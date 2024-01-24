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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 43
Тоттенхэм 7% (3)
X 14% (6)
Манчестер Сити 79.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

38 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
16 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

49
19

Голов в среднем за матч

2.33
1.12

Среднее время на гол

38
80

Всего голов

75
47

Голов в среднем за матч

1.97
1.24

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порро Педро 1 1
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 2 2
Альварес Хулиан 1 1
Доку Жереми 1 1
Де Брёйне Кевин 0 0
Ковачич Матео 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Бриан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
Борнмут
Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
1/4 финала
?
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?
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?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Ньюпорт Льюис Пайн 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 43
    Тоттенхэм 7% (3)
    X 14% (6)
    Манчестер Сити 79.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.10
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    4.50
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    4.20
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    7% (3)
    Ничья
    14% (6)
    Манчестер Сити
    79.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.95% (34)
    Меньше
    19.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    58.1% (25)
    2:3 Манчестер Сити
    11.6% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
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