Тур: 23. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12546 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
1:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЭн-Несири Юссеф
1:1
29' ГолПаласон Иси
36' Желтая карточкаБерналь Исаак Ромеро
1:2
45' ГолЭн-Несири Юссеф
45' Желтая карточкаАкунья Маркос
85' Желтая карточкаМежбри Ханнибал
90' Желтая карточкаКреспо Мигель
90' Желтая карточкаДимитриевски Столе
90'+7
Ход матча
19'
0:1
29'
1:1
45'
45'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
610 Количество передач 305
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
42
Агум
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
-
Главный тренер: Рамос Джейми
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ормиго ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Севилья
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.89
1.38
Среднее время на гол
31
65
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.94
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.22
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.13
|Камелло Серхио
|2
|0.09
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.09
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.3
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.13
|Ракитич Иван
|2
|0.09
|Лукебакио Доди
|2
|0.09
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0.09
|Ламела Эрик
|2
|0.09
|Мир Рафа
|2
|0.09
|Салас Кике
|2
|0.09
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
9
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
9
11
Райо Вальекано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Севилья
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
6
35%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90
Забито
22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
9%
4
14%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
6
27%
7
24%
76-90
Пропущено
28
37
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
2
7%
7
19%
1-15
3
11%
10
27%
16-30
7
25%
3
8%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
7
25%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3
Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3
Результаты матчей
Райо Вальекано
Севилья
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
48
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
716
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|26 - 25
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|23
|2
|11
|10
|15 - 31
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Севилья
Исход игры
Райо Вальекано
34% (50)
Ничья
47.6% (70)
Севилья
18.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (30)
Меньше
74.58% (88)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
1:0 Райо Вальекано
13.6% (20)
2:1 Райо Вальекано
10.9% (16)
1:2 Севилья
7.5% (11)
0:2 Севилья
2% (3)
0:1 Севилья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!