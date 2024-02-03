Тур: 23. Стадион: Месталья. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
1:0
14' ГолДуро Уго
2:0
23' ГолЯремчук Роман
24' Желтая карточкаЯремчук Роман
25' Желтая карточкаГерра Хавьер
2:1
50' ГолАррибас Серхио
Ход матча
14'
23'
2:0
24'
25'
50'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
220 Количество передач 197
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ланга БрунуПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Альмерия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.86
2.29
Среднее время на гол
48
39
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.64
1.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
54
48
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|10
|0.43
|Герра Хавьер
|4
|0.17
|Пепелу
|4 (4)
|0.17
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.13
|Яремчук Роман
|2
|0.09
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.22
|Баптистао Лео
|4
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.17
|Рамазани Ларжи
|3
|0.13
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.09
|Акиеме Серхио
|2
|0.09
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Гильямон Уго
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Гонсалес Эдгар
|4
|1
|Баптистао Лео
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гаизка Гаритано
|1
|1
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Посо Алехандро
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
11
Валенсия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Альмерия
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
12
5
Валенсия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
5
28
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
20%
3
11%
16-30
1
20%
8
29%
31-45
1
20%
4
14%
46-60
1
20%
3
11%
61-75
1
20%
7
25%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
6
21%
4
19%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
7
25%
6
29%
61-75
5
18%
2
10%
76-90
Пропущено
25
49
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
8%
5
10%
1-15
2
8%
8
16%
16-30
5
20%
9
18%
31-45
6
24%
6
12%
46-60
3
12%
8
16%
61-75
7
28%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0
Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Валенсия
Альмерия
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
37
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
38
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
148
715
616
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|2:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 26
|35
|8.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|0:2 Заявка
|23
|0
|6
|17
|21 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|4.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|0:2 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|0:2 Заявка
|12
|0
|1
|11
|11 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 2:1 Альмерия
Исход игры
Валенсия
94.3% (116)
Ничья
3.3% (4)
Альмерия
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
28.5% (35)
2:0 Валенсия
26.8% (33)
1:0 Валенсия
26% (32)
3:1 Валенсия
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Валенсия
1.6% (2)
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