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Бомбардиры внутри турнира
Унионистас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планас Альфред
|4 (2)
|1.33
|Камю Серхио
|1
|0.33
|Mario Losada
|1
|0.33
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|1
|1
|Лопес Фермин
|1
|1
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|1
Карточки
Унионистас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понц Даниэль
|0
|1
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Унионистас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Унионистас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Унионистас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унионистас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унионистас - Райо Махадаонда 2:1 Унионистас - Вильярреал 1:1 Барселона-2 - Унионистас 0:2 Унионистас - Теруэль 0:0
Сабадель - Унионистас 1:0 Унионистас - Спортинг Хихон 2:0 Унионистас - Химнастик 2:0 Фуэнлабрада - Унионистас 0:0 Унионистас - Понферрадина 0:1 Сельта-2 - Унионистас 2:1 Унионистас - Луго 1:1 Герника - Унионистас 0:2 Арентейро - Унионистас 4:0 Унионистас - Тарасона 0:0 Корнелья - Унионистас 3:0 СД Логроньес - Унионистас 0:1 Унионистас - Реал Унион 1:0 Осасуна-2 - Унионистас 1:0 Унионистас - Депортиво 1:1 Реал Сосьедад-2 - Унионистас 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1
Результаты матчей
Унионистас
Барселона
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Унионистас
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|4
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|4
|Унионистас
|Планас Альфред
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогнозы на матч Унионистас - Барселона
Исход игры
Унионистас
0% (0)
Ничья
0% (0)
Барселона
100% (41)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
19.51% (8)
Нет
80.49% (33)
Популярный счёт
0:2 Барселона
26.8% (11)
0:3 Барселона
24.4% (10)
0:4 Барселона
12.2% (5)
1:3 Барселона
9.8% (4)
0:5 Барселона
7.3% (3)
1:2 Барселона
7.3% (3)
0:6 Барселона
4.9% (2)
0:1 Барселона
4.9% (2)
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