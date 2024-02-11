  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Бельграно
0:1
Конец матча
Годой Крус
0'
12' Желтая карточка
Факундо-Томас Киньон
0:1
61' Гол
Tomas Badaloni
82' Желтая карточка
Tomas Pozzo
90' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
90'+8
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
13
Мерьяно
Николас
40
Морено
Матиас
33
Дельгадо
Рафаэль
5
Лонго
Сантьяго
23
Факундо-Томас
Киньон
11
Рейна
Брайан
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
15
Гарсия
Ариэль
9
Пассерини
Лукас
1
Franco
Petroli
32
Manuel
Guillen
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
13
Nicolas
Fernandez3
25
Vicente
Poggi
28
Marcos
Montiel
39
Valentin
Burgoa
9
Silvio
Ulariaga
34
Tomas
Badaloni
Бельграно
4-2-3-1
Годой Крус
4-3-1-2

История личных встреч

Бельграно
Годой Крус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
3:1
К
0:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:5
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
1:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.86

Среднее время на гол

81
48

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.06
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
80

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 1 0.25
Гарсия Ариэль 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 3 (1) 0.75
Hernan Lopez 1 0.25
Tomas Badaloni 1 0.25
Nicolas Fernandez3 0 0
Tomas Pozzo 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринага Хуан 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Fernandez3 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Federico Rasmussen 1 0
Lucas Arce 1 0
Silvio Ulariaga 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Годой Крус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2

Результаты матчей

Бельграно
Годой Крус

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Годой Крус Конечни Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Сентраль Кордоба СдЕ Thiago Nuss 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Факундо-Томас Киньон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бельграно 0:1 Годой Крус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный