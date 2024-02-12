Тур: 20. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Рачковски Павел
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаШелига Бартош
26' Желтая карточкаТехан Кай
34' Желтая карточкаJedrzej Zajac
1:0
36' ГолХофмейстер Йоав
1:1
45' ГолБалик Гусейн
52' Желтая карточкаГодиньо Маркус
62' Желтая карточкаJakub Letniowski
2:1
90' ГолDaniel Trejo
90' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
90'+7
Ход матча
15'
26'
34'
36'
1:0
45'
1:1
52'
62'
69'
90'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
99
Арндт
Давид
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Корона Кельце
ЛКС Лодзь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.21
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.16
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.16
|Дякону Роналдо
|3
|0.16
|Шикавка Евгений
|2
|0.11
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Затор Доминик
|1
|0.05
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.05
|Milos Trojak
|1
|0.05
|Daniel Trejo
|1
|0.05
|Jakub Konstantyn
|1
|0.05
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|3
|0.16
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.16
|Engjell Hoti
|2
|0.11
|Stipe Juric
|2
|0.11
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|4
|0
|Годиньо Маркус
|4
|0
|Хофмейстер Йоав
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Техан Кай
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
5
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
5
10
Корона Кельце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
68% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
ЛКС Лодзь
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Пропущено
21
37
6 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
0
0%
7
19%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
3
8%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
7
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0
Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1
ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1
Результаты матчей
Корона Кельце
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
45
37
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
45
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
109
514
316
217
118
118
118
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (6)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8