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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Валенсия
2:1
Второй тайм: 53'
Альмерия
0'
1:0
14' Гол
Дуро Уго
2:0
23' Гол
Яремчук Роман
24' Желтая карточка
Яремчук Роман
25' Желтая карточка
Герра Хавьер
2:1
50' Гол
Аррибас Серхио

Ход матча

14'
Дуро Уго
(Ногуэроль Диего Лопес)
1:0
23'
Яремчук Роман
(Пепелу)
2:0
24'
Яремчук Роман
 
25'
Герра Хавьер
 
34'
 
Баба Иддрису
Монтес Сесар
50'
2:1
Аррибас Серхио
(Сентельес Алехандро)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 220 Количество передач 197
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 123
Валенсия 94.3% (116)
X 3.3% (4)
Альмерия 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Альмерия
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25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Пепелу
6
Гильямон
Уго
8
Герра
Хавьер
9
Дуро
Уго
17
Яремчук
Роман
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
20
Сентельес
Алехандро
6
Лопи
Дион
3
Гонсалес
Эдгар
19
Аррибас
Серхио
11
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
12
Баптистао
Лео
Валенсия
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Альмерия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
2:3
П
3:2
П
2:2
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
2:0
П
0:3
П
3:2
П
2:2
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.86
2.29

Среднее время на гол

48
39

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.64
1.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

54
48

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 10 0.43
Герра Хавьер 4 0.17
Пепелу 4 (4) 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.13
Яремчук Роман 2 0.09
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.22
Баптистао Лео 4 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.17
Рамазани Ларжи 3 0.13
Гонсалес Эдгар 2 0.09
Акиеме Серхио 2 0.09
Каики Да Силва 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Гильямон Уго 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Яремчук Роман 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Гонсалес Эдгар 4 1
Баптистао Лео 5 0
Баба Иддрису 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гаизка Гаритано 1 1
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Валенсия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
11
Валенсия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Альмерия
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

12
5
Валенсия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

5
28
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
20%
3
11%
16-30
1
20%
8
29%
31-45
1
20%
4
14%
46-60
1
20%
3
11%
61-75
1
20%
7
25%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
6
21%
4
19%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
7
25%
6
29%
61-75
5
18%
2
10%
76-90

Пропущено

25
49
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
8%
5
10%
1-15
2
8%
8
16%
16-30
5
20%
9
18%
31-45
6
24%
6
12%
46-60
3
12%
8
16%
61-75
7
28%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0
Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1

Результаты матчей

Валенсия
Альмерия

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
3
8
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
6
16
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
3.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
4.
Барселона
 Заявка 22 14 5 3 44 - 29 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Валенсия
 2:0 Заявка 23 10 5 8 29 - 26 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 0:2 Заявка 23 0 6 17 21 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
4.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 2:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 5 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 0:2 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 2:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 0:2 Заявка 12 0 1 11 11 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    54'
    После обрезки соперника перехватил мяч на чужой половине поля Рамазани и пробил с дальней дистанции мимо Мамардашвили, но с линии ворот Москера в подкате смог вынести сферу.
  • 53'
    Дальний заброс Фульке исполнял с фланга в штрафную на Дуро, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Серхио Аррибас! Удалось сократить отставание гостям. Отобрал мяч на фланге Сентельес и прострелил на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником Аррибас сферу занес в пустые ворота.
  • 51'
    На ровном месте оступился Гайя и не смог самостоятельно подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.
  • 50'
    После навеса с угла поля пробил по воротам Лопи, но мяч полетел слабо и оказался точно в руках голкипера.
  • Угловой
    49'
    Сместился с фланга Мелеро в центр и пробил по воротам, но в падении Мамардашвили перевел на угловой.
  • 48'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Баптистао. Без помощи медиков не обойтись.
  • 47'
    В центре поля Баптистао получил по голове в борьбе против Фульке. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Впереди футболисты "Валенсии"!
  • Офсайд
    45'
    Отдавал тонко пас пяткой Яремчук на ход Герре, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 45'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Яремчук и покатил поперек на Дуро, но тот с ходу пробил выше перекладины.
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Аррибас и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С левого фланга отдал Гильямон в штрафную на ход Дуро, но выстрел последнего пришелся точно в защитника.
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    • 43'
      С угла поля навесил Аррибас в центр штрафной, но на выходе Мамардашвили спокойно забрал сферу в свои руки.
    • 42'
      Рамазани продавил соперника по флангу и покатил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался вновь Москера.
    • 41'
      Убегал по флангу Аррибас и вырезал в штрафную на Баптистао, но мяч в подкате перехватил в последний момент защитник.
    • 40'
      Дальний заброс исполнял теперь уже Гайя в штрафную на Дуро, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Баба.
    • 39'
      Догнал мяч на фланге Рамазани и прострелил в центр, но Фульке в подкате перехватил этот пас.
    • 38'
      Мелеро врывался в штрафную соперника после заброса от Гонсалеса, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 37'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника теперь уже Рамазани на ход Баптистао, но тому пробить не удалось.
    • 36'
      Прорывался Аррибас по флангу и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел  в аут.
    • Замена
      35'
      Замена быстрая в составе "Альмерии" произошла. Вместо Сесара Монтеса на поле появился Иддрису Баба.
    • Фол, нарушение
      34'
      Все же гол был отменен. Мяч угодил в руку Гонсалесу, после чего уже оказался в сетке. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • Видеоповтор
      33'
      Пауза в матче. Судья пошел сам смотреть прошлый эпизод на видеоповторе. Ждем окончательный вердикт.
    • Офсайд
      32'
      После навеса с угла поля пробил головой Баптистао. Отбил перед собой Мамардашвили, но мяч после серии рикошетов прилетел к , который протолкнул его в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
    • Угловой
      31'
      Ушел от соперника Аррибас и прострелил в центр штрафной, где пробил Баптистао, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 30'
      На фланге по ногам получил Баптистао в борьбе против Гайя. Штрафной удар исполнять будут игроки "Альмерии".
    • 29'
      Разыграли угловой гости, после чего Аррибас пробил с угла штрафной площади, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      28'
      Разрезным пасом Гонсалес искал в штрафной соперника Аррибаса, но в последний момент Фульке вынес сферу на угловой.
    • 27'
      Отобрал мяч в центре поля Лопи и забросил в штрафную на Баптистао, но тому добраться до мяча помешали защитники.
    • Желтая карточка
      26'
      Снял футболку Яремчук, празднуя долгожданный забитый гол, за что увидел перед собой желтую карточку.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Роман Яремчук! Удвоили свое преимущество хозяева. Герра забросил с левого фланга в центр штрафной, куда ворвался Яремчук и головой пробил точно в дальний нижний угол ворот соперника.
    • 24'
      Фульке по флангу забросил на ход Яремчуку, но того опередил Сентельес и вынес сферу в аут.
    • 23'
      Со штрафного Гайя навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил Герра крайне неточно.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Гильямон в борьбе против Рамазани. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 21'
      Диагональ исполнял Гайя на правый фланг, куда забегал Фульке, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 20'
      Прострелил с правого фланга Аррибас в штрафную на Мелеро, но тому пробить Москера не позволил в силовой борьбе.
    • 19'
      Дальний заброс с центра поля исполнял Гонсалес на ход Мелеро, но тот проиграл борьбу за мяч Москере.
    • 18'
      Покатил с фланга Гайя в центр на Лопеса, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Гильямон в борьбе против Баптистао. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Уго Дуро! Смогли все же открыть счет в матче хозяева. Убежал по флангу Герра и низом прострелил в центр штрафной, где в касание с разворота пробил Дуро точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря.
    • 15'
      Дальний заброс исполнял по флангу Фульке на ход Лопесу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 14'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Фульке и прострелил вдоль ворот, но здесь Яремчук не смог добраться до мяча.
    • 13'
      На чужой половине поля Лопес грамотно подставился в силовой борьбе и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • Опасный момент
      12'
      Убегал в контратаку по флангу Баптистао и прострелил на дальнюю штангу, но здесь с убойной позиции пробил выше перекладины Мелеро.
    • 11'
      После навеса с фланга от Гайя пытался пробить головой Яремчук, но упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
    • 10'
      Сместился с правого фланга Пепелу в центр и отдал поперек на Гильямона, но выстрел последнего оказался неточным.
    • 9'
      На фланге получил по ногам Пепелу в борьбе против Лопи. Штрафной удар исполнять будут "летучие мыши".
    • 8'
      По флангу забросил Пубиль на ход Аррибасу, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 7'
      Диагональ исполнял Монтес на правый фланг, куда забегал Аррибас, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • Офсайд
      6'
      Вырезал в штрафную соперника Лопес на ход Яремчуку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 5'
      Ворвался в штрафную соперника с фланга Яремчук и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 4'
      С правого фланга покатил в центр Аррибас на ход Баптистао, но тот проиграл борьбу за мяч Москере.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Герра на ход Яремчуку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • Второй тайм
    • 52'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Москера Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Мамардашвили Георгий ошибается в защите.
    • 52'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Забив гол, Альмерия сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 51'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Альмерия будет все-таки засчитан.
    • 51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Альмерия.
    • 50'
      Сентельес Алехандро сделал результативную передачу.
    • 50'
      ГОООООЛ - Аррибас Серхио Альмерия забивает ударом головой
    • 50'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 50'
      Гайя Хосе возвращается на поле.
    • 50'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гайя Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 49'
      Гайя Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Лопи Дион пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
    • 48'
      Герра Хавьер успешно блокирует удар.
    • 48'
      Пубиль Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Аррибас Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Дженк Озкаджар успешно блокирует удар.
    • 48'
      Пубиль Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 2:1 Альмерия

    Исход игры
    Валенсия
    94.3% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Альмерия
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    28.5% (35)
    2:0 Валенсия
    26.8% (33)
    1:0 Валенсия
    26% (32)
    3:1 Валенсия
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Валенсия
    1.6% (2)
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    Валенсия
    Альмерия
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