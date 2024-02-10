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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Кристал Пэлас
 
Позже
Челси
Прогнозы 56
Кристал Пэлас 7.1% (4)
X 19.6% (11)
Челси 73.2% (41)
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Кристал Пэлас
Ничья
Челси
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Кристал Пэлас
Челси

История личных встреч

Кристал Пэлас
Челси

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

17.4%
82.6%
4 победы 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

8.7%
47.8%
43.5%
2 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.73
0.67

Среднее время на гол

123
135

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.26
Эдуар Одсонн 6 0.26
Эзе Эберечи 5 (1) 0.22
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.13
Айю Джордан 2 0.09
Андерсен Йоаким 2 0.09
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.43
Джексон Николас 7 0.3
Стерлинг Рахим 5 0.22
Мудрик Михаил 3 0.13
Силва Тьяго 2 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.09
Мадуэке Нони 2 (1) 0.09
Фернандес Энцо 2 (1) 0.09
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хефферсон Лерма 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Кайседо Мойсес 7 0
Галлахер Конор 5 1
Гюсто Мало 5 1
Палмер Коул 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
5
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

8
18
Кристал Пэлас
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Челси
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
40%
7
32%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
8
35%
6
35%
76-90

Забито

28
38
10 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
9
24%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
7
25%
6
16%
76-90

Пропущено

38
39
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
21%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
14
37%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0
Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Челси

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
7
5
3
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
11
12
3
20
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 23 15 6 2 52 - 22 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 22 15 4 3 54 - 25 49
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 22 6 4 12 32 - 39 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (5)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 56
    Кристал Пэлас 7.1% (4)
    X 19.6% (11)
    Челси 73.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Челси
    4.60
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    4.10
    Реклама, betcity.ru
    1.86
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    6.9% (4)
    Ничья
    19% (11)
    Челси
    74.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    50% (29)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    0:1 Челси
    6.9% (4)
    0:2 Челси
    5.2% (3)
    1:3 Челси
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    2:1 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
    1:0 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
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