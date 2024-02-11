  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Гент
1:2
Второй тайм: 77'
Серкль Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Денкей Кевин
13' Желтая карточка
Назиньо Флавио
23' Вторая желтая карточка
Назиньо Флавио
1:1
52' Гол
Депуатр Лоран
55' Желтая карточка
Сомерс Тибо
1:2
67' Гол
Денкей Кевин
16
Шмидт
Дэниел
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
22
Фадига
Ноа
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
6
Лемарешаль
Феликс
20
Назиньо
Флавио
9
Денкей
Кевин
Гент
3-4-2-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Серкль Брюгге

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

33 матча

60.6%
18.2%
21.2%
20 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПДА
3:2
К
2:0
ПДА
3:4
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.24
1.94

Среднее время на гол

40
46

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.32
Кейперс Уго 6 (1) 0.24
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.16
Хон Хён-Сок 3 0.12
Самуаз Матисс 3 0.12
Орбан Гифт 3 0.12
Гандельман Омри 2 0.08
Фофана Малик 2 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.08
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Депуатр Лоран 1 0.04
Геркенс Питер 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Фадига Ноа 0 0
Браун Арчи 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 19 (2) 0.76
Сомерс Тибо 5 0.2
Минда Алан 4 0.16
Олайгбе Казим 3 0.12
Лопес Леонардо 2 0.08
Назиньо Флавио 1 0.04
Лемарешаль Феликс 0 0
Гбоо Янн 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Браун Арчи 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Daisuke Yokota 1 0
Фофана Малик 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лемарешаль Феликс 3 0
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
6
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

12
19
Гент
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Серкль Брюгге
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
4%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
2
15%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

37
34
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
30%
30%
7
21%
31-45
9
24%
7
21%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
6
16%
7
21%
76-90

Пропущено

32
28
17 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
5
16%
5
18%
1-15
6
19%
5
18%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
7
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2
Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2

Результаты матчей

Гент
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гент
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
7
5
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
6
12
12
1.5
11
13
6
18
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Серкль Брюгге
 2:1 25 12 3 10 35 - 30 39
6.
Гент
 1:2 25 10 9 6 41 - 31 39
7.
Генк
 25 9 10 6 45 - 26 37
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 25 6 6 13 25 - 42 24
14.
РВДМ 47
 25 5 7 13 27 - 53 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 1:2 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 2:1 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 2:1 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Гент
 1:2 12 4 4 4 14 - 15 16
7.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • 46'
    Минда Алан уходит с поля. Мьянге Сенна выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Назиньо Флавио получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 13'
    Назиньо Флавио получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Лопес Леонардо сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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