
16%
1-15
2
8%
5
11%
16-30
2
8%
9
20%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
4
17%
6
14%
61-75
11
46%
11
25%
76-90
Пропущено
39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
3
8%
6
22%
61-75
11
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Андерлехт
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
93
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
111
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
231
519
159
321
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|2:0
|25
|14
|9
|2
|47 - 26
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|25
|9
|10
|6
|45 - 26
|37
|7.
|24
|11
|3
|10
|33 - 29
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|11.
|25
|6
|8
|11
|38 - 47
|26
|12.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|13.
|0:2
|25
|6
|6
|13
|24 - 41
|24
|14.
|25
|5
|7
|13
|27 - 53
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|2:0
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|0:2
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|0:2
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8