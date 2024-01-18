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Прогноз на матч от Liveresult
11
Alvaro
Gomez
20
Хорди
Тур
23
Juan
Serrano
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
18
Ромеу
Ориоль
32
Лопес
Фермин
38
Гиу
Марк
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Alvaro GomezПолузащитник
-
20 Хорди ТурПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Juan SerranoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лопес ПаблоПолузащитник
-
-
-
-
-
10 Manu Ramirez
-
9 Slavy
-
8 Гектор
-
3 Jon Rojo
-
-
-
Главный тренер: Dani Ponz
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Вратарь
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
37 Виктор ПоПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
Бомбардиры внутри турнира
Унионистас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планас Альфред
|4 (2)
|1.33
|Камю Серхио
|1
|0.33
|Mario Losada
|1
|0.33
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|1
|1
|Лопес Фермин
|1
|1
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|1
Карточки
Унионистас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понц Даниэль
|0
|1
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Унионистас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Унионистас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Унионистас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унионистас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унионистас - Райо Махадаонда 2:1 Унионистас - Вильярреал 1:1 Барселона-2 - Унионистас 0:2 Унионистас - Теруэль 0:0
Сабадель - Унионистас 1:0 Унионистас - Спортинг Хихон 2:0 Унионистас - Химнастик 2:0 Фуэнлабрада - Унионистас 0:0 Унионистас - Понферрадина 0:1 Сельта-2 - Унионистас 2:1 Унионистас - Луго 1:1 Герника - Унионистас 0:2 Арентейро - Унионистас 4:0 Унионистас - Тарасона 0:0 Корнелья - Унионистас 3:0 СД Логроньес - Унионистас 0:1 Унионистас - Реал Унион 1:0 Осасуна-2 - Унионистас 1:0 Унионистас - Депортиво 1:1 Реал Сосьедад-2 - Унионистас 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1
Результаты матчей
Унионистас
Барселона
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Унионистас
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Жирона
|Стуани Кристиан
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унионистас - Барселона
Исход игры
Унионистас
4.3% (6)
Ничья
1.4% (2)
Барселона
94.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
70.69% (82)
Меньше
29.31% (34)
Обе команды забьют
Да
22.41% (26)
Нет
77.59% (90)
Популярный счёт
0:3 Барселона
22.5% (31)
0:2 Барселона
22.5% (31)
1:3 Барселона
10.9% (15)
0:4 Барселона
10.1% (14)
0:5 Барселона
5.8% (8)
1:2 Барселона
4.3% (6)
1:4 Барселона
2.9% (4)
0:6 Барселона
2.2% (3)
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