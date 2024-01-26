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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Тоттенхэм
0:0
Второй тайм: 49'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 141
Тоттенхэм 9.9% (14)
X 12.1% (17)
Манчестер Сити 78% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
21
Кулушевски
Деян
22
Джонсон
Бреннан
16
Вернер
Тимо
9
Ришарлисон
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
52
Бобб
Оскар
19
Альварес
Хулиан
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

38 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
16 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

49
19

Голов в среднем за матч

2.33
1.12

Среднее время на гол

38
80

Всего голов

75
47

Голов в среднем за матч

1.97
1.24

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порро Педро 1 0.5
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 2 1
Альварес Хулиан 1 0.5
Доку Жереми 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0
Ковачич Матео 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Бриан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    49'
    После корнера продолжили манкунианцы атаковать вторым темпом и заработали аут на том же правом фланге. Пробиться в чужую штрафную гости прямо сейчас не могут.
  • Опасный момент
    48'
    Хулиан Альварес имеет опасный момент, который не реализует! Оскар Бобб с левого края штрафной закинул мяч к дальней штанге, а там Альварес заработал только угловой с подступов к вратарской площади.
  • 47'
    Кевин де Брёйне отправился на разминку. Наверное, где-то к рубежу часа игры выпустит его Хосеп Гвардиола на замену, чтобы тот решил исход матча.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. Не открыли счёт легитимно "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Англии. Отдохнём параллельно с футболистами четверть часа и вернёмся на второй тайм. 
  • 45'
    Игра возобновилась. "Манчестер Сити" крутит мяч вокруг да около чужой штрафной площадки. Тимо Вернер отрабатывает в обороне, выбивая сферу ногой в аут, чтобы владение не досталось Кайлу Уокеру.
  • Травма, повреждение
    45'
    Оказался сейчас на газоне игрок "Тоттенхэма" на своей половине поля. Это Бреннан Джонсон, которому локтем по голове заехал Йошко Гвардиол.
  • Опасный момент
    45'
    Оскар Бобб в контратаке "Манчестер Сити" принял заброс на левом углу чужой штрафной площадки и выполнил прострельную передачу, а набежавший Фил Фоден в противоборстве с Дестини Удоги не попал в ближний угол.
  • Дополнительное время
    45'
    +6 минут к первому тайму. И действительно у главного арбитра имелся повод добавить столько, так как была остановка для оказания технической помощи лайнсмену.
  • 44'
    Удалось "Тоттенхэму" отвести игру от своих ворот. Педро Порро с правого фланга пошёл со смещением и отдал низовую передачу на подступы к чужой штрафной Ришарлисону, однако ж точности не хватило.
  • Угловой
    43'
    После второго за короткое время углового аут достаётся "Манчестер Сити", поскольку мяч головой из своей штрафной площади за боковую линию выбивает Тимо Вернер.
  • Угловой
    42'
    Сразу три чужих удара заблокировали защитники "Тоттенхэма" в контратаке "Манчестер Сити". Последним из них был выстрел Оскара Бобба. В итоге - угловой, после которого гости заработали ещё один корнер.
  • 41'
    Тимо Вернеру удалось более-менее открыться на левом фланге, откуда он выполнил прострельную передачу, а попытка удара Ришарлисона с ближнего полуфланга была заблокирована.
  • 40'
    71 процент владения мячом у "Тоттенхэма" в последние пять минут матча. Соответственно, 29 процентов по этому показателю у "Манчестер Сити" на обозначенном отрезке.
  • 39'
    Лезут в нападение футболисты "Тоттенхэма", и неплохо лезут. Левым флангом. Правда, надёжные шлагбаумы там поставлены у "Манчестер Сити". Но хотя бы аут хозяева зарабатывают.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      В конце декабря "Манчестер Сити" ненадолго отлучался в Саудовскую Аравию, где выиграл клубный чемпионат мира. А когда брал свой последний трофей "Тоттенхэм"? Пора уже "шпорам" тоже что-нибудь выиграть.
    • Фол, нарушение
      37'
      Нарушение правил. Бернанду Силва мелко фолит на чужой половине поля. Не дают гости хозяевам свободно разыгрывать мяч на своей половине поля.
    • 36'
      Возобновилась наконец игра. Наверняка не меньше пяти минут теперь добавит главный арбитр матча к основному времени первого тайма.
    • 35'
      Для телезрителей тем временем крутят графический повтор отменённого гола Оскара Бобба, чтобы лишний раз доказать положение "вне игры" в том эпизоде.
    • 34'
      А затягивается пауза. Это одному из лайнсменов потребовалась посторонняя помощь. Порядка двух минут уже нет игры на поле. Такое тоже бывает.
    • Судья
      33'
      Помогают арбитру поправить амуницию, а то какие-то проблемы возникли у него с проводами. Поэтому игра ненамного приостановлена. Команды чуть отдохнуть могут.
    • 32'
      Ноль ударов по воротам у "Тоттенхэма" - соответственно, и ноль в створ. Шесть ударов по воротам у "Манчестер Сити" - и два из них в створ. Плюс что-то было заблокировано.
    • 31'
      Пробуют лондонцы контратаку. С правого фланга идёт заброс на линию штрафной площади в направлении Ришарлисона, но чётко действует на перехвате и опережает того Штефан Ортега.
    • 30'
      Прессингом "Манчестер Сити" не даёт расслабиться защитникам и вратарю "Тоттенхэма". Выбивает сейчас Гульермо Викарио под давлением мяч в левую от себя сторону в аут.
    • 29'
      А вот Кевин де Брёйне после травмы вернулся, играл и сегодня наверняка сыграет, только во втором тайме. Скорее всего, после перерыва Гвардиола уже выпустит его на замену.
    • 28'
      По-прежнему недоступен для игры за "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн. Уже больше месяца отсутствует из-за травмы норвежский супербомбардир "небесно-голубой" машины.
    • 27'
      Дестини Удоги в своей штрафной площади сначала опередил Фила Фодена, а затем подарил ему мяч, но всё-таки сумел оттеснить настырного соперника в сторону, откуда тот уже не смог обострить.
    • 26'
      Инициативу опять обрёл "Манчестер Сити". Недолгим был период несколько минут назад, когда "Тоттенхэм" контролировал мяч на чужой половине поля.
    • 25'
      Йошко Гвардиол разочаровал Хосепа Гвардиолу своей подачей с левого угла чужой штрафной площадки. Сорвался мяч с ноги у хорватского футболиста и полетел за пределы поля.
    • 24'
      Прямо сейчас в другом матче 1/16 финала Кубка встречаются "Челси" и "Астон Вилла". Там первый тайм уже приближается к концу, поскольку стартовый свисток был на 15 минут раньше.
    • Угловой
      23'
      Продолжается активность Микки ван де Вена в обороне "Тоттенхэма". Выбивает он мяч за лицевую линию, а Хулиан Альварес неудачно подаёт угловой с правого фланга - на голову сопернику.
    • 22'
      Фил Фоден отправлялся вперёд по левому флангу, однако не суждено ему было продвинуться слишком сильно, поскольку Микки ван де Вен в подкате вынес мяч за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      21'
      Родри на левом фланге в центральной трети поля уронил Кристиана Ромеро. Хозяева разыграли мяч и потеряли его, а Дестини Удоги здорово разрушил контратаку "Сити".
    • Угловой
      20'
      Второй угловой "Тоттенхэма" в матче. И снова с правого фланга. Деян Кулушевски выполняет со стандарта подачу в центр штрафной площади, а Натан Аке головой выбивает мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Пара фолов за минуту в середине поля. Против Родриго Бентанкура второе нарушение правил. Фолы достаточно мелкие, поэтому арбитр не показывает карточки.
    • Офсайд
      18'
      Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге около чужой штрафной площадки у "Манчестер Сити". Это забрался в офсайд Оскар Бобб.
    • 17'
      Йошко Гвардиол тормозит начало атаки "Тоттенхэма", на левом фланге чужой половины поля выбивая мяч за боковую линию. Это тоже такой прессинг.
    • 16'
      Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити", то есть команда Хосепа Гвардиолы защищает трофей. И вряд ли она собирается уступать его кому бы то ни было.
    • 15'
      Зато владение перешло к "шпорам". Продолжили лондонцы контролировать мяч вторым темпом после своего корнера. Поменялись в этом плане команды ролями.
    • Угловой
      14'
      Матео Ковачич напортачил на левом фланге обороны и привёз угловой удар у ворот "Манчестер Сити". Впрочем, ничего опасного на подаче корнера хозяева не организовали.
    • 13'
      Из-за пределов штрафной площади решается пробить Хулиан Альварес. Мяч направляется в сторону левого угла створа, где его надёжно забирает Гульермо Викарио.
    • Угловой
      12'
      Довели "небесно-голубые" дело до удара с линии штрафной площади. Матео Ковачич после короткого паса Родри прикладывался по воротам "Тоттенхэма", и мяч срикошетил от защитника "шпор" на угловой.
    • 11'
      Продолжают манкунианцы давление на чужую штрафную площадь, что возбуждает трибуны, которым это не нравится. Всё-таки львиная доля посетителей арены болеет за "Тоттенхэм".
    • 10'
      "Манчестер Сити" владеет инициативой на старте матча. Впрочем, вряд ли это является сюрпризом. Команда Пепа Гвардиолы славится такой манерой игры.
    • 9'
      Заброс с левого фланга следует у "Манчестер Сити" в область дальнего угла вратарской, где не удаётся в падении укротить непослушный мяч Бернарду Силве.
    • 8'
      Тревожный звоночек для "Тоттенхэма" прозвучал уже. "Шпоры" провалились на левом фланге обороны перед фиктивным голом Бобба. Когда они проваливались, офсайда ещё не было. Позволили Кайлу Уокеру прострелить оттуда.
    • Судья
      7'
      Видеоассистенты подтвердили решение судейской бригады в поле. Оскар Бобб бутсой находился в положении "вне игры" во время удара Фила Фодена, после которого Бобб сделал точное добивание.
    • Видеоповтор
      6'
      Работает система ВАР. Вымеряют видеоассистенты офсайдную линию, чтобы определить, было ли положение "вне игры" во время гола "Манчестер Сити".
    • Офсайд
      5'
      ГОЛ! 0:1! Но офсайд! Оскар Бобб добил мяч в сетку с близкого расстояния после удара Фила Фодена, который был отражён Гульермо Викарио. Поэтому счёт 0:0.
    • 4'
      Тимо Вернер на левом фланге в центральной трети поля подставляет ногу под мяч, чтобы тот ушёл в аут. В какой-то степени оборонительная работа тоже.
    • 3'
      Правда, сейчас как раз в середине поля владеет мячом "Манчестер Сити". Но нельзя же всё время играть высоко и прессинговать соперников у чужой штрафной площадки.
    • 2'
      Довольно резвое начало встречи, хоть и без опасных моментов. Но это не унылое перекатывание мяча в середине поля.
    • 1'
      "Тоттенхэм" играет в белой форме, тогда как у "Манчестер Сити" тёмная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    10.4% (15)
    Ничья
    11.8% (17)
    Манчестер Сити
    77.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.07% (95)
    Меньше
    15.93% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    92.92% (105)
    Нет
    7.08% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    45.8% (66)
    2:3 Манчестер Сити
    8.3% (12)
    1:1 Ничья
    6.9% (10)
    0:1 Манчестер Сити
    4.2% (6)
    2:1 Тоттенхэм
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:3 Манчестер Сити
    2.8% (4)
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