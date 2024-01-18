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Унионистас
 
Позже
Барселона
Прогнозы 135
Унионистас 3.7% (5)
X 1.5% (2)
Барселона 94.8% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унионистас
Ничья
Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Иван
5
Erik
Ruiz
4
Майор
Рамиро
22
Хименес
Карлос
15
Ekaitz
Jimenez
11
Alvaro
Gomez
20
Хорди
Тур
16
Adrian
Ramirez
23
Juan
Serrano
17
Jorge
Rastrojo
7
Mario
Losada
13
Пенья
Иньяки
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
21
Де
Йонг
Френки
18
Ромеу
Ориоль
32
Лопес
Фермин
7
Торрес
Ферран
38
Гиу
Марк
14
Фелиш
Жоау
Унионистас
4-4-2
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Унионистас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планас Альфред 4 (2) 1.33
Камю Серхио 1 0.33
Mario Losada 1 0.33
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 1 1
Лопес Фермин 1 1
Левандовски Роберт 1 (1) 1

Карточки

Унионистас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понц Даниэль 0 1
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Унионистас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Унионистас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Унионистас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унионистас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унионистас - Райо Махадаонда 2:1 Унионистас - Вильярреал 1:1 Барселона-2 - Унионистас 0:2 Унионистас - Теруэль 0:0
Сабадель - Унионистас 1:0 Унионистас - Спортинг Хихон 2:0 Унионистас - Химнастик 2:0 Фуэнлабрада - Унионистас 0:0 Унионистас - Понферрадина 0:1 Сельта-2 - Унионистас 2:1 Унионистас - Луго 1:1 Герника - Унионистас 0:2 Арентейро - Унионистас 4:0 Унионистас - Тарасона 0:0 Корнелья - Унионистас 3:0 СД Логроньес - Унионистас 0:1 Унионистас - Реал Унион 1:0 Осасуна-2 - Унионистас 1:0 Унионистас - Депортиво 1:1 Реал Сосьедад-2 - Унионистас 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1

Результаты матчей

Унионистас
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унионистас
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1/16 финала
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
1/8 финала
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
0 Тенерифе
1 Мальорка
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
3 Жирона
1 Райо Вальекано
Унионистас
Барселона
Атлетико М
Реал Мадрид
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унионистас - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 135
    Унионистас 3.7% (5)
    X 1.5% (2)
    Барселона 94.8% (128)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унионистас
    Ничья
    Барселона
    22.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унионистас - Барселона

    Исход игры
    Унионистас
    4.3% (6)
    Ничья
    1.4% (2)
    Барселона
    94.2% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (82)
    Меньше
    29.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    22.41% (26)
    Нет
    77.59% (90)
    Популярный счёт
    0:3 Барселона
    22.5% (31)
    0:2 Барселона
    22.5% (31)
    1:3 Барселона
    10.9% (15)
    0:4 Барселона
    10.1% (14)
    0:5 Барселона
    5.8% (8)
    1:2 Барселона
    4.3% (6)
    1:4 Барселона
    2.9% (4)
    0:6 Барселона
    2.2% (3)
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