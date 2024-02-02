Нико Уильямс получает мяч в штрафной от брата и пяткой откатывает на Гурусету, которого успевает опередить защитник.

Иньяки Уильямс получает мяч перед штрафной и пробивает с линии из-под защитника, но снаряд прокатывается левее створа.

Незаметно приближается перерыв в Бильбао, пока беззубо действует "Мальорка", но на скамейке есть забивной Мурики, постепенно набирающий форму после травмы.

Нико Уильямс получает мяч от Иньяки и через паузу исполняет закидушку обратно на брата, которого оттёр от мяча защитник.

Коста обыгрывается с Морланесом на левом фланге и исполняет подачу в чужую штрафную, но защитники "Атлетика" легко передачу прерывают.

Третий свой угловой "Атлетик" предпочёл разыграть, этот "стандарт" ничего опасного нам не подарил.

3 минуты добавляет Хорхе Фигероа к основному времени первого тайма.

Пока и не скажешь, в кризисе ли "Атлетик" или последние осечки - не более чем стечение обстоятельств. Красивый быстрый гол явно наложил отпечаток на ход встречи.

Вальент заваливает на газоне Сансета ближе к флангу, однако фола здесь нет, зато арбитр определяет игру рукой у баска, что публике явно не по нраву.

Де Маркос исполняет подачу с правого фланга, Гурусета пробивает головой точно в ближний угол - Райкович впервые спасает свои ворота!

Пенальти в ворота "Мальорки"! Нико Уильямс врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта с Раильо!

Показывает повтор, что Уильямс-младший сам завалился на газон, потеряв равновесие на скользком газоне, обязан будет отменит пенальти арбитр после визита к монитору.

Да, после просмотра видео Хорхе Фигероа отменяет свое первоначальное решение, справедливость в этом эпизоде восторжествовала.

Де Маркос фолит против Косты в верховой борьбе, нарушают правила чаще хозяева - 8 против 5.

Гонсалес оказывается в офсайде в момент диагонального перевода от партнера, попутно попадая локтем по голове Берчиче. В следующем моменте может быть и карточка.

28' Еще один штрафной заработала на левом фланге "Мальорка", однако Родригес не смог поднять мяч на нужную высоту.

26' 2:4 по общему числу ударов к этой минуте, но гости попали в ворота Симона всего раз, да и то не опасно.

25' Хорошая контратака получается у "Мальорки", Санчес обыгрывается с Гонсалесом и пробивает с линии штрафной, но в створ не попадает.

24' Не форсирует события "Атлетик", с игры баски практически ничего не создают, голы стали следствием стандартных положений.

23' Две трети игрового времени мячом владеет "Атлетик", у которого при этом потрясающая реализация - 2 гола при 2 ударах в створ.

22' Есть информация, что Берчиче отмечается первым дублем в карьере, исторический вечер для 33-летнего защитника "Атлетика".

20' Заброс из глубины поля в направлении Иньяки Уильямса получается слишком сильным, не успевает игрок сборной Ганы к мячу.

19' Отличный дебют матча для "Атлетика" и лично Берчиче, который забил два гола за весь 2023 год, а сегодня - в течение 16 минут.

18' Штрафной с левого фланга подают гости, мяч доходит до Маскареля, который направляет снаряд выше ворот.