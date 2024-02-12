Кьеза с углового выполнил подачу во вратарскую, игроки "Удинезе" сыграли очень внимательно и не позволили футболистам "Ювентуса" завершить момент ударом по воротам.

Веа под давлением соперника с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Сандро на правом фланге нарушил правила против Эхизибуэ. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Джанетти!!! Самарджич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, удар головой по воротам в исполнении Кристенсена был блокирован, но затем у линии вратарской удачно отскок подкараулил Джанетти, который не оставил шансов обороне "Ювентуса".

Очень интересно складываются события на поле в Турине сегодня. Теперь уже "Ювентусу" нужно будет добавлять в атаке.

Гатти с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Окойе сыграл надёжно и намертво поймал его.

Камбьясо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля после передачи от Кьезы, далее Андреа выполнил прострел в центр вратарской, Милик подставил ногу, но не смог направить мяч в створ.

22' Кьеза с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской на Милика, Окойе сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч на угловой.

21' Камбьясо совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу и тем самым Андреа едва не позволил сопернику провести контратаку.

20' Кьеза от левого угла штрафной площади выполнил неудачный заброс к линии вратарской, Окойе грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' "Ювентус" на данный момент полностью перехватил контроль над мячом, но всё же дальше центра поля пока что продвинуться туринскому клубу тяжеловато из-за плотной обороны соперника.

18' Гатти в завершении массированной атаки "Ювентуса" от линии штрафной площади из центра в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

17' Товен разыграл корнер с Самарджичем на этот раз, далее Лазар с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Угловой на этот раз заработал "Удинезе" уже сам. Ловрич разыграл корнер с Товеном, далее подключился на левом фланге Самарджич, Сандин всё же сам выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио в итоге не стал рисковать и сыграв не очень удачно отправил мяч на повторный корнер.