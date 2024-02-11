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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Ланус
1:0
Перерыв
Платенсе
0'
3' Желтая карточка
Braian Rivero
1:0
6' Гол
Пенья Фелипе
7' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
8' Желтая карточка
Пенья Фелипе
22' Желтая карточка
Gaston Suso
30' Желтая карточка
Муньос Эсекьель

Ход матча

3'
 
Braian Rivero
6'
Пенья Фелипе
1:0
7'
 
Ronaldo Martinez
8'
Пенья Фелипе
 
16'
 
Ciro Rius
Raul Lozano
22'
 
Gaston Suso
30'
Муньос Эсекьель
 
32'
 
Lisandro Sebastian Montenegro
Ciro Rius
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
2
Муньос
Эсекьель
6
Brian
Abel
Luciatti
22
Julio
Soler
17
Agustin
Rodriguez
5
Пенья
Фелипе
15
Raul
Loaiza
10
Морено
Марселино
18
Leandro
Diaz
III
9
Walter
Bou
31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
22
Raul
Lozano
18
Sasha
Marcich
11
Luciano
Ferreyra
21
Ivan
Gomez
23
Braian
Rivero
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
Ланус
4-4-2
Платенсе
5-4-1

История личных встреч

Ланус
Платенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 2 0.5
Пенья Фелипе 1 0.25
Jonathan Torres 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Hachen 1 0.25
Ronaldo Martinez 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 2 0
Braian Aguirre 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Nery Dominguez 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Raul Loaiza 1 0
Luciano Boggio 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ronaldo Martinez 2 0
Braian Rivero 2 0
Gaston Suso 2 0
Ivan Gomez 1 0
Raul Lozano 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Платенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1
Платенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0
Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1

Результаты матчей

Ланус
Платенсе

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ланус
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ланус
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Платенсе
 0:1 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 1:0 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Платенсе
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Годой Крус Конечни Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Ривер Плейт Фонсека Николас 3
Весь список
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