Для центрального матча тура маловато событий. Пачеко попробовал пробить на входе в штрафную, мяч полетел рядом с дальней штангой, но Гассанига полностью проконтролировал полет снаряда.

Готовится резервный арбитр поднять табличку с добавленным временем, совсем скоро узнаем, сколько компенсировал судья минут к первому тайму.

Четыре минуты добавляет судья! Сразу вспоминается длительная пауза с определением офсайда при первом голе хозяев.

Браис Мендес срывает атаку хозяев в центре поля и получает за это от арбитра желтую карточку.

Хозяева владеют мячом, пробуют вскрыть оборону через правый фланг, но Галан не дает себя обыграть, хорошее действие от защитника гостевой команды.

Перекатывают хозяева мяч в обороне, уже все хотят уйти на перерыв, только судья действует строго в рамках правил, дает доиграть добавленное время полностью.

Отправляет судья команды отдыхать! Первый тайм закончился со счетом 0:0. Увидели мы два гола, но оба мяча были отменены из-за офсайдов. Буквально пять-семь минут в середине тайма подвигались активно команды и на этом всё. Ждем более зрелищного футбола в тайме втором. Пока отдыхаем!

Успокоилась игра, после такого всплеска эмоций. Уже не летят хозяева вперед, а гости грамотно контролируют сферу, не давая сопернику шансов на быстрые выходы со своей половины поля.

Чуть больше десяти минут до перерыва, команды не форсируют события. Всё чаще мяч застревает в центре поля. Ждем новой волны взрывного футбола.

Свистят снова болельщики, это они реагируют на решение арбитра, который по их мнению совершил ошибку против любимой команды, но это всего лишь эмоции.

Пробую хозяева подобраться к штрафной соперника через левый фланг. Подача от Савио в район 11-ти метровой отметки не привела к успеху.

Разбивается игра на отрезке, слишком много нарушений правил ближе к перерыву, если в начале встрече по этому показателю гости были далеко впереди, то сейчас "Жирона" начинает набирать свои фолы.

Попробовал Гассанига сделать длинный заброс в район чужой штрафной, но он оказался неточным. Защитник скинул мяч на Ремиро. Теперь атаковать будут гости.

Субименди мягкую передачу исполнил к линии вратарской, но партнер его не понял и не пошел на мяч. Гассанига забирает сферу, а полузащитник лишь отмахнулся.

Игра совсем успокоилась. Ждут команды, когда судья отправит их в раздевалки, по-другому сложно оценить действия футболистов. Видимо, всё что хотели, то уже показали игроки.

Начинают постепенно не успевать гости за "Жироной". Всё больше моментов возникает у их ворот, пока голкипер отводит угрозы от своих ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! ЭРРЕРА! Савио классно на левом фланге продавил двух игроков обороны, отыгрался в стенку с Порту и подал на дальнюю штангу, где с вратарской Эррера вколотил мяч головой в сетку.

VAR вмешивается в игру, увидели положение вне игры у хозяев судьи, такой классный гол отменили. Так что матч продолжается, счет остается 0:0.

Болельщики освистали решение арбитра, но если посмотреть повтор, то можно отметить сразу три фазы момента, там в двух ситуациях было похоже на офсайд, а еще в одной Савио как будто нарушал правила.

Продолжают хозяева идти вперед. Не смутило их решение судьи. Снова Савио выходит на первый план, с линии штрафной попытался забить обводящим ударом, но сфера полетело слишком мимо.

После первых скучных минут матч заиграл новыми красками. Хозяева летят вперед, гости пытаются отвечать. Увидели мы и отмененный мяч.

Забивает Оярсабаль, но судья сразу отменяет мяч из-за положения вне игры. Андре Силва пробивал из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч в сторону, а первым на добивании был Оярсабаль.

Получил небольшое повреждение голкипер в моменте с голом. Снимает Гассанига правую перчатку, видимо, повреждение руки у вратаря.

Игра возобновляется, вратарь сможет продолжить игру. если возвращаться в момент с голом Оярсабаля, то там было минимальное вне игры.

Обменялись команды быстрыми голами, правда, не были они засчитаны, такие уж жесткие правила у игры в футбол. Пробуют гости владеть мячом, отдают игроки "Жироны" инициативу сопернику.

22' Классно разыграли хозяева угловой, нашли в центре штрафной Гарсию, тот пробивал в одно касание, но Ремиро снова спасает свою команду. Пять баллов за комбинацию получают игроки "Жироны".

21' Очередной срыв скоростной атаки хозяев. Туррьентес бьет сзади по ногам Савио. Первая желтая карточка в матче, такое не простил судья.

20' Если отбросить скоростные выходы хозяев из обороны, то в остальном не очень высокий темп в матче. Такой футбол на руку гостевой команде.

19' Хосе Мигель Гонсалес не доволен сейчас был действием своего защитника. Попытался Блинд сделать разрезающую передачу в атакующую линию, но она оказалась неточной. Кинул тренер бутылку на землю.

18' Убегает Гарсия в контратаку, снова останавливают его только с нарушением правил. Пока судья терпит, выдерживает линию, чтобы не закидать команды карточками.

16' Болельщики продолжают подходить, хотя по картинке полное ощущение, что свободных мест нет. Классный сезон проводят футболисты "Жироны", поэтому и стадион всегда полон.

15' Перехватывают хозяева инициативу. Пытаются они за счет быстрых переходов из оборону в атаку затерзать соперника. Пока через нарушения правил справляются гости.

14' Классно Цыганков обвел стенку, мяч летел точно в угол ворот, но Ремиро в прыжке спасает свою команду от пропущенного мяча. Первый момент в матче.

13' Нарушение правил в двух метрах от штрафной "Реала". Пачеко толкал в спину Цыганкова. Опасный штрафной у ворот гостей, голкипер выставляет стенку.

11' Совершают гости фол в центре поля, сорвали контратаку соперника, похоже это на желтую карточку, что подтверждают трибуны, а у судьи другое мнение.

10' Пока что команды обходятся без ударов по воротам, через левый фланг пытаются гости прорваться в штрафную соперника, но защита выдавливает их.

9' Хозяева пытаются использовать высокий прессинг, но игроки "Реала" неплохо выходят из-под него. Пробуют гости играть первым номером.

8' Падение в штрафной площади хозяев, но арбитр не планирует ставить пенальти, да и повтор говорит о том, что всё нормально было в эпизоде, без нарушений правил.

7' Хозяева играют по схеме с тремя нападающими, а гости используют одного игрока на острие атаки. Посмотрим чья возьмет. Пока без моментов у нас.

5' Пока что гости выглядят более активными на первых минутах матча. Контролируют они середину поля, но встреча только началась, рано делать какие-то выводы.

4' Арамбуру появляется на поле, а Одриосола, к сожалению, получил травму.

3' Сразу же повреждение получает игрок гостей. На поле появились врачи. Оказывают помощь Одриосоле. Показывают доктора, что нужна замена.

2' Болельщики заполнили трибуны полностью. Хотя не так много вмещают они: чуть меньше 15 тысяч зрителей могут посетить матч.