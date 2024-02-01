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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 41
Жирона 68.3% (28)
X 24.4% (10)
Реал Сосьедад 7.3% (3)
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Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Реал Сосьедад
2.26
3.60
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Жирона
Реал Сосьедад

История личных встреч

Жирона
Реал Сосьедад

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.64
Стуани Кристиан 7 0.32
Савио III 5 0.23
Цыганков Виктор 4 0.18
Мартин Иван 4 0.18
Эррера Янгель 4 0.18
Гарсия Алеш 3 0.14
Порту Кристиан 3 0.14
Давид Лопес 2 0.09
Фернандес Валери 2 0.09
Коуто Ян 1 0.05
Гутьеррес Мигель 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Гарсия Эрик 1 0.05
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.36
Кубо Такефуса 6 0.27
Субименди Мартин 4 0.18
Браис Мендес 3 0.14
Барренечеа Андер 3 0.14
Умар Садик 2 0.09
Фернандес Карлос 2 (1) 0.09
Мерино Микель 1 0.05
Ле Норман Робен 1 0.05
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 4 0
Эррера Янгель 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 7 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 6 0
Траоре Амари 5 0
Браис Мендес 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Пачеко Хон 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0

Результаты матчей

Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
6
Жирона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

22
17
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

30
14
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
8
27%
6
43%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
7
23%
3
21%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
7
58%
76-90

Забито

52
31
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
10%
5
16%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
13
25%
8
26%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
12%
8
26%
61-75
12
23%
5
16%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
5
20%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2

Результаты матчей

Жирона
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
4
7
6
5
2.5
3
8
4
7
3.5
2
9
3
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
17
5
13
9
1.5
7
15
9
13
2.5
5
17
7
15
3.5
2
20
3
19
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
4.
Барселона
 Заявка 22 14 5 3 44 - 29 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Жирона.
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    • Прогнозы 41
    Жирона 68.3% (28)
    X 24.4% (10)
    Реал Сосьедад 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.26
    3.60
    Реклама, ligastavok.ru
    3.55
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    Прогнозы на матч Жирона - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Жирона
    68.3% (28)
    Ничья
    24.4% (10)
    Реал Сосьедад
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    51.2% (21)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    3:2 Жирона
    4.9% (2)
    0:1 Реал Сосьедад
    4.9% (2)
    2:0 Жирона
    4.9% (2)
    1:0 Жирона
    4.9% (2)
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    Реал Сосьедад
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