Тур: 23. Стадион: Мендисорроса.
-
Главный тренер: Гарсия Луис
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
150%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.14
1
Среднее время на гол
630
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2.67
2.86
Среднее время на гол
33
31
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
49
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|6
|0.27
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.18
|Кике Гарсия
|3
|0.14
|Дуарте Рубен
|2
|0.09
|Седлар Александр
|1
|0.05
|Гевара Андер
|1
|0.05
|Теналья Науэль
|1
|0.05
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.05
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бенавидес Карлос
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.36
|Торрес Ферран
|7
|0.32
|Гюндоган Илкай
|4 (1)
|0.18
|Фелиш Жоау
|4
|0.18
|Рафинья Диас
|3
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.14
|Канселу Жоау
|2
|0.09
|Педри
|2
|0.09
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Роке Витор
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Омородион Сэмюэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Хави Эрнандес
|3
|1
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Барселона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
5
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
10
18
Алавес
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Барселона
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
19
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
4
44%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
11%
6
33%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
10
43%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
8
44%
76-90
Забито
21
41
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
4
19%
3
7%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
4
19%
5
12%
31-45
6
29%
6
15%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
5
24%
16
39%
76-90
Пропущено
28
32
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
11%
5
16%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
36%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3
Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Результаты матчей
Алавес
Барселона
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алавес
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
75
28
48
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
91
210
64
210
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
211
418
139
418
616
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
0% (0)
Ничья
5.1% (2)
Барселона
94.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
1:2 Барселона
46.2% (18)
0:2 Барселона
23.1% (9)
0:1 Барселона
15.4% (6)
1:3 Барселона
5.1% (2)
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