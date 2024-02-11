Тур: 25. Стадион: Геламко.
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолДенкей Кевин
13' Желтая карточкаНазиньо Флавио
23' Вторая желтая карточкаНазиньо Флавио
1:1
52' ГолДепуатр Лоран
55' Желтая карточкаСомерс Тибо
1:2
67' ГолДенкей Кевин
84' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
90'+7
Ход матча
5'
0:1
13'
23'
52'
1:1
55'
67'
1:2
84'
16
Шмидт
Дэниел
22
Фадига
Ноа
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Серкль Брюгге
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
33 матча
60.6%
18.2%
21.2%
20 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
2.24
1.94
Среднее время на гол
40
46
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.32
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.24
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.16
|Хон Хён-Сок
|3
|0.12
|Самуаз Матисс
|3
|0.12
|Орбан Гифт
|3
|0.12
|Гандельман Омри
|2
|0.08
|Фофана Малик
|2
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Фадига Ноа
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|19 (2)
|0.76
|Сомерс Тибо
|5
|0.2
|Минда Алан
|4
|0.16
|Олайгбе Казим
|3
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.08
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Кандусс Исмаэль
|2
|1
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Daisuke Yokota
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
6
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
12
19
Гент
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Серкль Брюгге
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
1
4%
3
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
7
28%
2
13%
46-60
3
12%
5
33%
61-75
4
16%
3
20%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
28%
3
19%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
38
36
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
8%
6
17%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
29%
7
19%
31-45
10
26%
7
19%
46-60
4
11%
9
25%
61-75
6
16%
7
19%
76-90
Пропущено
34
29
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
6
18%
5
17%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
5
15%
7
24%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
7
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2
Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Результаты матчей
Гент
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гент
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
49
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
58
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
196
1213
1213
619
322
223
124
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8