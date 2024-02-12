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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Ювентус
0:1
Первый тайм: 30'
Удинезе
0'
10' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
0:1
25' Гол
Хианетти Лаутаро

Ход матча

10'
 
Эхизибуэ Кингсли
25'
0:1
Хианетти Лаутаро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 162
Ювентус 96.9% (157)
X 1.2% (2)
Удинезе 1.9% (3)
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Ювентус
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
22
Веа
Тимоти
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
27
Камбьясо
Андреа
14
Милик
Аркадиуш
7
Кьеза
Федерико
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
30
Хианетти
Лаутаро
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
33
Земура
Джордан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Ювентус
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Ювентус
Удинезе

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
29.2%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
4.2%
16.6%
19 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

72.7%
12.1%
15.2%
24 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

2.13
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 12 (1) 0.5
Кьеза Федерико 6 (1) 0.25
Рабио Адриен 3 0.13
Гатти Федерико 3 0.13
Милик Аркадиуш 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Локателли Мануэль 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Ругани Даниэле 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.25
Товен Флорьян 4 (1) 0.17
Самарджич Лазар 3 0.13
Перейра Роберто 3 (1) 0.13
Уолас Соуза 2 0.08
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Саррага Ойер 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Влахович Душан 4 0
Бремер Глейсон 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Товен Флорьян 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Уолас Соуза 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7
Ювентус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

17
11
Ювентус
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
60%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
4
29%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
1
5%
5
36%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
5
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
25%
9
45%
76-90

Забито

37
22
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
6
16%
1
5%
1-15
5
14%
4
18%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
7
19%
7
32%
46-60
6
16%
5
23%
61-75
10
27%
2
9%
76-90

Пропущено

13
38
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
1
8%
3
8%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
3
23%
11
29%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
15
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2
Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Удинезе

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
5
7
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
5
1.5
1
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
6
17
4
19
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 0:1 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 1:0 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 0:1 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 1:0 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 0:1 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 1:0 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    29'
    Камбьясо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля после передачи от Кьезы, далее Андреа выполнил прострел в центр вратарской, Милик подставил ногу, но не смог направить мяч в створ. 
  • 28'
    Гатти с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Окойе сыграл надёжно и намертво поймал его. 
  • 27'
    Очень интересно складываются события на поле в Турине сегодня. Теперь уже "Ювентусу" нужно будет добавлять в атаке. 
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Джанетти!!! Самарджич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, удар головой по воротам в исполнении Кристенсена был блокирован, но затем у линии вратарской удачно отскок подкараулил Джанетти, который не оставил шансов обороне "Ювентуса". 
  • Фол, нарушение
    25'
    Сандро на правом фланге нарушил правила против Эхизибуэ. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту. 
  • 24'
    Веа под давлением соперника с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    23'
    Кьеза с углового выполнил подачу во вратарскую, игроки "Удинезе" сыграли очень внимательно и не позволили футболистам "Ювентуса" завершить момент ударом по воротам. 
  • 22'
    Кьеза с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской на Милика, Окойе сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч на угловой. 
  • 21'
    Камбьясо совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу и тем самым Андреа едва не позволил сопернику провести контратаку. 
  • 20'
    Кьеза от левого угла штрафной площади выполнил неудачный заброс к линии вратарской, Окойе грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 19'
    "Ювентус" на данный момент полностью перехватил контроль над мячом, но всё же дальше центра поля пока что продвинуться туринскому клубу тяжеловато из-за плотной обороны соперника.
  • 18'
    Гатти в завершении массированной атаки "Ювентуса" от линии штрафной площади из центра в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    17'
    Товен разыграл корнер с Самарджичем на этот раз, далее Лазар с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    16'
    Угловой на этот раз заработал "Удинезе" уже сам. Ловрич разыграл корнер с Товеном, далее подключился на левом фланге Самарджич, Сандин всё же сам выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио в итоге не стал рисковать и сыграв не очень удачно отправил мяч на повторный корнер. 
  • Угловой
    15'
    Кьеза с углового выполнил подачу в центр вратарской, Окойе сыграл на выходе и в борьбе с Миликом, как казалось, кулаком выбил мяч на повторный корнер, но Розарио Абиссо показал, что будет удар от ворот. 
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    • 14'
      Кьеза и Милик активно поработали на левом углу штрафной площади "Удинезе" и в итоге заработали угловой для своей команды. 
    • 13'
      Кьеза с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Пересу теперь уже досталось в игровом эпизоде на своей половине поля от Кьезы. Защитник "Удинезе" немного полежал на газоне, но затем Неуэн показал, что он готов играть дальше. 
    • Желтая карточка
      11'
      Полузащитник "Удинезе" Кингсли Эхизибуэ получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кьезы. 
    • Угловой
      10'
      Угловой у ворот "Ювентуса". Последовала подача к дальнему углу вратарской в исполнении Ловрича, Рабио выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 9'
      Камбьясо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил на исполнение в дальний угол ворот, Окойе хорошо видел момент и намертво поймал мяч в прыжке. 
    • 8'
      Кьеза чуть ранее головой на левом углу штрафной площади головой сбросил мяч к ближнему углу вратарской, Камбьясо в касание пробросил мяч мимо Окойе, который играл на выходе, но защитники "Удинезе" во вратарской успешно подстраховали своего голкипера. 
    • 7'
      Рабио теперь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Удинезе" сыграли немного сумбурно, но всё же смогли отбиться. 
    • 6'
      Камбьясо совершил проход по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел высоковато для Маккенни. 
    • 5'
      Достаточно много ошибок у футболистов "Удинезе" при передачах вперёд на старте матча, видимо гости ещё и испытывают мандраж. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Локателли в центре поля нарушил правила против Лукка. "Удинезе" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      "Удинезе" сразу же выстроился для игры от обороны, как-то иначе действовать против "Ювентуса" в Турине столь скромному клубу конечно же затруднительно. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Рабио вместе с партнёрами по команде сразу же отправился в высокий прессинг, но в итоге Адриен нарушил правила против Ловрича. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентус" должен по большому счёту без особого труда брать три очка в матче против очень среднего соперника. Главное для туринского клуба избежать недооценки нестабильного "Удинезе", который всё же временами может показать относительно неплохой футбол. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Удинезе

    Исход игры
    Ювентус
    96.9% (158)
    Ничья
    1.2% (2)
    Удинезе
    1.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.51% (46)
    Меньше
    63.49% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    25.4% (32)
    Нет
    74.6% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    44.2% (72)
    2:1 Ювентус
    14.1% (23)
    3:0 Ювентус
    8.6% (14)
    3:1 Ювентус
    5.5% (9)
    1:0 Ювентус
    4.9% (8)
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    Ювентус
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