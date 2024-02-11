Тур: 4.
0:3
Конец матча
0'
0:1
22' ГолБорха Мигель
31' Желтая карточкаЭррера Марсело II
0:2
35' ГолФернандес Игнасио
0:3
40' ГолЭррера Марсело II
62' Желтая карточкаNicolas Dematei
80' Желтая карточкаФонсека Николас
88' Желтая карточкаNahuel Iribarren
90'+6
Ход матча
22'
0:1
35'
40'
62'
80'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Walter
Acuna
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Walter AcunaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Лейва ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|1.5
|Колидио Факундо
|2
|0.5
|Фернандес Игнасио
|1
|0.25
|Эррера Марсело II
|1
|0.25
|Руберто Агустин
|1
|0.25
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Milton Aaron Celiz
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|William Machado
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|3
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|3