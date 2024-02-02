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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Атлетик Б
2:0
Первый тайм: 45+'
Мальорка
0'
1:0
3' Гол
Юри Берчиче
2:0
16' Гол
Юри Берчиче
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Раильо Антонио

Ход матча

3'
Юри Берчиче
(Уильямс Нико)
1:0
16'
Юри Берчиче
(Гурусета Горка)
2:0
34'
 
Раильо Антонио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 138
Атлетик Б 92.8% (128)
X 3.6% (5)
Мальорка 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
4
Паредес
Айтор
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Атлетик Б
4-2-3-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Мальорка

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.82

Среднее время на гол

52
110

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
111

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.35
Гурусета Горка 8 0.35
Беренгер Алекс 4 (1) 0.17
Уильямс Нико 3 0.13
Сансет Ойян 3 0.13
Юри Берчиче 3 0.13
Весга Микель 3 (2) 0.13
Гомес Унаи 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.22
Мурики Ведат 4 (1) 0.17
Родригес Даниэль I 2 0.09
Ларин Кайл 2 0.09
Раильо Антонио 2 0.09
Санчес Антонио 1 0.04
Саму Кошта 1 0.04
Настасич Матия 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Хауме 6 0
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Ларин Кайл 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Саму Кошта 3 0
Лато Тони 2 0
Пратс Абдон 2 0
Дардер Серхи 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Райкович Предраг 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
9
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мальорка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

12
9
Атлетик Б
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
68% (15)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

26
10
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
1
10%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
7
27%
1
10%
61-75
6
23%
5
50%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
25%
4
44%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

38
19
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
5
13%
5
26%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
6
16%
5
26%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
8
21%
5
26%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
7
27%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
6
23%
61-75
5
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1
Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Мальорка

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
9
2
1.5
2
9
5
6
2.5
1
10
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
12
10
13
9
1.5
5
17
6
16
2.5
2
20
3
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
3.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
4.
Барселона
 Заявка 22 14 5 3 44 - 29 47
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 23 13 6 4 40 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 0:2 Заявка 23 3 11 9 19 - 28 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 12 9 2 1 29 - 12 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
4.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 0:2 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 0:2 Заявка 12 1 4 7 10 - 19 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Хорхе Фигероа к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Третий свой угловой "Атлетик" предпочёл разыграть, этот "стандарт" ничего опасного нам не подарил.
  • 44'
    Коста обыгрывается с Морланесом на левом фланге и исполняет подачу в чужую штрафную, но защитники "Атлетика" легко передачу прерывают.
  • 43'
    Нико Уильямс получает мяч от Иньяки и через паузу исполняет закидушку обратно на брата, которого оттёр от мяча защитник.
  • 42'
    Незаметно приближается перерыв в Бильбао, пока беззубо действует "Мальорка", но на скамейке есть забивной Мурики, постепенно набирающий форму после травмы.
  • 40'
    Иньяки Уильямс получает мяч перед штрафной и пробивает с линии из-под защитника, но снаряд прокатывается левее створа.
  • 39'
    Нико Уильямс получает мяч в штрафной от брата и пяткой откатывает на Гурусету, которого успевает опередить защитник.
  • Офсайд
    38'
    Гонсалес оказывается в офсайде в момент диагонального перевода от партнера, попутно попадая локтем по голове Берчиче. В следующем моменте может быть и карточка.
  • Фол, нарушение
    36'
    Де Маркос фолит против Косты в верховой борьбе, нарушают правила чаще хозяева - 8 против 5.
  • Судья
    35'
    Да, после просмотра видео Хорхе Фигероа отменяет свое первоначальное решение, справедливость в этом эпизоде восторжествовала.
  • Видеоповтор
    34'
    Показывает повтор, что Уильямс-младший сам завалился на газон, потеряв равновесие на скользком газоне, обязан будет отменит пенальти арбитр после визита к монитору.
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти в ворота "Мальорки"! Нико Уильямс врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта с Раильо!
  • Опасный момент
    32'
    Де Маркос исполняет подачу с правого фланга, Гурусета пробивает головой точно в ближний угол - Райкович впервые спасает свои ворота!
  • Фол, нарушение
    30'
    Вальент заваливает на газоне Сансета ближе к флангу, однако фола здесь нет, зато арбитр определяет игру рукой у баска, что публике явно не по нраву.
  • 29'
    Пока и не скажешь, в кризисе ли "Атлетик" или последние осечки - не более чем стечение обстоятельств. Красивый быстрый гол явно наложил отпечаток на ход встречи.
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    • 28'
      Еще один штрафной заработала на левом фланге "Мальорка", однако Родригес не смог поднять мяч на нужную высоту.
    • 26'
      2:4 по общему числу ударов к этой минуте, но гости попали в ворота Симона всего раз, да и то не опасно.
    • 25'
      Хорошая контратака получается у "Мальорки", Санчес обыгрывается с Гонсалесом и пробивает с линии штрафной, но в створ не попадает.
    • 24'
      Не форсирует события "Атлетик", с игры баски практически ничего не создают, голы стали следствием стандартных положений.
    • 23'
      Две трети игрового времени мячом владеет "Атлетик", у которого при этом потрясающая реализация - 2 гола при 2 ударах в створ.
    • 22'
      Есть информация, что Берчиче отмечается первым дублем в карьере, исторический вечер для 33-летнего защитника "Атлетика".
    • 20'
      Заброс из глубины поля в направлении Иньяки Уильямса получается слишком сильным, не успевает игрок сборной Ганы к мячу.
    • 19'
      Отличный дебют матча для "Атлетика" и лично Берчиче, который забил два гола за весь 2023 год, а сегодня - в течение 16 минут.
    • 18'
      Штрафной с левого фланга подают гости, мяч доходит до Маскареля, который направляет снаряд выше ворот.
    • 2 гола - дубль!
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЮРИ БЕРЧИЧЕ!
      Младший Уильямс подает угловой с левого фланга, Гурусета с ближней штанги пяткой скидывает мяч в центр, а Берчиче слёта с 12 метров направляет снаряд в ближнюю "девятку"!
    • Офсайд
      15'
      Падение игрока "Мальорки" в штрафной "Атлетика" остается без внимания, так как в этом моменте у гостей зафиксирован офсайд.
    • 14'
      Позиционная атака басков завершается не самой высокой подачей Де Маркоса с правого фланга - оборона "Мальорки" справляется.
    • 13'
      Больше владеет мячом "Атлетик", несмотря на быстрый гол, "Мальорка" пока к активным действиям не переходит.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в сегодняшней встрече "Атлетик" разыграл, не создав ничего интересного у ворот гостей.
    • 11'
      Руис подает штрафной с правого фланга, мяч от плеча защитника отскакивает на ближнюю штангу, где Иньяки Уильямсу не удается попасть по мячу.
    • Фол, нарушение
      10'
      Многовато нарушений правил на старте встрече, сейчас Копете выдвинулся за Гурусетой и с фолом сработал против соперника.
    • 9'
      Три последних очных встречи завершились вничью, до этого "Мальорке" удалось выиграть на своем поле, так что у басков сегодня отличный шанс сломать не самую удачную тенденцию игр против островитян.
    • 8'
      Штрафной с левого фланга подает "Мальорка", Ларин ткнул мяч в направлении ворот, но особых проблем у Симона не возникло.
    • 7'
      "Мальорка" же в четвертьфинале Кубка Короля прошла главную сенсацию испанского сезона "Жирону", уже во вторник балеарцы в первом полуфинале принимают "Реал Сосьедад".
    • 6'
      Напомним, что обе команды продолжают выступление в Кубке Короля. "Атлетик" сыграет против "Атлетико" в Мадриде 7 февраля и будет иметь на двое суток больше для подготовки, чем команда Диего Симеоне, которой воскресным вечером предстоит сыграть в мадридском дерби.
    • 5'
      Теперь уже штрафной на чужой половине заработали гости, но с подачей во владения Симона оборона "Атлетика" уверенно справилась.
    • 4'
      В первом круге в сентябре команды не забили голов на поле "Мальорки", сегодня в этом плане уже всё гораздо веселее.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЮРИ БЕРЧИЧЕ!
      Нико Уильямс исполнил подачу со штрафного с левого фланга, Берчиче, находясь спиной к воротам, исхитрился слёта направить мяч в дальний угол!
    • 2'
      "Атлетик" в погоне за топ-4 в Ла Лиге немного притормозил, уступив на выезде "Валенсии" и сыграл 0:0 с "Кадисом", хотя ранее команда Эрнесто Валверде не проигрывала с октября.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Мальорка

    Исход игры
    Атлетик Б
    92.8% (128)
    Ничья
    3.6% (5)
    Мальорка
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    36.2% (50)
    2:0 Атлетик Б
    23.9% (33)
    1:0 Атлетик Б
    19.6% (27)
    1:2 Мальорка
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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