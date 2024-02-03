Первый тайм

7' "Алавес" в трех последних турах одержал три победы над командами из группы аутсайдеров и слегка обезопасил себя в борьбе за выживание, оторвавшись от 18-го места на 10 очков.

6' Быстро выбираются в атаку футболисты "Алавеса" после штрафного у их ворот, Сола прорывается по правому флангу и исполняет передачу в штрафную, где Омородион втыкается в Пенью.

5' Напомним, что "Барселона" переживает не лучшие времена, с защитой титула в Ла Лиге будет крайне сложно - "Реал" оторвался уже на 10 очков.

4' Высоко прессингуют футболисты "Алавеса", с огромным трудом каталонцы не допускают ошибки у своих ворот.

3' Первый угловой хозяева поля разыграли, после чего последовал кросс в штрафную, с которым оборона "Барселоны" справляется.

2' Сола на скорости прорывается по правому флангу и сильно простреливает в штрафную "Барселоны", где Араухо опережает Омородиона.