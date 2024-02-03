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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Жирона
0:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
21' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
24' Undefined phrase: football_event_
Эррера Янгель
45' Желтая карточка
Браис Мендес
45' Желтая карточка
Иманоль Альгуасиль

Ход матча

4'
 
Арамбуру Джон
Одриосола Альваро
21'
 
Туррьентес Беньят
24'
Эррера Янгель
 
45'
 
Браис Мендес
45'
 
Иманоль Альгуасиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 239 Количество передач 205
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 139
Жирона 72.7% (101)
X 19.4% (27)
Реал Сосьедад 7.9% (11)
Все прогнозы
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Жирона
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
24
Порту
Кристиан
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
11
Бекер
Шеральдо
22
Туррьентес
Беньят
4
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
Жирона
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-1-1

История личных встреч

Жирона
Реал Сосьедад

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.61
Стуани Кристиан 7 0.3
Савио III 5 0.22
Цыганков Виктор 4 0.17
Мартин Иван 4 0.17
Эррера Янгель 4 0.17
Гарсия Алеш 3 0.13
Порту Кристиан 3 0.13
Давид Лопес 2 0.09
Фернандес Валери 2 0.09
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.35
Кубо Такефуса 6 0.26
Субименди Мартин 4 0.17
Браис Мендес 3 0.13
Барренечеа Андер 3 0.13
Умар Садик 2 0.09
Фернандес Карлос 2 (1) 0.09
Мерино Микель 1 0.04
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 4 0
Эррера Янгель 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 7 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 6 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Пачеко Хон 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
6
Жирона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

22
17
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

30
14
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
8
27%
6
43%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
7
23%
3
21%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
7
58%
76-90

Забито

52
31
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
10%
5
16%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
13
25%
8
26%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
12%
8
26%
61-75
12
23%
5
16%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
5
20%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2

Результаты матчей

Жирона
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
4
7
6
5
2.5
3
8
4
7
3.5
2
9
3
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
17
5
13
9
1.5
7
15
9
13
2.5
5
17
7
15
3.5
2
20
3
19
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 0:0 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
12.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 0:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 0:0 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляет судья команды отдыхать! Первый тайм закончился со счетом 0:0. Увидели мы два гола, но оба мяча были отменены из-за офсайдов. Буквально пять-семь минут в середине тайма подвигались активно команды и на этом всё. Ждем более зрелищного футбола в тайме втором. Пока отдыхаем!
  • 45'
    Перекатывают хозяева мяч в обороне, уже все хотят уйти на перерыв, только судья действует строго в рамках правил, дает доиграть добавленное время полностью.
  • 45'
    Хозяева владеют мячом, пробуют вскрыть оборону через правый фланг, но Галан не дает себя обыграть, хорошее действие от защитника гостевой команды.
  • Желтая карточка
    45'
    Браис Мендес срывает атаку хозяев в центре поля и получает за это от арбитра желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавляет судья! Сразу вспоминается длительная пауза с определением офсайда при первом голе хозяев.
  • 44'
    Готовится резервный арбитр поднять табличку с добавленным временем, совсем скоро узнаем, сколько компенсировал судья минут к первому тайму.
  • 43'
    Для центрального матча тура маловато событий. Пачеко попробовал пробить на входе в штрафную, мяч полетел рядом с дальней штангой, но Гассанига полностью проконтролировал полет снаряда.
  • 42'
    Игра совсем успокоилась. Ждут команды, когда судья отправит их в раздевалки, по-другому сложно оценить действия футболистов. Видимо, всё что хотели, то уже показали игроки.
  • 41'
    Субименди мягкую передачу исполнил к линии вратарской, но партнер его не понял и не пошел на мяч. Гассанига забирает сферу, а полузащитник лишь отмахнулся.
  • 40'
    Попробовал Гассанига сделать длинный заброс в район чужой штрафной, но он оказался неточным. Защитник скинул мяч на Ремиро. Теперь атаковать будут гости.
  • 39'
    Разбивается игра на отрезке, слишком много нарушений правил ближе к перерыву, если в начале встрече по этому показателю гости были далеко впереди, то сейчас "Жирона" начинает набирать свои фолы.
  • 38'
    Пробую хозяева подобраться к штрафной соперника через левый фланг. Подача от Савио в район 11-ти метровой отметки не привела к успеху.
  • 37'
    Свистят снова болельщики, это они реагируют на решение арбитра, который по их мнению совершил ошибку против любимой команды, но это всего лишь эмоции.
  • 35'
    Чуть больше десяти минут до перерыва, команды не форсируют события. Всё чаще мяч застревает в центре поля. Ждем новой волны взрывного футбола.
  • 34'
    Успокоилась игра, после такого всплеска эмоций. Уже не летят хозяева вперед, а гости грамотно контролируют сферу, не давая сопернику шансов на быстрые выходы со своей половины поля.
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    • 33'
      Обменялись команды быстрыми голами, правда, не были они засчитаны, такие уж жесткие правила у игры в футбол. Пробуют гости владеть мячом, отдают игроки "Жироны" инициативу сопернику.
    • 32'
      Игра возобновляется, вратарь сможет продолжить игру. если возвращаться в момент с голом Оярсабаля, то там было минимальное вне игры.
    • 31'
      Получил небольшое повреждение голкипер в моменте с голом. Снимает Гассанига правую перчатку, видимо, повреждение руки у вратаря.
    • Офсайд
      30'
      Забивает Оярсабаль, но судья сразу отменяет мяч из-за положения вне игры. Андре Силва пробивал из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч в сторону, а первым на добивании был Оярсабаль.
    • 29'
      После первых скучных минут матч заиграл новыми красками. Хозяева летят вперед, гости пытаются отвечать. Увидели мы и отмененный мяч.
    • 28'
      Продолжают хозяева идти вперед. Не смутило их решение судьи. Снова Савио выходит на первый план, с линии штрафной попытался забить обводящим ударом, но сфера полетело слишком мимо.
    • 26'
      Болельщики освистали решение арбитра, но если посмотреть повтор, то можно отметить сразу три фазы момента, там в двух ситуациях было похоже на офсайд, а еще в одной Савио как будто нарушал правила.
    • Видеоповтор
      25'
      VAR вмешивается в игру, увидели положение вне игры у хозяев судьи, такой классный гол отменили. Так что матч продолжается, счет остается 0:0.
    • Офсайд
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! ЭРРЕРА! Савио классно на левом фланге продавил двух игроков обороны, отыгрался в стенку с Порту и подал на дальнюю штангу, где с вратарской Эррера вколотил мяч головой в сетку.
    • 23'
      Начинают постепенно не успевать гости за "Жироной". Всё больше моментов возникает у их ворот, пока голкипер отводит угрозы от своих ворот.
    • Опасный момент
      22'
      Классно разыграли хозяева угловой, нашли в центре штрафной Гарсию, тот пробивал в одно касание, но Ремиро снова спасает свою команду. Пять баллов за комбинацию получают игроки "Жироны".
    • Желтая карточка
      21'
      Очередной срыв скоростной атаки хозяев. Туррьентес бьет сзади по ногам Савио. Первая желтая карточка в матче, такое не простил судья.
    • 20'
      Если отбросить скоростные выходы хозяев из обороны, то в остальном не очень высокий темп в матче. Такой футбол на руку гостевой команде.
    • 19'
      Хосе Мигель Гонсалес не доволен сейчас был действием своего защитника. Попытался Блинд сделать разрезающую передачу в атакующую линию, но она оказалась неточной. Кинул тренер бутылку на землю.
    • 18'
      Убегает Гарсия в контратаку, снова останавливают его только с нарушением правил. Пока судья терпит, выдерживает линию, чтобы не закидать команды карточками.
    • 16'
      Болельщики продолжают подходить, хотя по картинке полное ощущение, что свободных мест нет. Классный сезон проводят футболисты "Жироны", поэтому и стадион всегда полон.
    • 15'
      Перехватывают хозяева инициативу. Пытаются они за счет быстрых переходов из оборону в атаку затерзать соперника. Пока через нарушения правил справляются гости.
    • Опасный момент
      14'
      Классно Цыганков обвел стенку, мяч летел точно в угол ворот, но Ремиро в прыжке спасает свою команду от пропущенного мяча. Первый момент в матче.
    • 13'
      Нарушение правил в двух метрах от штрафной "Реала". Пачеко толкал в спину Цыганкова. Опасный штрафной у ворот гостей, голкипер выставляет стенку.
    • 11'
      Совершают гости фол в центре поля, сорвали контратаку соперника, похоже это на желтую карточку, что подтверждают трибуны, а у судьи другое мнение.
    • 10'
      Пока что команды обходятся без ударов по воротам, через левый фланг пытаются гости прорваться в штрафную соперника, но защита выдавливает их.
    • 9'
      Хозяева пытаются использовать высокий прессинг, но игроки "Реала" неплохо выходят из-под него. Пробуют гости играть первым номером.
    • 8'
      Падение в штрафной площади хозяев, но арбитр не планирует ставить пенальти, да и повтор говорит о том, что всё нормально было в эпизоде, без нарушений правил.
    • 7'
      Хозяева играют по схеме с тремя нападающими, а гости используют одного игрока на острие атаки. Посмотрим чья возьмет. Пока без моментов у нас.
    • 5'
      Пока что гости выглядят более активными на первых минутах матча. Контролируют они середину поля, но встреча только началась, рано делать какие-то выводы.
    • Замена
      4'
      Арамбуру появляется на поле, а Одриосола, к сожалению, получил травму.
    • 3'
      Сразу же повреждение получает игрок гостей. На поле появились врачи. Оказывают помощь Одриосоле. Показывают доктора, что нужна замена.
    • 2'
      Болельщики заполнили трибуны полностью. Хотя не так много вмещают они: чуть меньше 15 тысяч зрителей могут посетить матч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм! Гости разыграли с центра поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Жирона
    72.9% (105)
    Ничья
    19.4% (28)
    Реал Сосьедад
    7.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    41.7% (60)
    1:1 Ничья
    12.5% (18)
    1:0 Жирона
    11.1% (16)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Жирона
    2.1% (3)
    0:1 Реал Сосьедад
    2.1% (3)
    1:2 Реал Сосьедад
    2.1% (3)
    2:0 Жирона
    1.4% (2)
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