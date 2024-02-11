Тур: 4.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
0:1
61' ГолTomas Badaloni
82' Желтая карточкаTomas Pozzo
90' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
90'+8
Ход матча
61'
0:1
82'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Рейна
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Бельграно
Годой Крус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.86
Среднее время на гол
81
48
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
80
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|1
|0.25
|Гарсия Ариэль
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|3 (1)
|0.75
|Hernan Lopez
|1
|0.25
|Tomas Badaloni
|1
|0.25
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринага Хуан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez3
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Годой Крус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2
Результаты матчей
Бельграно
Годой Крус
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Thiago Nuss
|3