Тур: 25. Стадион: Геламко.
1:2
Второй тайм: 77'
0'
0:1
5' ГолДенкей Кевин
13' Желтая карточкаНазиньо Флавио
23' Вторая желтая карточкаНазиньо Флавио
1:1
52' ГолДепуатр Лоран
55' Желтая карточкаСомерс Тибо
1:2
67' ГолДенкей Кевин
Ход матча
5'
0:1
13'
23'
52'
1:1
55'
67'
1:2
16
Шмидт
Дэниел
22
Фадига
Ноа
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Серкль Брюгге
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
33 матча
60.6%
18.2%
21.2%
20 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
2.24
1.94
Среднее время на гол
40
46
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.32
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.24
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.16
|Хон Хён-Сок
|3
|0.12
|Самуаз Матисс
|3
|0.12
|Орбан Гифт
|3
|0.12
|Гандельман Омри
|2
|0.08
|Фофана Малик
|2
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Фадига Ноа
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|19 (2)
|0.76
|Сомерс Тибо
|5
|0.2
|Минда Алан
|4
|0.16
|Олайгбе Казим
|3
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.08
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Daisuke Yokota
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
6
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
12
19
Гент
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Серкль Брюгге
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
4%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
2
15%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
37
34
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
30%
30%
7
21%
31-45
9
24%
7
21%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
6
16%
7
21%
76-90
Пропущено
32
28
17 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
5
16%
5
18%
1-15
6
19%
5
18%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
7
22%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2
Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Результаты матчей
Гент
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гент
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
1212
1113
618
321
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|2:1
|25
|12
|3
|10
|35 - 30
|39
|6.
|1:2
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|7.
|25
|9
|10
|6
|45 - 26
|37
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|11.
|25
|6
|8
|11
|38 - 47
|26
|12.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|13.
|25
|6
|6
|13
|25 - 42
|24
|14.
|25
|5
|7
|13
|27 - 53
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|1:2
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|6.
|2:1
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|2:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|1:2
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8