Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Рефери не любит споров - именно за это Акунья Маркос сейчас получил желтую

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф забивает с левой ноги!

45' Берналь Исаак Ромеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Окампос Лукас выиграл воздушное противоборство у Пеп Чаваррия.

45' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

44' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

43' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Агум Люсьен не смог попасть в створ ударом издали

41' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Оооо... вот это был удар! Эн-Несири Юссеф должен был забить с этой позиции.

40' Эн-Несири Юссеф пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски ловит мяч

39' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Берналь Исаак Ромеро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Матч возобновлен

33' Матч остановлен

33' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Севилья

32' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

31' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Паласон Иси забивает с левой ноги!

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

27' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

27' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Севилья

23' Пеп Чаваррия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Севилья

22' Эрнандес Аридане оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Эспино Альфонсо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Эрнандес Аридане плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

19' Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф из команды Севилья левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

19' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

19' Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Берналь Исаак Ромеро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Акунья Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

8' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лопес Унаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре