Тур: 23. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Гиль Хесус
0:0
Перерыв
0'
21' Желтая карточкаТуррьентес Беньят
24' Undefined phrase: football_event_Эррера Янгель
45' Желтая карточкаБраис Мендес
45' Желтая карточкаИманоль Альгуасиль
Ход матча
24'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
239 Количество передач 205
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Реал Сосьедад
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.61
|Стуани Кристиан
|7
|0.3
|Савио III
|5
|0.22
|Цыганков Виктор
|4
|0.17
|Мартин Иван
|4
|0.17
|Эррера Янгель
|4
|0.17
|Гарсия Алеш
|3
|0.13
|Порту Кристиан
|3
|0.13
|Давид Лопес
|2
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.09
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.35
|Кубо Такефуса
|6
|0.26
|Субименди Мартин
|4
|0.17
|Браис Мендес
|3
|0.13
|Барренечеа Андер
|3
|0.13
|Умар Садик
|2
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Ле Норман Робен
|1
|0.04
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Пачеко Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
6
Жирона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
22
17
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
30
14
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
8
27%
6
43%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
5
23%
2
12%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
7
58%
76-90
Забито
52
31
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
10%
5
16%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
13
25%
8
26%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
12%
8
26%
61-75
12
23%
5
16%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
5
20%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Результаты матчей
Жирона
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
47
65
38
47
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
38
38
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
175
139
715
913
517
715
220
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|0:0 Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|4.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Жирона
72.9% (105)
Ничья
19.4% (28)
Реал Сосьедад
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
2:1 Жирона
41.7% (60)
1:1 Ничья
12.5% (18)
1:0 Жирона
11.1% (16)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Жирона
2.1% (3)
0:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
2:0 Жирона
1.4% (2)
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