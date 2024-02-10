Тур: 24. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Абиссо Росарио
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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История личных встреч
Ювентус
Удинезе
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
29.2%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
4.2%
16.6%
19 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
72.7%
12.1%
15.2%
24 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
2.13
2.06
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|12 (1)
|0.52
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.26
|Рабио Адриен
|3
|0.13
|Гатти Федерико
|3
|0.13
|Милик Аркадиуш
|2
|0.09
|Бремер Глейсон
|2
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Локателли Мануэль
|1
|0.04
|Айлинг Самуэль
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Миретти Фабио
|1
|0.04
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|Йылдыз Кенан
|1
|0.04
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.26
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.17
|Самарджич Лазар
|3
|0.13
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.13
|Уолас Соуза
|2
|0.09
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Влахович Душан
|4
|0
|Бремер Глейсон
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|7
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Товен Флорьян
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Уолас Соуза
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Ювентус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
17
11
Ювентус
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
60%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
4
29%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
1
5%
5
36%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
5
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
25%
9
45%
76-90
Забито
37
22
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
6
16%
1
5%
1-15
5
14%
4
18%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
7
19%
7
32%
46-60
6
16%
5
23%
61-75
10
27%
2
9%
76-90
Пропущено
13
38
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
1
8%
3
8%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
3
23%
11
29%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
15
39%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2
Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2
Результаты матчей
Ювентус
Удинезе
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
57
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
158
1112
617
419
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|51 - 10
|57
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 26
|38
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|25 - 23
|34
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 42
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 9
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
Исход игры
Ювентус
100% (56)
Ничья
0% (0)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
31.48% (17)
Нет
68.52% (37)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (28)
2:1 Ювентус
26.8% (15)
3:0 Ювентус
8.9% (5)
1:0 Ювентус
7.1% (4)
3:1 Ювентус
3.6% (2)
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