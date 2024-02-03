Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Баптистао. Без помощи медиков не обойтись.

Сместился с фланга Мелеро в центр и пробил по воротам, но в падении Мамардашвили перевел на угловой.

После навеса с угла поля пробил по воротам Лопи, но мяч полетел слабо и оказался точно в руках голкипера.

На ровном месте оступился Гайя и не смог самостоятельно подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Серхио Аррибас! Удалось сократить отставание гостям. Отобрал мяч на фланге Сентельес и прострелил на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником Аррибас сферу занес в пустые ворота.

Дальний заброс Фульке исполнял с фланга в штрафную на Дуро, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.

После обрезки соперника перехватил мяч на чужой половине поля Рамазани и пробил с дальней дистанции мимо Мамардашвили, но с линии ворот Москера в подкате смог вынести сферу.

В центре поля Баптистао получил по голове в борьбе против Фульке. Штрафной удар исполнять будут гости.

С левого фланга отдал Гильямон в штрафную на ход Дуро, но выстрел последнего пришелся точно в защитника.

Шесть минут компенсировал судья к времени первого тайма.

Выиграл подбор у штрафной соперника Аррибас и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.

Прорывался по центру к штрафной соперника Яремчук и покатил поперек на Дуро, но тот с ходу пробил выше перекладины.

Отдавал тонко пас пяткой Яремчук на ход Герре, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Все же гол был отменен. Мяч угодил в руку Гонсалесу, после чего уже оказался в сетке. Судья зафиксировал фол в атаке.

Замена быстрая в составе "Альмерии" произошла. Вместо Сесара Монтеса на поле появился Иддрису Баба.

Прорывался Аррибас по флангу и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника теперь уже Рамазани на ход Баптистао, но тому пробить не удалось.

Мелеро врывался в штрафную соперника после заброса от Гонсалеса, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

Догнал мяч на фланге Рамазани и прострелил в центр, но Фульке в подкате перехватил этот пас.

Дальний заброс исполнял теперь уже Гайя в штрафную на Дуро, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Баба.

Убегал по флангу Аррибас и вырезал в штрафную на Баптистао, но мяч в подкате перехватил в последний момент защитник.

Рамазани продавил соперника по флангу и покатил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался вновь Москера.

С угла поля навесил Аррибас в центр штрафной, но на выходе Мамардашвили спокойно забрал сферу в свои руки.

33' Пауза в матче. Судья пошел сам смотреть прошлый эпизод на видеоповторе. Ждем окончательный вердикт.

32' После навеса с угла поля пробил головой Баптистао. Отбил перед собой Мамардашвили, но мяч после серии рикошетов прилетел к , который протолкнул его в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

31' Ушел от соперника Аррибас и прострелил в центр штрафной, где пробил Баптистао, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

30' На фланге по ногам получил Баптистао в борьбе против Гайя. Штрафной удар исполнять будут игроки "Альмерии".

29' Разыграли угловой гости, после чего Аррибас пробил с угла штрафной площади, но мяч в гуще защитников застрял.

28' Разрезным пасом Гонсалес искал в штрафной соперника Аррибаса, но в последний момент Фульке вынес сферу на угловой.

27' Отобрал мяч в центре поля Лопи и забросил в штрафную на Баптистао, но тому добраться до мяча помешали защитники.

26' Снял футболку Яремчук, празднуя долгожданный забитый гол, за что увидел перед собой желтую карточку.

25' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Роман Яремчук! Удвоили свое преимущество хозяева. Герра забросил с левого фланга в центр штрафной, куда ворвался Яремчук и головой пробил точно в дальний нижний угол ворот соперника.

24' Фульке по флангу забросил на ход Яремчуку, но того опередил Сентельес и вынес сферу в аут.

23' Со штрафного Гайя навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил Герра крайне неточно.

22' На фланге получил по ногам Гильямон в борьбе против Рамазани. Судья все видел и назначил штрафной удар.

21' Диагональ исполнял Гайя на правый фланг, куда забегал Фульке, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

20' Прострелил с правого фланга Аррибас в штрафную на Мелеро, но тому пробить Москера не позволил в силовой борьбе.

19' Дальний заброс с центра поля исполнял Гонсалес на ход Мелеро, но тот проиграл борьбу за мяч Москере.

18' Покатил с фланга Гайя в центр на Лопеса, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

17' В центре поля получил по ногам Гильямон в борьбе против Баптистао. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Уго Дуро! Смогли все же открыть счет в матче хозяева. Убежал по флангу Герра и низом прострелил в центр штрафной, где в касание с разворота пробил Дуро точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря.

15' Дальний заброс исполнял по флангу Фульке на ход Лопесу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

14' Подключился к атаке своей команды по флангу Фульке и прострелил вдоль ворот, но здесь Яремчук не смог добраться до мяча.

13' На чужой половине поля Лопес грамотно подставился в силовой борьбе и заработал для своей команды перспективный стандарт.

12' Убегал в контратаку по флангу Баптистао и прострелил на дальнюю штангу, но здесь с убойной позиции пробил выше перекладины Мелеро.

11' После навеса с фланга от Гайя пытался пробить головой Яремчук, но упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

10' Сместился с правого фланга Пепелу в центр и отдал поперек на Гильямона, но выстрел последнего оказался неточным.

9' На фланге получил по ногам Пепелу в борьбе против Лопи. Штрафной удар исполнять будут "летучие мыши".

8' По флангу забросил Пубиль на ход Аррибасу, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

7' Диагональ исполнял Монтес на правый фланг, куда забегал Аррибас, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

6' Вырезал в штрафную соперника Лопес на ход Яремчуку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

5' Ворвался в штрафную соперника с фланга Яремчук и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

4' С правого фланга покатил в центр Аррибас на ход Баптистао, но тот проиграл борьбу за мяч Москере.

3' Забросил в штрафную соперника Герра на ход Яремчуку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.