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  4. Кубок Короля 2023-2024
Унионистас
 
Позже
Барселона
Прогнозы 41
Унионистас 0% (0)
X 0% (0)
Барселона 100% (41)
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Лучшие коэффициенты
Унионистас
Ничья
Барселона
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9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Унионистас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планас Альфред 4 (2) 1.33
Камю Серхио 1 0.33
Mario Losada 1 0.33
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 1 1
Лопес Фермин 1 1
Левандовски Роберт 1 (1) 1

Карточки

Унионистас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понц Даниэль 0 1
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Унионистас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Унионистас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Унионистас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унионистас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унионистас - Райо Махадаонда 2:1 Унионистас - Вильярреал 1:1 Барселона-2 - Унионистас 0:2 Унионистас - Теруэль 0:0
Сабадель - Унионистас 1:0 Унионистас - Спортинг Хихон 2:0 Унионистас - Химнастик 2:0 Фуэнлабрада - Унионистас 0:0 Унионистас - Понферрадина 0:1 Сельта-2 - Унионистас 2:1 Унионистас - Луго 1:1 Герника - Унионистас 0:2 Арентейро - Унионистас 4:0 Унионистас - Тарасона 0:0 Корнелья - Унионистас 3:0 СД Логроньес - Унионистас 0:1 Унионистас - Реал Унион 1:0 Осасуна-2 - Унионистас 1:0 Унионистас - Депортиво 1:1 Реал Сосьедад-2 - Унионистас 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1

Результаты матчей

Унионистас
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унионистас
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1/16 финала
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
1/8 финала
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Алавес
Тенерифе
Мальорка
Валенсия
Сельта
Осасуна
Реал Сосьедад
Жирона
Райо Вальекано
Унионистас
Барселона
Атлетико М
Реал Мадрид
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Атлетик Б Вильялибре Асьер 4
Сельта Дувикас Анастасиос 4
Унионистас Планас Альфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унионистас - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Унионистас 0% (0)
    X 0% (0)
    Барселона 100% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унионистас
    Ничья
    Барселона
    25.00
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    9.20
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    11.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унионистас - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Унионистас - Барселона

    Исход игры
    Унионистас
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    100% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    19.51% (8)
    Нет
    80.49% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    26.8% (11)
    0:3 Барселона
    24.4% (10)
    0:4 Барселона
    12.2% (5)
    1:3 Барселона
    9.8% (4)
    0:5 Барселона
    7.3% (3)
    1:2 Барселона
    7.3% (3)
    0:6 Барселона
    4.9% (2)
    0:1 Барселона
    4.9% (2)
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