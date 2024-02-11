  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Сентраль Кордоба СдЕ
1:0
Второй тайм: 45'
Сармьенто
0'
1:0
25' Гол
Tomas Molina
27' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
1:0
41' Не забитый пенальти
Лисандро Лопес

Ход матча

25'
Tomas Molina
(Rodrigo Atencio)
1:0
27'
 
Инсаурральде Хуан
41'
1:0
Лисандро Лопес
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Сармьенто
3.25
4.30
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
34
Andres
Mehring
30
Pablo
Minissale
5
Dardo
Federico
Miloc
6
Sebastian
Valdez
4
Fernando
Torrent
8
Калински
Энсо
29
Гарсия
Мануэль
23
Rodrigo
Atencio
24
Santiago
Laquidain
14
Tomas
Molina
90
Florian
Monzon
22
Fernando
Monetti
32
Franco
Paredes
15
Diego
Calcaterra
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
6
Годой
Фернандо
8
Маури
Хосе
10
Sergio
Quiroga
7
Лисандро
Лопес
III
18
Моралес
Иван
Сентраль Кордоба СдЕ
3-5-2
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 1 0.25
Rodrigo Atencio 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.25
Маури Хосе 1 0.25
Инсаурральде Хуан 1 0.25
Joaquin Gho 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 2 0
Sebastian Valdez 2 0
Thiago Nuss 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Годой Матиас 1 0
Florian Monzon 1 0
Rodrigo Atencio 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 2 0
Diego Calcaterra 2 0
Годой Фернандо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Alfredo Amarilla 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Годой Крус
 0:0 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
11.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
12.
Сармьенто
 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Бельграно
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сармьенто
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Годой Крус
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сармьенто
 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Сармьенто
3.25
4.30
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сармьенто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный