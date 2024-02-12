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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Корона Кельце
2:1
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
15' Желтая карточка
Шелига Бартош
26' Желтая карточка
Техан Кай
34' Желтая карточка
Jedrzej Zajac
1:0
36' Гол
Хофмейстер Йоав
1:1
45' Гол
Балик Гусейн
52' Желтая карточка
Годиньо Маркус
62' Желтая карточка
Jakub Letniowski
2:1
90' Гол
Daniel Trejo
90' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
90'+7
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
94
Квецень
Бартош
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
28
Годиньо
Маркус
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
99
Арндт
Давид
26
Шелига
Бартош
4
Мамедов
Рахиль
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
27
Jakub
Letniowski
14
Michal
Mokrzycki
19
Jedrzej
Zajac
16
Рамирес
Даниэль
70
Балик
Гусейн
9
Техан
Кай
Корона Кельце
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
ЛКС Лодзь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ТМС
2:4
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.21
Ноно Давид 3 (2) 0.16
Далмау Адриан 3 (1) 0.16
Дякону Роналдо 3 0.16
Шикавка Евгений 2 0.11
Чижички Матеуш 1 0.05
Затор Доминик 1 0.05
Хофмейстер Йоав 1 0.05
Milos Trojak 1 0.05
Daniel Trejo 1 0.05
Jakub Konstantyn 1 0.05
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 3 0.16
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.16
Engjell Hoti 2 0.11
Stipe Juric 2 0.11
Балик Гусейн 1 0.05
Piotr Janczukowicz 1 0.05
Тутышкинас Артемиюс 1 0.05
Jedrzej Zajac 1 0.05
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Годиньо Маркус 4 0
Хофмейстер Йоав 4 0
Квецень Бартош 3 0
Martin Remacle 3 0
Такач Далибор 3 0
Малярчик Петр 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 5 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Техан Кай 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
5
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

5
10
Корона Кельце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
68% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
ЛКС Лодзь
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
36%
4
27%
76-90

Пропущено

21
37
6 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
0
0%
7
19%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
3
8%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
7
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0
Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1
ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1

Результаты матчей

Корона Кельце
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
9
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
9
5
14
1.5
3
16
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 20 12 5 3 48 - 28 41
2.
Шленск Вроцлав
 20 12 5 3 31 - 16 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Погонь Щецин
 20 10 3 7 35 - 23 33
6.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 10 5 3 2 15 - 8 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 10 6 1 3 14 - 5 19
3.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (6)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Техан Кай сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Балик Гусейн бьет в цель!
    • 36'
      Г О О О О Л - Хофмейстер Йоав бьет в цель!
    • 34'
      Jedrzej Zajac получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Техан Кай получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Шелига Бартош получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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