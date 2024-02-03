Тур: 23. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
8
Педри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Виктор ПоПолузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
150%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.14
1
Среднее время на гол
630
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2.67
2.86
Среднее время на гол
33
31
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
49
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|6
|0.27
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.18
|Кике Гарсия
|3
|0.14
|Дуарте Рубен
|2
|0.09
|Седлар Александр
|1
|0.05
|Гевара Андер
|1
|0.05
|Теналья Науэль
|1
|0.05
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.05
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бенавидес Карлос
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.36
|Торрес Ферран
|7
|0.32
|Гюндоган Илкай
|4 (1)
|0.18
|Фелиш Жоау
|4
|0.18
|Рафинья Диас
|3
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.14
|Канселу Жоау
|2
|0.09
|Педри
|2
|0.09
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Роке Витор
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Омородион Сэмюэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Хави Эрнандес
|3
|1
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Барселона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
5
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
10
18
Алавес
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Барселона
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
19
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
4
44%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
11%
6
33%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
10
43%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
8
44%
76-90
Забито
21
41
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
4
19%
3
7%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
4
19%
5
12%
31-45
6
29%
6
15%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
5
24%
16
39%
76-90
Пропущено
28
32
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
11%
5
16%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
36%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3
Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Результаты матчей
Алавес
Барселона
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алавес
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
75
28
48
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
91
210
64
210
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
211
418
139
418
616
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|0:0 Заявка
|23
|14
|6
|3
|44 - 29
|48
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|0:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 27
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|4.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|5.
|0:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Барселона
Исход игры
Алавес
4.3% (6)
Ничья
5.8% (8)
Барселона
89.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
36% (50)
0:2 Барселона
19.4% (27)
0:1 Барселона
12.2% (17)
1:3 Барселона
3.6% (5)
0:3 Барселона
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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