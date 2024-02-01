Тур: 23. Стадион: Монтиливи.
Позже
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Жирона
Реал Сосьедад
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.64
|Стуани Кристиан
|7
|0.32
|Савио III
|5
|0.23
|Цыганков Виктор
|4
|0.18
|Мартин Иван
|4
|0.18
|Эррера Янгель
|4
|0.18
|Гарсия Алеш
|3
|0.14
|Порту Кристиан
|3
|0.14
|Давид Лопес
|2
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.09
|Коуто Ян
|1
|0.05
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Гарсия Эрик
|1
|0.05
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.36
|Кубо Такефуса
|6
|0.27
|Субименди Мартин
|4
|0.18
|Браис Мендес
|3
|0.14
|Барренечеа Андер
|3
|0.14
|Умар Садик
|2
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.05
|Ле Норман Робен
|1
|0.05
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Пачеко Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
6
Жирона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
22
17
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
30
14
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
8
27%
6
43%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
5
23%
2
12%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
7
58%
76-90
Забито
52
31
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
10%
5
16%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
13
25%
8
26%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
12%
8
26%
61-75
12
23%
5
16%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
5
20%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Результаты матчей
Жирона
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
47
65
38
47
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
38
38
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
175
139
715
913
517
715
220
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогнозы на матч Жирона - Реал Сосьедад
Исход игры
Жирона
68.3% (28)
Ничья
24.4% (10)
Реал Сосьедад
7.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
2:1 Жирона
51.2% (21)
1:1 Ничья
19.5% (8)
3:2 Жирона
4.9% (2)
0:1 Реал Сосьедад
4.9% (2)
2:0 Жирона
4.9% (2)
1:0 Жирона
4.9% (2)
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