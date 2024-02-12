Первый тайм

17' Гюсто с правого края попробовал навесить во вратарскую "Кристал Пэлас", где Хендерсон забрал мяч.

16' Мадуэке сделал передачу внутрь штрафной площади, но мяч не добрался ни до кого из игроков "Челси".

15' Гюсто боролся у углового флажка соперника с двумя оппонентами, но не смог их обыграть. Однако заработал аут для "Челси".

14' Хозяева очень активно действуют в прессинге и не позволяют "синим" перейти центр поля.

13' Хьюз выполнил подачу на дальнюю штангу, где Ричардс еле достал мяч, но не смог как следует пробить по воротам "Челси".

12' Энцо Фернандес сбил с ног Хьюза на своей половине поля. Арбитр зафиксировал фол.