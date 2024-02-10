Тур: 24. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
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Главный тренер: Ходжсон Рой
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Челси
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
17.4%
82.6%
4 победы 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
8.7%
47.8%
43.5%
2 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.73
0.67
Среднее время на гол
123
135
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.39
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.26
|Эдуар Одсонн
|6
|0.26
|Эзе Эберечи
|5 (1)
|0.22
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|2
|0.09
|Андерсен Йоаким
|2
|0.09
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.43
|Джексон Николас
|7
|0.3
|Стерлинг Рахим
|5
|0.22
|Мудрик Михаил
|3
|0.13
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.09
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.09
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.09
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|8
|0
|Кайседо Мойсес
|7
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Гюсто Мало
|5
|1
|Палмер Коул
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
5
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
8
18
Кристал Пэлас
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Челси
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
40%
7
32%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
8
35%
6
35%
76-90
Забито
28
38
10 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
9
24%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
7
25%
6
16%
76-90
Пропущено
38
39
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
21%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
14
37%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0
Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Челси
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
47
75
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
617
1112
320
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|52 - 22
|51
|2.
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|54 - 25
|49
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|32 - 39
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
6.9% (4)
Ничья
19% (11)
Челси
74.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
50% (29)
1:1 Ничья
13.8% (8)
0:1 Челси
6.9% (4)
0:2 Челси
5.2% (3)
1:3 Челси
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
2:1 Кристал Пэлас
3.4% (2)
1:0 Кристал Пэлас
3.4% (2)
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