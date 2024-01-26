Кевин де Брёйне отправился на разминку. Наверное, где-то к рубежу часа игры выпустит его Хосеп Гвардиола на замену, чтобы тот решил исход матча.

Хулиан Альварес имеет опасный момент, который не реализует! Оскар Бобб с левого края штрафной закинул мяч к дальней штанге, а там Альварес заработал только угловой с подступов к вратарской площади.

После корнера продолжили манкунианцы атаковать вторым темпом и заработали аут на том же правом фланге. Пробиться в чужую штрафную гости прямо сейчас не могут.

Оказался сейчас на газоне игрок "Тоттенхэма" на своей половине поля. Это Бреннан Джонсон, которому локтем по голове заехал Йошко Гвардиол.

Игра возобновилась. "Манчестер Сити" крутит мяч вокруг да около чужой штрафной площадки. Тимо Вернер отрабатывает в обороне, выбивая сферу ногой в аут, чтобы владение не досталось Кайлу Уокеру.

Свисток на перерыв. 0:0. Не открыли счёт легитимно "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Англии. Отдохнём параллельно с футболистами четверть часа и вернёмся на второй тайм.

Лезут в нападение футболисты "Тоттенхэма", и неплохо лезут. Левым флангом. Правда, надёжные шлагбаумы там поставлены у "Манчестер Сити". Но хотя бы аут хозяева зарабатывают.

71 процент владения мячом у "Тоттенхэма" в последние пять минут матча. Соответственно, 29 процентов по этому показателю у "Манчестер Сити" на обозначенном отрезке.

Тимо Вернеру удалось более-менее открыться на левом фланге, откуда он выполнил прострельную передачу, а попытка удара Ришарлисона с ближнего полуфланга была заблокирована.

Сразу три чужих удара заблокировали защитники "Тоттенхэма" в контратаке "Манчестер Сити". Последним из них был выстрел Оскара Бобба. В итоге - угловой, после которого гости заработали ещё один корнер.

После второго за короткое время углового аут достаётся "Манчестер Сити", поскольку мяч головой из своей штрафной площади за боковую линию выбивает Тимо Вернер.

Удалось "Тоттенхэму" отвести игру от своих ворот. Педро Порро с правого фланга пошёл со смещением и отдал низовую передачу на подступы к чужой штрафной Ришарлисону, однако ж точности не хватило.

+6 минут к первому тайму. И действительно у главного арбитра имелся повод добавить столько, так как была остановка для оказания технической помощи лайнсмену.

Оскар Бобб в контратаке "Манчестер Сити" принял заброс на левом углу чужой штрафной площадки и выполнил прострельную передачу, а набежавший Фил Фоден в противоборстве с Дестини Удоги не попал в ближний угол.

А вот Кевин де Брёйне после травмы вернулся, играл и сегодня наверняка сыграет, только во втором тайме. Скорее всего, после перерыва Гвардиола уже выпустит его на замену.

Прессингом "Манчестер Сити" не даёт расслабиться защитникам и вратарю "Тоттенхэма". Выбивает сейчас Гульермо Викарио под давлением мяч в левую от себя сторону в аут.

Пробуют лондонцы контратаку. С правого фланга идёт заброс на линию штрафной площади в направлении Ришарлисона, но чётко действует на перехвате и опережает того Штефан Ортега.

Ноль ударов по воротам у "Тоттенхэма" - соответственно, и ноль в створ. Шесть ударов по воротам у "Манчестер Сити" - и два из них в створ. Плюс что-то было заблокировано.

Помогают арбитру поправить амуницию, а то какие-то проблемы возникли у него с проводами. Поэтому игра ненамного приостановлена. Команды чуть отдохнуть могут.

А затягивается пауза. Это одному из лайнсменов потребовалась посторонняя помощь. Порядка двух минут уже нет игры на поле. Такое тоже бывает.

Для телезрителей тем временем крутят графический повтор отменённого гола Оскара Бобба, чтобы лишний раз доказать положение "вне игры" в том эпизоде.

Возобновилась наконец игра. Наверняка не меньше пяти минут теперь добавит главный арбитр матча к основному времени первого тайма.

Нарушение правил. Бернанду Силва мелко фолит на чужой половине поля. Не дают гости хозяевам свободно разыгрывать мяч на своей половине поля.

В конце декабря "Манчестер Сити" ненадолго отлучался в Саудовскую Аравию, где выиграл клубный чемпионат мира. А когда брал свой последний трофей "Тоттенхэм"? Пора уже "шпорам" тоже что-нибудь выиграть.

28' По-прежнему недоступен для игры за "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн. Уже больше месяца отсутствует из-за травмы норвежский супербомбардир "небесно-голубой" машины.

27' Дестини Удоги в своей штрафной площади сначала опередил Фила Фодена, а затем подарил ему мяч, но всё-таки сумел оттеснить настырного соперника в сторону, откуда тот уже не смог обострить.

26' Инициативу опять обрёл "Манчестер Сити". Недолгим был период несколько минут назад, когда "Тоттенхэм" контролировал мяч на чужой половине поля.

25' Йошко Гвардиол разочаровал Хосепа Гвардиолу своей подачей с левого угла чужой штрафной площадки. Сорвался мяч с ноги у хорватского футболиста и полетел за пределы поля.

24' Прямо сейчас в другом матче 1/16 финала Кубка встречаются "Челси" и "Астон Вилла". Там первый тайм уже приближается к концу, поскольку стартовый свисток был на 15 минут раньше.

23' Продолжается активность Микки ван де Вена в обороне "Тоттенхэма". Выбивает он мяч за лицевую линию, а Хулиан Альварес неудачно подаёт угловой с правого фланга - на голову сопернику.

22' Фил Фоден отправлялся вперёд по левому флангу, однако не суждено ему было продвинуться слишком сильно, поскольку Микки ван де Вен в подкате вынес мяч за боковую линию.

21' Родри на левом фланге в центральной трети поля уронил Кристиана Ромеро. Хозяева разыграли мяч и потеряли его, а Дестини Удоги здорово разрушил контратаку "Сити".

20' Второй угловой "Тоттенхэма" в матче. И снова с правого фланга. Деян Кулушевски выполняет со стандарта подачу в центр штрафной площади, а Натан Аке головой выбивает мяч.

19' Пара фолов за минуту в середине поля. Против Родриго Бентанкура второе нарушение правил. Фолы достаточно мелкие, поэтому арбитр не показывает карточки.

18' Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге около чужой штрафной площадки у "Манчестер Сити". Это забрался в офсайд Оскар Бобб.

17' Йошко Гвардиол тормозит начало атаки "Тоттенхэма", на левом фланге чужой половины поля выбивая мяч за боковую линию. Это тоже такой прессинг.

16' Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити", то есть команда Хосепа Гвардиолы защищает трофей. И вряд ли она собирается уступать его кому бы то ни было.

15' Зато владение перешло к "шпорам". Продолжили лондонцы контролировать мяч вторым темпом после своего корнера. Поменялись в этом плане команды ролями.

14' Матео Ковачич напортачил на левом фланге обороны и привёз угловой удар у ворот "Манчестер Сити". Впрочем, ничего опасного на подаче корнера хозяева не организовали.

13' Из-за пределов штрафной площади решается пробить Хулиан Альварес. Мяч направляется в сторону левого угла створа, где его надёжно забирает Гульермо Викарио.

12' Довели "небесно-голубые" дело до удара с линии штрафной площади. Матео Ковачич после короткого паса Родри прикладывался по воротам "Тоттенхэма", и мяч срикошетил от защитника "шпор" на угловой.

11' Продолжают манкунианцы давление на чужую штрафную площадь, что возбуждает трибуны, которым это не нравится. Всё-таки львиная доля посетителей арены болеет за "Тоттенхэм".

10' "Манчестер Сити" владеет инициативой на старте матча. Впрочем, вряд ли это является сюрпризом. Команда Пепа Гвардиолы славится такой манерой игры.

9' Заброс с левого фланга следует у "Манчестер Сити" в область дальнего угла вратарской, где не удаётся в падении укротить непослушный мяч Бернарду Силве.

8' Тревожный звоночек для "Тоттенхэма" прозвучал уже. "Шпоры" провалились на левом фланге обороны перед фиктивным голом Бобба. Когда они проваливались, офсайда ещё не было. Позволили Кайлу Уокеру прострелить оттуда.

7' Видеоассистенты подтвердили решение судейской бригады в поле. Оскар Бобб бутсой находился в положении "вне игры" во время удара Фила Фодена, после которого Бобб сделал точное добивание.

6' Работает система ВАР. Вымеряют видеоассистенты офсайдную линию, чтобы определить, было ли положение "вне игры" во время гола "Манчестер Сити".

5' ГОЛ! 0:1! Но офсайд! Оскар Бобб добил мяч в сетку с близкого расстояния после удара Фила Фодена, который был отражён Гульермо Викарио. Поэтому счёт 0:0.

4' Тимо Вернер на левом фланге в центральной трети поля подставляет ногу под мяч, чтобы тот ушёл в аут. В какой-то степени оборонительная работа тоже.

3' Правда, сейчас как раз в середине поля владеет мячом "Манчестер Сити". Но нельзя же всё время играть высоко и прессинговать соперников у чужой штрафной площадки.

2' Довольно резвое начало встречи, хоть и без опасных моментов. Но это не унылое перекатывание мяча в середине поля.

1' "Тоттенхэм" играет в белой форме, тогда как у "Манчестер Сити" тёмная экипировка.