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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 12546 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Севилья
0'
0:1
19' Гол
Эн-Несири Юссеф
1:1
29' Гол
Паласон Иси
36' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
1:2
45' Гол
Эн-Несири Юссеф
45' Желтая карточка
Акунья Маркос
85' Желтая карточка
Межбри Ханнибал
90' Желтая карточка
Креспо Мигель
90' Желтая карточка
Димитриевски Столе
90'+7

Ход матча

19'
0:1
Эн-Несири Юссеф
29'
Паласон Иси
(Эспино Альфонсо)
1:1
36'
 
Берналь Исаак Ромеро
45'
1:2
Эн-Несири Юссеф
(Берналь Исаак Ромеро)
45'
 
Акунья Маркос
54'
 
Торрес Оливер
Соу Джибрил
54'
 
Ормиго Диего
Акунья Маркос
65'
Трехо Оскар
Чаваррия Пеп
 
65'
Рауль де Томас
Камелло Серхио
 
73'
Креспо Мигель
Лопес Унаи
 
76'
 
Педроса Адриа
Берналь Исаак Ромеро
76'
 
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
82'
 
Межбри Ханнибал
Агум Люсьен
85'
 
Межбри Ханнибал
86'
Де Фрутос Хорхе
Эспино Альфонсо
 
86'
Нтекья Ранди
Балью Иван
 
90'
Креспо Мигель
 
90'
Димитриевски Столе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 610 Количество передач 305
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 147
Райо Вальекано 34% (50)
X 47.6% (70)
Севилья 18.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
3
Чаваррия
Пеп
34
Камелло
Серхио
18
Гарсия
Альваро
Ривера
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
23
Маркан
Маркос
19
Акунья
Маркос
16
Навас
Хесус
5
Окампос
Лукас
18
Соу
Джибрил
42
Агум
Люсьен
24
Сумаре
Бубакари
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Райо Вальекано
4-4-2
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Севилья

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.89
1.38

Среднее время на гол

31
65

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 5 0.22
Паласон Иси 3 (2) 0.13
Камелло Серхио 2 0.09
Бебе Тьягу 2 (1) 0.09
Лопес Унаи 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.3
Окампос Лукас 3 (1) 0.13
Ракитич Иван 2 0.09
Лукебакио Доди 2 0.09
Берналь Исаак Ромеро 2 0.09
Ламела Эрик 2 0.09
Мир Рафа 2 0.09
Салас Кике 2 0.09
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Паласон Иси 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
9
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

9
11
Райо Вальекано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Севилья
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
6
35%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Забито

22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
9%
4
14%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
6
27%
7
24%
76-90

Пропущено

28
37
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
2
7%
7
19%
1-15
3
11%
10
27%
16-30
7
25%
3
8%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
7
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3
Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3

Результаты матчей

Райо Вальекано
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 147
    Райо Вальекано 34% (50)
    X 47.6% (70)
    Севилья 18.4% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Севилья

    Исход игры
    Райо Вальекано
    34% (50)
    Ничья
    47.6% (70)
    Севилья
    18.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (30)
    Меньше
    74.58% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (58)
    1:0 Райо Вальекано
    13.6% (20)
    2:1 Райо Вальекано
    10.9% (16)
    1:2 Севилья
    7.5% (11)
    0:2 Севилья
    2% (3)
    0:1 Севилья
    2% (3)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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