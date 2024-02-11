Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 45'
0'
1:0
25' ГолTomas Molina
27' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
1:0
41' Не забитый пенальтиЛисандро Лопес
Ход матча
25'
1:0
41'
1:0
14
Tomas
Molina
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.25
Среднее время на гол
270
72
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
210
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|1
|0.25
|Rodrigo Atencio
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.25
|Маури Хосе
|1
|0.25
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.25
|Joaquin Gho
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Thiago Nuss
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Diego Calcaterra
|2
|0
|Годой Фернандо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3