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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Алавес
0:0
Первый тайм: 8'
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 136
Алавес 4.4% (6)
X 5.9% (8)
Барселона 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
2
Канселу
Жоау
22
Гюндоган
Илкай
15
Кристенсен
Андреас
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
8
Педри
Алавес
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
150%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

16 матчей

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Голы

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.14
1

Среднее время на гол

630
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2.67
2.86

Среднее время на гол

33
31

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
49

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 6 0.27
Риоха Луис 4 (3) 0.18
Кике Гарсия 3 0.14
Дуарте Рубен 2 0.09
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.36
Торрес Ферран 7 0.32
Гюндоган Илкай 4 (1) 0.18
Фелиш Жоау 4 0.18
Рафинья Диас 3 0.14
Роберто Серхи 3 0.14
Канселу Жоау 2 0.09
Педри 2 0.09
Ямаль Ламин 1 0.05
Кунде Жюль 1 0.05
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Роке Витор 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Гави 5 0
Хави Эрнандес 3 1
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Роке Витор 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Алавес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Барселона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
5
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

10
18
Алавес
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Барселона
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
19

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
4
44%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
11%
6
33%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
10
43%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
8
44%
76-90

Забито

21
41
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
4
19%
3
7%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
4
19%
5
12%
31-45
6
29%
6
15%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
5
24%
16
39%
76-90

Пропущено

28
32
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
11%
5
16%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
36%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3
Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1

Результаты матчей

Алавес
Барселона

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алавес
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
5
2
8
2.5
4
8
1
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
10
1.5
6
4
2
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
21
1
4
18
1.5
13
9
4
18
2.5
6
16
1
21
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
3.
Барселона
 0:0 Заявка 23 14 6 3 44 - 29 48
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 0:0 Заявка 23 7 6 10 22 - 27 27
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
4.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
5.
Барселона
 0:0 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 0:0 Заявка 11 5 6 0 19 - 13 21
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    "Алавес" в трех последних турах одержал три победы над командами из группы аутсайдеров и слегка обезопасил себя в борьбе за выживание, оторвавшись от 18-го места на 10 очков.
  • Фол, нарушение
    6'
    Быстро выбираются в атаку футболисты "Алавеса" после штрафного у их ворот, Сола прорывается по правому флангу и исполняет передачу в штрафную, где Омородион втыкается в Пенью.
  • 5'
    Напомним, что "Барселона" переживает не лучшие времена, с защитой титула в Ла Лиге будет крайне сложно - "Реал" оторвался уже на 10 очков.
  • 4'
    Высоко прессингуют футболисты "Алавеса", с огромным трудом каталонцы не допускают ошибки у своих ворот.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой хозяева поля разыграли, после чего последовал кросс в штрафную, с которым оборона "Барселоны" справляется.
  • 2'
    Сола на скорости прорывается по правому флангу и сильно простреливает в штрафную "Барселоны", где Араухо опережает Омородиона.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алавес 0:0 Барселона

Исход игры
Алавес
4.3% (6)
Ничья
5.8% (8)
Барселона
89.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
36% (50)
0:2 Барселона
19.4% (27)
0:1 Барселона
12.2% (17)
1:3 Барселона
3.6% (5)
0:3 Барселона
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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