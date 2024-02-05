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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Райо Вальекано
1:2
Перерыв
Севилья
0'
0:1
19' Гол
Эн-Несири Юссеф
1:1
29' Гол
Паласон Иси
37' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
1:2
45' Гол
Эн-Несири Юссеф
45' Желтая карточка
Акунья Маркос

Ход матча

19'
0:1
Эн-Несири Юссеф
29'
Паласон Иси
(Эспино Альфонсо)
1:1
37'
 
Берналь Исаак Ромеро
45'
1:2
Эн-Несири Юссеф
(Берналь Исаак Ромеро)
45'
 
Акунья Маркос

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 261 Количество передач 188
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 147
Райо Вальекано 34% (50)
X 47.6% (70)
Севилья 18.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
Севилья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
3
Чаваррия
Пеп
34
Камелло
Серхио
18
Гарсия
Альваро
Ривера
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
23
Маркан
Маркос
19
Акунья
Маркос
16
Навас
Хесус
5
Окампос
Лукас
18
Соу
Джибрил
42
Агум
Люсьен
24
Сумаре
Бубакари
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Райо Вальекано
4-4-2
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Севилья

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.89
1.38

Среднее время на гол

31
65

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 5 0.22
Паласон Иси 3 (2) 0.13
Камелло Серхио 2 0.09
Бебе Тьягу 2 (1) 0.09
Лопес Унаи 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.3
Окампос Лукас 3 (1) 0.13
Ракитич Иван 2 0.09
Лукебакио Доди 2 0.09
Берналь Исаак Ромеро 2 0.09
Ламела Эрик 2 0.09
Мир Рафа 2 0.09
Салас Кике 2 0.09
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Паласон Иси 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
9
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Севилья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

9
11
Райо Вальекано
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Севилья
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
12%
6
38%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Забито

21
27
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
2
10%
4
15%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
7
26%
76-90

Пропущено

26
36
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 18
2
8%
7
19%
1-15
2
8%
9
25%
16-30
6
23%
3
8%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
6
23%
3
8%
61-75
7
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3
Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3

Результаты матчей

Райо Вальекано
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
0:2
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 2:1 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 2:1 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 2:1 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Рефери не любит споров - именно за это Акунья Маркос сейчас получил желтую
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 58%, Севилья: 42%.
  • 50'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Навас Хесус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 48'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    Прогнозы 147
    Райо Вальекано 34% (50)
    X 47.6% (70)
    Севилья 18.4% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Севилья
    5.60
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    3.75
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    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Севилья

    Исход игры
    Райо Вальекано
    34% (50)
    Ничья
    47.6% (70)
    Севилья
    18.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (30)
    Меньше
    74.58% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (58)
    1:0 Райо Вальекано
    13.6% (20)
    2:1 Райо Вальекано
    10.9% (16)
    1:2 Севилья
    7.5% (11)
    0:2 Севилья
    2% (3)
    0:1 Севилья
    2% (3)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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