Тур: 23. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
1:0
3' ГолЮри Берчиче
2:0
16' ГолЮри Берчиче
34' Undefined phrase: football_event_Раильо Антонио
Ход матча
3'
1:0
16'
2:0
34'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
11
Коста
Хауме
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Мальорка
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.82
Среднее время на гол
52
110
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.81
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
111
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.35
|Гурусета Горка
|8
|0.35
|Беренгер Алекс
|4 (1)
|0.17
|Уильямс Нико
|3
|0.13
|Сансет Ойян
|3
|0.13
|Юри Берчиче
|3
|0.13
|Весга Микель
|3 (2)
|0.13
|Гомес Унаи
|2
|0.09
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.22
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.17
|Родригес Даниэль I
|2
|0.09
|Ларин Кайл
|2
|0.09
|Раильо Антонио
|2
|0.09
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Настасич Матия
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Хауме
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Настасич Матия
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Лато Тони
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
9
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мальорка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
9
Атлетик Б
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
68% (15)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
26
10
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
1
10%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
7
27%
1
10%
61-75
6
23%
5
50%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
25%
4
44%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
38
19
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
5
13%
5
26%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
6
16%
5
26%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
8
21%
5
26%
76-90
Пропущено
21
26
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
7
27%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
6
23%
61-75
5
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1
Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Мальорка
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
92
29
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
47
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
1210
139
517
616
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|2:0 Заявка
|23
|13
|6
|4
|40 - 21
|45
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|0:2 Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 28
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 12
|29
|3.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|4.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|0:2 Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|0:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Мальорка
Исход игры
Атлетик Б
92.8% (128)
Ничья
3.6% (5)
Мальорка
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
36.2% (50)
2:0 Атлетик Б
23.9% (33)
1:0 Атлетик Б
19.6% (27)
1:2 Мальорка
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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